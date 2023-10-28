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Как богатая американка рискнула всем, чтобы противостоять нацистам, и спасла множество жизней



Она пила чай с самим Зигмундом Фрейдом и крутила роман со Стивеном Спендером, рисковала своей жизнью, спасая евреев, и вдохновила на создание оскароносного фильма. Единственная американка, которая участвовала в австрийском антифашистском сопротивлении. Мюриэль Гардинер многие считали своей единственной надеждой выжить и не обманулись. Богатая наследница, которой сулили совершенно иное будущее, также поддерживала искусство и финансировала открытие знаменитого музея Фрейда. Захватывающая история той, чьим кодовым именем было «Мэри» - далее в обзоре.

Богатая наследница


Мюриэль Гардинер, урождённая Моррис, появилась на свет в Чикаго в 1901 году. Родители её были очень богатыми, заработавшими огромное состояние благодаря мясоперерабатывающей промышленности. Её дед по отцовской линии, Нельсон Моррис, был основателем одной из первых и крупнейших мясоперерабатывающих фирм в Чикаго, Morris & Company. Дед по материнской линии, Густав Свифт, был основателем мясокомбината Swift & Company. Девочка с юных лет не понимала как так, что у неё есть всё, а у других даже бывает нечего есть. Социальная несправедливость уже тогда начала заботить Мюриэль. С детства её интересовала политика.
Мюриэль Моррис, в замужестве Гардинер, потом Буттингер.

Мюриэль Моррис, в замужестве Гардинер, потом Буттингер.

 

В 1912 году, когда случилась катастрофа «Титаника», богатую наследницу бесконечно возмущало то, что в газетах очень много писали о погибших пассажирах, которые были богатыми и знаменитыми, а всех остальных упоминали под загадочной фразой «третий класс». Когда она спросила у мамы, что это значит, та объяснила, и мозг девочки просто взорвался от такой вопиющей несправедливости. Потом Мюриэль говорила, что стала либералом в 11 лет. В студенческие годы девушка возглавила комитет, который занимался помощью бедным. Она лично собирала и отправляла посылки с едой всем нуждающимся.

После учёбы в престижном колледже Уэллсли в Массачусетсе она училась в Оксфордском университете, а затем переехала в Вену в 1926 году. Мюриэль мечтала проконсультироваться у Зигмунда Фрейда, которым бесконечно восхищалась. Ей удалось познакомиться со знаменитым психоаналитиком, а с его сестрой Анной они стали близкими друзьями. Там же девушка встретила некого англичанина по фамилии Гардинер и вышла за него замуж. Брак продлился недолго, но от него успела родиться дочь Конни. В Австрии как раз царило всеобщее увлечение идеями социал-демократов. Мюриэль это восхищало.
Зигмунд Фрейд.

Зигмунд Фрейд.

 
Анна Фрейд.

Анна Фрейд.

 

Гардинер поступила в местный медицинский университет с твёрдым намерением стать в будущем психоаналитиком. В это время ко власти приходят нацисты, которые сметают социалистов. Мюриэль, вместо того, чтобы покинуть страну, где ситуация становилась настолько опасной и нестабильной, решила не просто остаться, а присоединилась к местному сопротивлению.

Кодовое имя «Мэри»


Австрийскому антифашистскому сопротивлению Гардинер была известна под кодовым именем «Мэри». У неё был коттедж в лесу, где она скрывала членов сопротивления и евреев, которых переправляли потом в безопасные страны. Лидером социалистического подполья был некий Джозеф Буттингер. Этот человек впоследствии стал любовью всей жизни для Мюриэль и её супругом.
Коттедж в Венском лесу, где Гардинер укрывала беглецов.

Коттедж в Венском лесу, где Гардинер укрывала беглецов.

 

Деятельность Гардинер заключалась в контрабанде поддельных паспортов в Австрию, чтобы бойцы сопротивления и евреи могли бежать из страны. Женщина без счёта тратила своё наследство, чтобы помогать людям любыми способами. В 1934 году у неё завязался роман с английским поэтом Стивеном Спендером. Мюриэль тогда же познакомилась с будущим канцлером лейбористской партии Хью Гейтскеллом, который какое-то время жил в городе. Успела подпольщица пообщаться и с самым знаменитым британским предателем времён Второй мировой — двойным агентом Кимом Филби.

В 1938 году Австрия была аннексирована нацистской Германией. Мюриэль переехала с дочерью и новым мужем в Париж. Там она продолжила свою подпольную деятельность. Вскоре пришлось покинуть и Францию. В США Гардинер-Буттингер не прекратила помогать людям. Она помогала в расселении, искала людям работу и обеспечивала всем необходимым первое время.
Джозеф Буттингер и Мюриэль Гардинер.

Джозеф Буттингер и Мюриэль Гардинер.

 

Благотворитель от Бога


Невозможно сказать, скольким людям Мюриэль спасла жизни. Её внук Хэл Харви говорит, что слышал, что их было несколько сотен, «но я не думаю, что она даже знала число». В 1987 году вышел документальный фильм о ней. С момента её смерти тогда уже прошло два года. Создатели нашли несколько десятков людей, которые рассказали, что, если бы не усилия Гардинер, они «скорее всего, не были бы живы сегодня».

