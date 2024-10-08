За какой забор можно получить штраф в 10 тысяч рублей

Сложно представить себе дачный участок без какой-либо ограды. Ведь забор – это не только непреодолимая стена для любопытных глаз, но и важное инженерное сооружение от проникновения на участок посторонних граждан и животных.







Наконец, забор – это еще и вопрос эстетики. Внешний вид ограды играет не последнюю роль не только в восприятии земельного участка, но и возведенных на его территории построек.

Увы, согласно действующему законодательству, забор должен отвечать определенным параметрам.За неправильный забор может прилететь.Если ограда дачного участка не отвечает определенным законом параметрам, то незадачливого хозяина могут ждать серьезные штрафы. Нарушение установленных правил в отношении заборов чревато штрафом в размере от 1 до 1.5% кадастровой стоимости земли. При этом есть еще и нижний порог по выплате. Так, штраф не может оказаться меньше 5 тысяч рублей. А вот если кадастровая стоимость земли по той или иной причине и вовсе не определена, то дачника ждет самое «интересное» — штраф в 10 тысяч рублей. Последний раз правила установки ограды корректировали в России в 2023 году.Забор — яблоко раздора.Стоит также отметить, что чаще всего на неправильные заборы жалуются «самые близкие» для любого дачника (само собой, после родственников) люди – соседи. Однако, ничего предосудительного в этом нет. К величайшему сожалению, некоторые недобросовестные граждане действительно устанавливают заборы, присутствие которых самым негативным образом отражается на жизни и хозяйственной деятельности на участке. Поэтому если и ваш сосед решил никого не спросив отгрохать себе собственный вариант «Великой китайской стены», не стесняйтесь жаловаться на него в СНТ или ИЖС.Забор не может быть глухим.Так каким же требованиям все-таки должен отвечать правильный забор? На самом деле критических нюансов в этом вопросе не так уж много. Во-первых, ограда должна отвечать требованиям высотности: забор не должен быть ниже 1.2 метров и выше 1.8 метров. Во-вторых, ограда между двумя земельными участками обязательно должна быть проницаемой для света и воздуха. Поэтому одним из лучших материалов будет старая-добрая сетка-рабица. Установка глухого (сплошного) забора допускается только со стороны улицы, а также с тыльной стороны участка у дороги или оврага. В-третьих, забор не должен нарушать границ соседнего участка ни на миллиметр. В противном случае сосед имеет право подать в суд за присвоение его земель.Штрафы до 10 тысяч рублей.Отдельно следует упомянуть о том, что ограда должна отвечать требованиям пожарной безопасности. Забор между участками должен быть обязательно сделан из негорючих материалов. Между забором и капитальным сооружениями из горючих материалов (например, дерева) должно быть не меньше 15 метров. Между забором и любой другой постройкой – не меньше 8 метров. Высокие деревья должны стоять от ограды хотя бы на 4 метра, небольшие деревья — на 2 метра, а кустарники — на 1 метр. При этом у многих дачников наверняка возник вопрос: а можно ли законно поставить ограду в обход действующих правил (кроме правил пожарной безопасности)? Ответ: да – можно. Но для этого придется получать разрешение от соседей. При этому в случае смены собственника участка, новые соседи могут потребовать переделать ограду.