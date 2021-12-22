Почувствуй себя неандертальцем: самый «примитивный» нож для кухни, который все-таки стоит купить

Нож неандертальца на вашу кухню.
Если хочется обзавестись чем-то действительно уникальным для своей кухни, стоит обратить внимание, на такое изделие, как этот нож. Уже одного названия достаточно для того, чтобы понять, чем вдохновлялись дизайнеры, создавшие сей причудливый инструмент. Несмотря на всю свою необычность, нож вышел достаточно удобный и практичный.
Невероятный стиль.
Сегодня на рынке можно найти неимоверное количество самых разных ножей. Во все времена нож был важнейшим инструментом хозяйства. Несмотря на то, что за всю историю человечества, конструкция ножа почти не менялась, с каждым веком они все-таки становились совершеннее в мелочах. Со временем ножи стали такими, как мы их знаем, однако это вовсе не означает, что дизайнеры перестали пробовать себя в этом направлении, даже напротив, попытки создать действительно уникальный нож делаться все чаще.
Отличный дизайн.
Именно так на свет появился, пожалуй, один из самых необычных на сегодняшний день ножей, а именно - Del Ben Primitive Knife. Нож был создан специально для тех, кто ищет для своей кухни по-настоящему нечто уникальное и неповторимое, способное удивить гостей и разнообразить кухонную рутину.
Нарежет все, что угодно.
Уже одного взгляда на Del Ben Primitive Knife достаточно для того, чтобы понять, на что похож этот нож. Несмотря на то, что инструмент выполнен из нержавеющей стали, в нем легко узнается форма доисторического резака, которым разделывали туши животных наши далекие предки. Инструмент далеко не такой грубый, более того, он вполне удобный. Под сомнение можно поставить безопасность ножа, в тоже время работать им очень удобно! Однако, не стоит себя обманывать, данный нож предназначен исключительно для работы с рыбой и мясом, им можно также нарезать хлеб и овощи, а вот при работе с хлебобулочными изделиями, могут появиться некоторые затруднения. Храниться нож на специальной подставке.
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