В течение десятилетий после войны Мюриэль создала активную психоаналитическую практику, преподавала в университетах и опубликовала несколько книг. О своей работе в сопротивлении она никогда никому не рассказывала. Об этом знали только близкие ей люди и те, кому она помогала. Гардинер-Буттингер была благотворителем от Бога. Она никогда не хвасталась своими достижениями, свято соблюдая библейский принцип о том, что когда помогаешь кому-то, то даже твоя правая рука не должна знать, что делает левая.
Мюриэль Гардинер-Буттингер.

Мюриэль Гардинер-Буттингер.

 

Послевоенная работа Гардинер также спасла множество жизней, но до сих пор наибольшее признание получил её муж Джозеф Буттингер. После бегства из Европы в Нью-Йорк в 1939 году, Гардинер и Буттингер стали ключевыми фигурами в создании и развитии глобальных усилий по работе с беженцами и их расселению. Во время войны Гардинер написала американскому консулу в Вене так много письменных обращений по поводу беженцев, направляющихся в США, что консул перестал принимать её письма. Супруги Буттингер при помощи первой леди Элеоноры Рузвельт смогли оформить несколько сотен виз для евреев.
Отто Бауэр, бывший Министр иностранных дел Австрии.

Отто Бауэр, бывший Министр иностранных дел Австрии.

 

Вместе с несколькими коллегами в 1940 году Гардинер и Буттингер организовали то, что впоследствии стало Комитетом экстренного спасения, который в 1942 году объединился с Международной ассоциацией помощи и стал Международным комитетом спасения (IRC). В 1945 году Мюриэль провела время во Франции в качестве руководителя IRC в Западной Европе.

В биографии Гардинер «Война Мюриэль» 2010 года, автором которой выступила Шейла Изенберг, значится, что некоторые австрийцы называли Мюриэль своей «доброй феей», а обоих супругов - тётей Мюриэль и дядей Джо. В Вене горожане почтили «Мэри» площадью Мюриэль-Гардинер-Буттингер-Платц в 1989 году. Она довольно скромная — скрытая жемчужина, мало чем отличающаяся от своей тёзки, чья гуманитарная деятельность и смелая карьера таким образом получили часть того признания, которого они заслуживают.
Обложка книги «Война Мюриэль» и афиша фильма «Джулия».

Обложка книги «Война Мюриэль» и афиша фильма «Джулия».

 

Хотя Мюриэль Гардинер-Буттингер была наиболее известна своей поддержкой беженцев, она также пожертвовала миллионы долларов на образовательные и творческие цели. Она поддерживала деятелей искусства.
Музей Фрейда в Лондоне расположен в доме Хэмпстед, где психоаналитик прожил последние месяцы своей жизни.

Музей Фрейда в Лондоне расположен в доме Хэмпстед, где психоаналитик прожил последние месяцы своей жизни.

 

Знаменитые мемуары и оскароносное кино


В 1973 году неожиданно вышла книга американской писательницы Лилиан Хеллман под названием «Pentimento». Произведение претендовало на реальную биографию и включало рассказ о некой женщине по имени Джулия, которая жила в донацистской Австрии и сотрудничала с сопротивлением. Чуть позже по книге сняли фильм «Джулия» с Ванессой Редгрейв и Джейн Фонда в главных ролях. Редгрейв даже была удостоена Оскара за лучшую женскую роль второго плана.
Джейн Фонда (слева) и Ванесса Редгрейв в фильме 1977 года «Джулия», адаптированном из истории, вероятно, основанной на жизни Мюриэль Гардинер.

Джейн Фонда (слева) и Ванесса Редгрейв в фильме 1977 года «Джулия», адаптированном из истории, вероятно, основанной на жизни Мюриэль Гардинер.


После этого многие люди стали звонить Мюриэль и спрашивать, правда ли, что она та самая Джулия? Женщине совсем не по вкусу была эта неожиданная слава и она даже написала Лилиан Хеллман письмо, в котором поинтересовалась, откуда та взяла информацию. Ответа Гардинер так и не получила. Позже выяснилось, что юридические услуги Лилиан оказывал адвокат Мюриэль и друг её семьи по имени Вольф Швабахер. Из этого источника и получила, скорее всего, своё «вдохновение» писательница. Признаваться она в этом не желала. Это вынудило настоящую участницу сопротивления написать подлинную биографию, которой она дала название «Кодовое имя «Мэри». Мемуары распродались примерно за неделю и потребовалось ещё несколько тиражей.
Итальянские водительские права Мюриэль Гардинер, 1950 год.

Итальянские водительские права Мюриэль Гардинер, 1950 год.

 

Внук Гардинер говорит, что ему приятно слышать о возобновлении интереса к бабушке. Она за свою жизнь ухитрилась раздать 99% своего состояния. Помогала всем, кто просил и нуждался. Дочь Конни говорит, что она часто узнавала о щедрости своей матери косвенно, когда «кто-нибудь приходил ни с того ни с сего и говорил: «Ваша мать заплатила за моё образование» или то или иное». Она не была Матерью Терезой — любила хорошо поесть, выпить. Почти все деньги, что получила в наследство, она раздала. При этом она не ждала благодарности, она просто желала поделиться с другими той свободой, которую дают финансы.

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