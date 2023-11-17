Чем знамениты средневековые монастыри, которые стали жемчужинами православного искусства

Тысяча с лишним лет между разделением Римской империи на Восточную и Западную империи примерно в четвёртом веке нашей эры и началом эпохи Возрождения в Европе известны как средневековый период. Эпоха охватывает множество художественных стилей и периодов, включая раннехристианский и византийский, англосаксонский и викингский, островной, каролингский, оттоновский, романский и готический. В средневековый период различные светские искусства были объединены христианской церковью и связанными с ней священными искусствами. И совсем неудивительно, что в скором времени Юго-Восточная Европа развила уникальную культурную традицию, представленную в многогранных образцах средневекового православного искусства.
Великий раскол 1054 года считается поворотным моментом в разделении римско-католического Запада и православного Востока. Взаимная неприязнь Папы Римского и Константинопольского патриарха окончательно разрешила многовековой теологический и политический спор. Несмотря на то, что в одиннадцатом веке это не считалось грандиозным событием, раскол продолжается по сей день и определил развитие обеих Церквей. Из-за такого разделения религиозных конфессий художественные традиции также развивались отдельно, включая развитие средневековых православных художественных стилей, главным образом в Византии и всех средневековых государствах, находившихся под влиянием Византии.
Церковь Святой Софии в Охриде
Церковь Святой Софии в Охриде. \ Фото: en.wikipedia.org.
Архиепископство Охрида было создано после того, как византийский император Василий II завоевал Болгарию в 1018 году. Она функционировала как автокефальная организация, подчинявшаяся непосредственно византийскому императору, а не Константинопольскому патриархату. Несмотря на свою независимость, Охридское архиепископство разделяло богословские позиции константинопольского православия. Одним из главных участников дебатов вокруг Великого раскола был архиепископ Лев Охридский, который позже заказал роспись церкви Святой Софии в Охриде.
Слева направо: Потолочные фрески в церкви Святой Софии. \ Святая София как мечеть, Охрид, Огюст Леон, 1913 год.
Будучи главной церковью архиепископства, её убранство отражало основные идеи христианской ортодоксии. Апсида церкви, предположительно расписанная в 1056 году, показывает, как эти разработки повлияли на новую христианскую иконографию. Глядя сверху вниз на апсиду, зрителя встречает восседающая на троне Дева Мария, несущая патена - блюдо, используемое для хранения хлеба во время мессы, с младенцем Христом внутри. Под ним находится фреска «Общение апостолов», изображающая Христа в середине, предлагающего хлеб и вино своим апостолам. Сцена символизирует роль апостолов в распространении христианства и Евхаристии, на которой была построена Церковь. На протяжении позднего средневековья эти две сцены стали стандартным украшением апсиды в средневековых православных церквях.
Монастырь Студеница в Сербии
Монастырь Студеница в Сербии. \ Фото: wikipedia.org.
Построенный в конце двенадцатого и начале тринадцатого веков, монастырь Студеница посвящён Деве Одигитрии, что в переводе означает «Богоматерь Пути». Он был построен великим князем Стефаном Неманьей, основателем династии Неманичей, и его сыновьями: Вуканом, Стефаном и Савой. Учитывая его архитектуру и живопись, церковь Богородицы Одигитрии была первым крупным сербским вкладом в средневековое православное искусство. Несмотря на то, что архитектура и скульптурное убранство церкви выполнены в романском и готическом стиле, фрески являются лучшим образцом византийского искусства тринадцатого века. Искусствоведы обратили особое внимание на красоту фрески с изображением распятия на западной стене церкви.
Слева направо: Распятие, фреска из церкви Пресвятой Богородицы,(слева - Святая Мария, Пресвятая Дева), монастырь Студеница, 1208 год. \ Офорт в Сербском православном музее в Сентендре.
Значение монастыря для династии Неманичей, самой выдающейся сербской средневековой династии, видно по усилиям потомков Стефана Неманьи, которые обновили и развили монастырь ещё больше. Сегодня монастырь Студеница хранит останки своего основателя и является одним из самых священных мест для сербских православных христиан.
Монастырь Грачаница в Сербии
Слева направо: Королева Симонида. \ Сербский король Милутин Неманич с макетом монастыря Грачаница.
