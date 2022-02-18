Эти потрясающие снимки сделал фотограф Марк Мервай. На протяжении пяти лет он пытался уловить редкие мгновения, когда заходящее или восходящее солнце заливает венгерскую столицу тёплым, золотисто-красным светом.
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Фантастические закаты и рассветы Будапешта
Эти потрясающие снимки сделал фотограф Марк Мервай. На протяжении пяти лет он пытался уловить редкие мгновения, когда заходящее или восходящее солнце заливает венгерскую столицу тёплым, золотисто-красным светом.
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