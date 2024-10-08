За какой забор можно получить штраф в 10 тысяч рублей

Сложно представить себе дачный участок без какой-либо ограды. Ведь забор – это не только непреодолимая стена для любопытных глаз, но и важное инженерное сооружение от проникновения на участок посторонних граждан и животных.
Наконец, забор – это еще и вопрос эстетики. Внешний вид ограды играет не последнюю роль не только в восприятии земельного участка, но и возведенных на его территории построек.
За неправильный забор может прилететь.
Если ограда дачного участка не отвечает определенным законом параметрам, то незадачливого хозяина могут ждать серьезные штрафы. Нарушение установленных правил в отношении заборов чревато штрафом в размере от 1 до 1.5% кадастровой стоимости земли. При этом есть еще и нижний порог по выплате. Так, штраф не может оказаться меньше 5 тысяч рублей. А вот если кадастровая стоимость земли по той или иной причине и вовсе не определена, то дачника ждет самое «интересное» — штраф в 10 тысяч рублей. Последний раз правила установки ограды корректировали в России в 2023 году.
Забор — яблоко раздора.
Стоит также отметить, что чаще всего на неправильные заборы жалуются «самые близкие» для любого дачника (само собой, после родственников) люди – соседи. Однако, ничего предосудительного в этом нет. К величайшему сожалению, некоторые недобросовестные граждане действительно устанавливают заборы, присутствие которых самым негативным образом отражается на жизни и хозяйственной деятельности на участке. Поэтому если и ваш сосед решил никого не спросив отгрохать себе собственный вариант «Великой китайской стены», не стесняйтесь жаловаться на него в СНТ или ИЖС.
Забор не может быть глухим.
Так каким же требованиям все-таки должен отвечать правильный забор? На самом деле критических нюансов в этом вопросе не так уж много. Во-первых, ограда должна отвечать требованиям высотности: забор не должен быть ниже 1.2 метров и выше 1.8 метров. Во-вторых, ограда между двумя земельными участками обязательно должна быть проницаемой для света и воздуха. Поэтому одним из лучших материалов будет старая-добрая сетка-рабица. Установка глухого (сплошного) забора допускается только со стороны улицы, а также с тыльной стороны участка у дороги или оврага. В-третьих, забор не должен нарушать границ соседнего участка ни на миллиметр. В противном случае сосед имеет право подать в суд за присвоение его земель.
Штрафы до 10 тысяч рублей.
Отдельно следует упомянуть о том, что ограда должна отвечать требованиям пожарной безопасности. Забор между участками должен быть обязательно сделан из негорючих материалов. Между забором и капитальным сооружениями из горючих материалов (например, дерева) должно быть не меньше 15 метров. Между забором и любой другой постройкой – не меньше 8 метров. Высокие деревья должны стоять от ограды хотя бы на 4 метра, небольшие деревья — на 2 метра, а кустарники — на 1 метр. При этом у многих дачников наверняка возник вопрос: а можно ли законно поставить ограду в обход действующих правил (кроме правил пожарной безопасности)? Ответ: да – можно. Но для этого придется получать разрешение от соседей. При этому в случае смены собственника участка, новые соседи могут потребовать переделать ограду.
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