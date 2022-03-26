Бадан в Вашем саду: виды, посадка и уход

Одно из народных названий — «ухо слона» — бадан получил за форму и размер листьев — крупных, округлых, кожистых. От осенних холодов «слоновьи уши» разрумяниваются, а иногда краснеют, словно листья на деревьях. Красота!

Малочисленный род баданов семейства камнеломковых насчитывает не более десятка видов. Это низкорослые многолетники, обитающие в лесах, на альпийских лугах, на скалах и каменистых осыпях. Большая часть видов сосредоточена в Гималаях и горах Китая. Некоторые виды поднимаются в горы на высоту более 4000 м!

Когда краснеют уши у слона?

Баданы декоративны с весны до поздней осени. Весной это эффектные красивоцветущие растения, летом великолепным ковром зеленых листьев они галантно оттеняют красоту других цветов, а в конце сезона благодаря осенней раскраске снова оказываются в центре внимания.



Бадан — растение зимне-зеленое, осенью листья не отмирают, а очаровательно краснеют и сохраняются под снегом до весны. У одних сортов краснеют лишь жилки и край листа, у других — весь лист целиком, демонстрируя различные оттенки пурпура, бронзы и огня.



В природе листья темно-зеленые, а вот среди сортов есть растения, выделяющиеся багровым и бронзовым окрасом не только осенью, но и в остальное время года.

Добавились к ним и модные золотисто-зеленые баданы. Одних только нарядных листьев было бы уже достаточно, чтобы считать бадан великолепным декоративным растением. А ведь он еще и цветет!Цветки бадана напоминают небольшие розовые, малиновые или белые колокольчики. Они собраны в разветвленные щитковидные соцветия на прямых толстых ножках. Любопытно, что в начале цветения цветоносы совсем короткие, цветки в розовых «кучках» лежат среди листьев, но с каждым днем стебли поднимаются все выше, и удлиняются веточки соцветий. Наконец, цветоносы распрямляются в полный рост, а завитки соцветий живописно изгибаются вниз. В это время они похожи на миниатюрные розовые пальмочки, выросшие среди гигантских лакированных лопушков. (Вот почему один и тот же сорт может выглядеть по-разному, в зависимости от того, в начале или в конце цветения сфотографировано растение).

Виды и сорта

В конце апреля, когда зацветают самые ранние баданы — сердцелистный и толстолистный, сад наполняется красками не только от цветов, но и от ярких бабочек, слетающихся к бадану за нектаром. Таких обильных источников нектара ранней весной немного, и перезимовавшие павлиноглазки и лимонницы то и дело наведываются к цветкам. На одном соцветии можно встретить до двух-трех ярких бабочек одновременно. А шмели даже не дожидаются, когда цветки раскроются полностью. Они умудряются доставать нектар через крохотное отверстие в центре бутона, едва лепестки начинают расходиться в стороны.



Некоторые сортовые баданы, например ‘Rosi Klose’, отличаются более продолжительным цветением. Поздние баданы ‘Overture’, ‘Eroica’, ‘Beethoven’ цветут до июня, а такие сорта, как ‘Abendglocken’, ‘Andrea’, ‘Morgenrote’, ‘Pink Dragonfly’, на радость бабочкам, шмелям и пчелам цветут в конце лета повторно. Раннее цветение баданов возможно благодаря тому, что цветоносы заложены в почках уже с осени. К концу цветения начинают расти и молодые листья.



Несмотря на все очарование бадана, многим еще только предстоит открыть для себя это растение. До наших садов современное сортовое разнообразие добирается медленно. Мы часто судим о баданах по тем растениям, которые видели в соседнем саду, в то время как существует множество эффектных новинок.



Розовый цвет колокольчиков бадана в новых сортах представлен необычайно широкой гаммой. Цветки могут быть розовато-белые как цветки яблонь, малиновые и лилово-красные как у фуксии. Интересные нюансы создает окраска чашечки цветка и цветоносов, например, в контрастном сочетании светлого цветочного венчика с темными рубиново-красными чашечками и стеблями. Сорта могут также сильно различаться размерами листьев — от гигантов вроде ‘Ballawley’ или ‘Eden’s Magic Giant’ высотой около 60 см до небольших компактных растений сортов ‘Wintermarchen’, ‘Dark Damsel’, ‘Baby Doll’ и ‘Angel Kiss’.



