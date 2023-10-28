Как богатая американка рискнула всем, чтобы противостоять нацистам, и спасла множество жизней

Она пила чай с самим Зигмундом Фрейдом и крутила роман со Стивеном Спендером, рисковала своей жизнью, спасая евреев, и вдохновила на создание оскароносного фильма. Единственная американка, которая участвовала в австрийском антифашистском сопротивлении. Мюриэль Гардинер многие считали своей единственной надеждой выжить и не обманулись. Богатая наследница, которой сулили совершенно иное будущее, также поддерживала искусство и финансировала открытие знаменитого музея Фрейда. Захватывающая история той, чьим кодовым именем было «Мэри» - далее в обзоре.
Богатая наследница
Мюриэль Гардинер, урождённая Моррис, появилась на свет в Чикаго в 1901 году. Родители её были очень богатыми, заработавшими огромное состояние благодаря мясоперерабатывающей промышленности. Её дед по отцовской линии, Нельсон Моррис, был основателем одной из первых и крупнейших мясоперерабатывающих фирм в Чикаго, Morris & Company. Дед по материнской линии, Густав Свифт, был основателем мясокомбината Swift & Company. Девочка с юных лет не понимала как так, что у неё есть всё, а у других даже бывает нечего есть. Социальная несправедливость уже тогда начала заботить Мюриэль. С детства её интересовала политика.
Мюриэль Моррис, в замужестве Гардинер, потом Буттингер.
В 1912 году, когда случилась катастрофа «Титаника», богатую наследницу бесконечно возмущало то, что в газетах очень много писали о погибших пассажирах, которые были богатыми и знаменитыми, а всех остальных упоминали под загадочной фразой «третий класс». Когда она спросила у мамы, что это значит, та объяснила, и мозг девочки просто взорвался от такой вопиющей несправедливости. Потом Мюриэль говорила, что стала либералом в 11 лет. В студенческие годы девушка возглавила комитет, который занимался помощью бедным. Она лично собирала и отправляла посылки с едой всем нуждающимся.
После учёбы в престижном колледже Уэллсли в Массачусетсе она училась в Оксфордском университете, а затем переехала в Вену в 1926 году. Мюриэль мечтала проконсультироваться у Зигмунда Фрейда, которым бесконечно восхищалась. Ей удалось познакомиться со знаменитым психоаналитиком, а с его сестрой Анной они стали близкими друзьями. Там же девушка встретила некого англичанина по фамилии Гардинер и вышла за него замуж. Брак продлился недолго, но от него успела родиться дочь Конни. В Австрии как раз царило всеобщее увлечение идеями социал-демократов. Мюриэль это восхищало.
Зигмунд Фрейд.
Анна Фрейд.
Гардинер поступила в местный медицинский университет с твёрдым намерением стать в будущем психоаналитиком. В это время ко власти приходят нацисты, которые сметают социалистов. Мюриэль, вместо того, чтобы покинуть страну, где ситуация становилась настолько опасной и нестабильной, решила не просто остаться, а присоединилась к местному сопротивлению.
Кодовое имя «Мэри»
Австрийскому антифашистскому сопротивлению Гардинер была известна под кодовым именем «Мэри». У неё был коттедж в лесу, где она скрывала членов сопротивления и евреев, которых переправляли потом в безопасные страны. Лидером социалистического подполья был некий Джозеф Буттингер. Этот человек впоследствии стал любовью всей жизни для Мюриэль и её супругом.
Коттедж в Венском лесу, где Гардинер укрывала беглецов.
Деятельность Гардинер заключалась в контрабанде поддельных паспортов в Австрию, чтобы бойцы сопротивления и евреи могли бежать из страны. Женщина без счёта тратила своё наследство, чтобы помогать людям любыми способами. В 1934 году у неё завязался роман с английским поэтом Стивеном Спендером. Мюриэль тогда же познакомилась с будущим канцлером лейбористской партии Хью Гейтскеллом, который какое-то время жил в городе. Успела подпольщица пообщаться и с самым знаменитым британским предателем времён Второй мировой — двойным агентом Кимом Филби.
В 1938 году Австрия была аннексирована нацистской Германией. Мюриэль переехала с дочерью и новым мужем в Париж. Там она продолжила свою подпольную деятельность. Вскоре пришлось покинуть и Францию. В США Гардинер-Буттингер не прекратила помогать людям. Она помогала в расселении, искала людям работу и обеспечивала всем необходимым первое время.
Джозеф Буттингер и Мюриэль Гардинер.
Благотворитель от Бога
Невозможно сказать, скольким людям Мюриэль спасла жизни. Её внук Хэл Харви говорит, что слышал, что их было несколько сотен, «но я не думаю, что она даже знала число». В 1987 году вышел документальный фильм о ней. С момента её смерти тогда уже прошло два года. Создатели нашли несколько десятков людей, которые рассказали, что, если бы не усилия Гардинер, они «скорее всего, не были бы живы сегодня».
