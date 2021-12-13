5 простых упражнений, которые избавят от ломоты в теле

Йога - это здОрово и здорОво..

Уттанасана

Уттанасана - прямой наклон к полу.

Пашчимоттанасана

Зря не любили это упражнение в школе - очень полезно

Маричиасана

Идеальная скрутка для позвоночника и спины.

Растяжка у стены

Стена есть, тренажёров не нужно.

Шалабхасана

Представь себя саранчой.