В наших садах чаще всего распространены сибирские баданы сердцелистный (Вergenia cordifolia) и толстолистый (Вergenia crassifolia). Большое разнообразие в современный ассортимент внесли памирский бадан Стречи (Вergenia stracheyi) и гималайский бадан реснитчатый (Вergenia ciliate). Бадан Стречи привлекает миниатюрными размерами, его высота всего 15 см. В цветоводстве также получили распространение формы Alba и Afghanica. Бадан реснитчатый интересен необычными листьями. Они не глянцевые, а щетинистые, и этим создают особые возможности для дизайна: реснички собирают росу. Необычайно изящен высокогорный китайский бадан омейский (Bergenia omeiensis). Только что раскрывшиеся цветки у него чисто-белые, к концу цветения они слегка розовеют.



Выбор места и посадка

За баданами закрепилась слава теневыносливых растений, и открытые солнечные места достаются им в садах нечасто. Однако выбирать место нужно в зависимости от желаемого результата. В полутени, где почва дольше сохраняет влагу, бадан разрастается сочным ковром, но не столь эффектно цветет. На солнце он поразит вас великолепным цветением, но пышного зеленого ковра как в тени, скорее всего, не будет. На солнце этим растениям потребуется полив.



Почва для бадана особого значения не имеет. Тем не менее наиболее эффект но растения выглядят на в меру плодородных обработанных садовых почвах, очищенных от сорняков. Если перед посадкой вы избавитесь от корневищ сныти и других многолетних сорняков, то в дальнейшем бадан и сам не пропустит в свои заросли нежелательных пришельцев. Его листья смыкаются и глушат случайные всходы.



Очень важен для бадана дренаж, поскольку застоя воды растения не выносят.



При создании больших групп растения высаживают на расстоянии около 40 см друг от друга, так как нарастающим корневищам нужно предоставить достаточно свободного места для ветвления.

Уход за баданом

В природе старые почерневшие листья бадана накапливаются вокруг растений и служат естественной мульчей. В саду нам больше по душе опрятный вид посадок, поэтому от старых листьев весной избавляются, в результате почва под растениями быстрее пересыхает. Возместить причиненный растению ущерб мы можем, мульчируя почву под баданом декоративной щепой, корой и другими материалами по нашему выбору. Кроме того, время от времени полезно мульчировать растения и листовым перегноем или компостом.

Размножение бадана

Размножение возможно делением кустов, черенкованием и семенами. Для окоренения лучше выбирать часть корневища с верхушечной почкой. В розетке оставляют 2–3 молодых листа, остальные удаляют. Высаживают черенки на глубину 3–5 см. Лучшее время для черенкования наступает сразу после цветения и продолжается до августа. Растения из черенков зацветают на второй-третий год.



Делят кусты в начале сентября. Труднее всего размножать бадан семенами. Они мелкие, сеянцы растут медленно, требуя самого внимательного ухода. Поэтому прибегать к семенному размножению имеет смысл только при размножении редких природных видов или в селекционных целях. Зацветают сеянцы при хорошем уходе на 3–4-й год.



Возможные проблемы

Там, где бадан предоставлен самому себе, заросли с накопившимися в них старыми листьями становятся прибежищем улиток. Если весной аккуратно убирать все старые почерневшие листья, бадан перестает притягивать улиток и выглядит намного привлекательнее.



Бадан в дизайне сада

Стелющаяся форма роста подсказывает, где бадан сможет проявить себя наилучшим образом. Его высаживают на переднем плане цветников, вдоль дорожек, большими группами перед кустарниками и в качестве вечнозеленого почвопокровного растения под деревьями.







Очень хороши баданы в каменистых садах и в композициях с хвойными породами. Именно так они часто растут в природе. Образуя живописные заросли, бадан может стать местами и удачной заменой газона, не требующего стрижки. Компактные миниатюрные баданы подходят для небольших горок.





Высаживают эти растения и в гравийных садах, и на берегу водоемов. Неприхотливость и зимостойкость многих сортов позволяют использовать баданы в самых разных вариантах дизайна, на солнце, в тени и на бедных каменистых почвах. Сорта с высокими цветоносами подходят для срезки. Хороши баданы и в контейнерных композициях, особенно для теневых мест.

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