В течение десятилетий после войны Мюриэль создала активную психоаналитическую практику, преподавала в университетах и опубликовала несколько книг. О своей работе в сопротивлении она никогда никому не рассказывала. Об этом знали только близкие ей люди и те, кому она помогала. Гардинер-Буттингер была благотворителем от Бога. Она никогда не хвасталась своими достижениями, свято соблюдая библейский принцип о том, что когда помогаешь кому-то, то даже твоя правая рука не должна знать, что делает левая.
Мюриэль Гардинер-Буттингер.
Послевоенная работа Гардинер также спасла множество жизней, но до сих пор наибольшее признание получил её муж Джозеф Буттингер. После бегства из Европы в Нью-Йорк в 1939 году, Гардинер и Буттингер стали ключевыми фигурами в создании и развитии глобальных усилий по работе с беженцами и их расселению. Во время войны Гардинер написала американскому консулу в Вене так много письменных обращений по поводу беженцев, направляющихся в США, что консул перестал принимать её письма. Супруги Буттингер при помощи первой леди Элеоноры Рузвельт смогли оформить несколько сотен виз для евреев.
Отто Бауэр, бывший Министр иностранных дел Австрии.
Вместе с несколькими коллегами в 1940 году Гардинер и Буттингер организовали то, что впоследствии стало Комитетом экстренного спасения, который в 1942 году объединился с Международной ассоциацией помощи и стал Международным комитетом спасения (IRC). В 1945 году Мюриэль провела время во Франции в качестве руководителя IRC в Западной Европе.
В биографии Гардинер «Война Мюриэль» 2010 года, автором которой выступила Шейла Изенберг, значится, что некоторые австрийцы называли Мюриэль своей «доброй феей», а обоих супругов - тётей Мюриэль и дядей Джо. В Вене горожане почтили «Мэри» площадью Мюриэль-Гардинер-Буттингер-Платц в 1989 году. Она довольно скромная — скрытая жемчужина, мало чем отличающаяся от своей тёзки, чья гуманитарная деятельность и смелая карьера таким образом получили часть того признания, которого они заслуживают.
Обложка книги «Война Мюриэль» и афиша фильма «Джулия».
Хотя Мюриэль Гардинер-Буттингер была наиболее известна своей поддержкой беженцев, она также пожертвовала миллионы долларов на образовательные и творческие цели. Она поддерживала деятелей искусства.
Музей Фрейда в Лондоне расположен в доме Хэмпстед, где психоаналитик прожил последние месяцы своей жизни.
Знаменитые мемуары и оскароносное кино
В 1973 году неожиданно вышла книга американской писательницы Лилиан Хеллман под названием «Pentimento». Произведение претендовало на реальную биографию и включало рассказ о некой женщине по имени Джулия, которая жила в донацистской Австрии и сотрудничала с сопротивлением. Чуть позже по книге сняли фильм «Джулия» с Ванессой Редгрейв и Джейн Фонда в главных ролях. Редгрейв даже была удостоена Оскара за лучшую женскую роль второго плана.
Джейн Фонда (слева) и Ванесса Редгрейв в фильме 1977 года «Джулия», адаптированном из истории, вероятно, основанной на жизни Мюриэль Гардинер.
После этого многие люди стали звонить Мюриэль и спрашивать, правда ли, что она та самая Джулия? Женщине совсем не по вкусу была эта неожиданная слава и она даже написала Лилиан Хеллман письмо, в котором поинтересовалась, откуда та взяла информацию. Ответа Гардинер так и не получила. Позже выяснилось, что юридические услуги Лилиан оказывал адвокат Мюриэль и друг её семьи по имени Вольф Швабахер. Из этого источника и получила, скорее всего, своё «вдохновение» писательница. Признаваться она в этом не желала. Это вынудило настоящую участницу сопротивления написать подлинную биографию, которой она дала название «Кодовое имя «Мэри». Мемуары распродались примерно за неделю и потребовалось ещё несколько тиражей.
Итальянские водительские права Мюриэль Гардинер, 1950 год.
Внук Гардинер говорит, что ему приятно слышать о возобновлении интереса к бабушке. Она за свою жизнь ухитрилась раздать 99% своего состояния. Помогала всем, кто просил и нуждался. Дочь Конни говорит, что она часто узнавала о щедрости своей матери косвенно, когда «кто-нибудь приходил ни с того ни с сего и говорил: «Ваша мать заплатила за моё образование» или то или иное». Она не была Матерью Терезой — любила хорошо поесть, выпить. Почти все деньги, что получила в наследство, она раздала. При этом она не ждала благодарности, она просто желала поделиться с другими той свободой, которую дают финансы.
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