Около 1315 года сербский король Милутин Неманич решил основать монастырь Грачаница на руинах церкви тринадцатого века и посвятить его Успению Пресвятой Богородицы, празднику православной церкви, отмечающему «засыпание» (смерть) Девы Марии. Он расположен в городе Грачаница недалеко от Приштины. Архитектура церкви представляет собой типичное византийское здание в форме креста в квадрате с пятью куполами. Церковь была закончена до смерти короля Милутина.
Самой ценной частью церкви является её сложная фресковая программа, многие из её особенностей сохранились до двадцать первого века. Среди множества портретов сербских членов королевской семьи наиболее важными являются изображения короля Милутина и его жены, королевы Симониды. Пожилой сербский король и молодая византийская принцесса из династии Палеологов совместно правили средневековым сербским государством в начале четырнадцатого века. В арке между притвором и нефом церкви посетителя встречают их изображения.
Монастырь Грачаница. \ Фото: google.com.
Справа изображён король Милутин Неманьич, одетый как византийский император и держащий в руках макет церкви. Напротив него, с левой стороны арки, находится королева Симонида, дочь византийского императора Андроника II Палеолога. С точки арки Христос благословляет царственную чету, посылая им ангелов, несущих их короны. Изображение божественного посвящения типично для средневекового православного искусства, вдохновлённого византийской политической идеологией, но достигает исключительных размеров в монастыре Грачаница.
Бачковский монастырь в Болгарии
Бачковский монастырь. \ Фото: smoketreemanor.com.
Недалеко от города Пловдив в современной Болгарии находится Бачковский монастырь, посвящённый Успению Пресвятой Богородицы. Он был основан византийским военным аристократом Григорием Пакурианосом, который ранее помог императору Алексею I Комнину взойти на трон. Первоначальное здание монастыря было обновлено в четырнадцатом веке болгарским императором Иваном Александром, что подтверждается его портретом дарителя.
Сцена воскрешения сухих костей, Оссуарий Бачковского монастыря, XII век. \ Фото: paroissebg.fr.
Единственная сохранившаяся оригинальная часть монастыря — это оссуарий, здание, где были помещены останки умерших монахов. Оссуарий представляет собой двухэтажное здание; на нижнем уровне похоронены умершие монахи, и, вероятно, в двенадцатом веке он был украшен фресками. Поскольку он использовался как место упокоения тел монахов, фрески содержат сцены, относящиеся к Воскресению и Страшному суду. Особенно интересную сцену можно найти на западной стене склепа. Озаглавленная «Воскрешение сухих костей», она представляет собой видение, свидетелем которого был пророк Иезекииль, видящий себя в долине человеческих костей. На его глазах кости начинают формировать человеческие существа из плоти и крови. В христианстве это видение связано с верой в Воскресение в день Страшного суда.
Монастырь Святого Неофита на Кипре
Монастырь Святого Неофита на Кипре. \ Фото: wikipedia.org.
В двенадцатом веке остров Кипр, к тому времени всего лишь провинция в обширной Византийской империи, стал главным центром византийской имперской политики. Из-за прихода крестоносцев с Запада в конце одиннадцатого века византийские императоры переключили своё внимание на Святую Землю и прилегающие к ней территории, включая Кипр. Так начался период великой кампании по строительству церквей, которая породила некоторые из самых важных религиозных центров Кипра по сей день. Одну из его вершин можно найти в монастыре Святого Неофита. Монастырь был основан монахом Неофитом (святым Неофитом Затворником) в пещере, которую он выбрал для своей отшельнической жизни и в которой он вырезал свою гробницу. Неофит быстро привлёк небольшую общину, и вокруг его пещеры был построен монастырь.
Фрески в Монастыре Святого Неофита на Кипре. \ Фото: komoot.com.
Основываясь на собственных трудах святого и сохранившихся надписях, церковь Истинного Креста была расписана Теодором Апсуедесом. Картины были написаны в 1183 году, когда Неофит был ещё жив. Сохраняя типичную византийскую систему декора и изображений, эта церковь предлагает несколько уникальных сцен средневекового православного искусства. Пара сцен внутри церкви изображают самого Неофита. С точки зрения иконографии, только одна из них выделяется полностью: Неофит находится в центре со скрещёнными на груди руками, но без нимба. С обеих сторон ангел держит его за плечо, как бы приподнимая. Искусствоведам ещё предстоит определить точную интерпретацию этой сцены.
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