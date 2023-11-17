Чем знамениты средневековые монастыри, которые стали жемчужинами православного искусства

Церковь Святой Софии в Охриде

Церковь Святой Софии в Охриде. \ Фото: en.wikipedia.org.

Слева направо: Потолочные фрески в церкви Святой Софии. \ Святая София как мечеть, Охрид, Огюст Леон, 1913 год.

Монастырь Студеница в Сербии

Монастырь Студеница в Сербии. \ Фото: wikipedia.org.

Слева направо: Распятие, фреска из церкви Пресвятой Богородицы,(слева - Святая Мария, Пресвятая Дева), монастырь Студеница, 1208 год. \ Офорт в Сербском православном музее в Сентендре.

Монастырь Грачаница в Сербии

Слева направо: Королева Симонида. \ Сербский король Милутин Неманич с макетом монастыря Грачаница.

Монастырь Грачаница. \ Фото: google.com.

Бачковский монастырь в Болгарии

Бачковский монастырь. \ Фото: smoketreemanor.com.

Сцена воскрешения сухих костей, Оссуарий Бачковского монастыря, XII век. \ Фото: paroissebg.fr.

Монастырь Святого Неофита на Кипре

Монастырь Святого Неофита на Кипре. \ Фото: wikipedia.org.

Фрески в Монастыре Святого Неофита на Кипре. \ Фото: komoot.com.