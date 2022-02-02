Она и никотин: Знаменитые женщины, которые буквально не выпускали сигарету изо рта

Знаменитые женщины, которые буквально не выпускали сигарету изо рта.
Массированная пропаганда здорового образа жизни привела к тому, что «мода» на курение и другие вредные привычки постепенно сходит на нет. Мировые знаменитости все реже соглашаются на съемки и рекламу сигарет и алкоголя, а если табакозависимость есть на самом деле — стараются тщательно ее скрывать. Тем необычнее на их фоне выглядят дамы, которые не отрицают своей страсти к никотину. Между тем, в истории известны случаи, когда женщины запоминались не своим изяществом, а изысканным ароматом дыма, исходившим от хрупких пальчиков.
Марлен Дитрих
У поклонников Марлен Дитрих часто возникало ощущение, что кинодива никогда не разлучалась с сигаретой. Это действительно было так: женщина курила практически всю свою жизнь и даже на съемочных площадках часто появлялась с сигаретой в руках. Любимая марка актриса — Montecristo.
Для Марлен Дитрих сигарета была фетишем./Фото: im2.kommersant.ru
По словам самой Дитрих, курить она начала еще во время войны и только благодаря этому сохранила крепкое здоровье. Современники признавали, что в руках актрисы сигарета никогда не выглядела вульгарно. Наоборот, тонкая папироса наряду с мужским костюмом и цилиндром стала своеобразной частью ее личного стиля и придавала женщине невообразимого шарма.
Великая актриса не расставалась с сигаретой./Фото: lime.apostrophe.ua
Несколько десятилетий все подражали этому фетишу, стараясь хотя бы в мелочах походить на любимую актрису. Так продолжалось до 1965 года, когда Марлен Дитрих был поставлен страшный диагноз: рак матки. После этого она еще раз доказала всем свою огромную силу воли и полностью отказалась от привычки, с которой жила многие годы.
Стилю Марлен Дитрих подражали миллионы женщин./Фото: styleinsider.com.ua
Екатерина II
Екатерина II стала первой женщиной в России, которая открыто оценила привычку, считающуюся ранее исконно мужской. Она думала, что табак спасает от зубной боли, мигрени и чумы, способствует легкому протеканию беременности. Императрица не могла прожить без сигарет и нюхательного табака ни одного дня. Некоторое время пагубную привычку сдерживал ее венценосный муж — Петр III. Однако брак продлился недолго, и после Екатерина II наслаждалась своим пристрастием открыто.
Екатерина II курила каждый день./Фото: images.aif.ru
Обед императрицы традиционно начинался и заканчивался с нескольких понюшек табака. В течение дня она любила курить особые «розовые» сигары, которые были созданы специально для нее. Чтобы неприятный запах не оставался на коже, императрица придумала обворачивать край сигарет тонкими атласными лентами. Кроме того, она всегда брала табак только левой рукой, чтобы при поцелуях верноподданных правая благоухала только духами.
Екатерина II оборачивала край сигареты лентой, чтобы запах не оставался на руках./Фото: russian7.ru
Табак для Екатерины II выращивали прямо под Петербургом — в Царском Селе. В отличие от низкокачественной махорки, которая в массовых количествах поставлялась простому народу, для императрицы составлялись особые смеси. К мелким перетертым листьям табака добавлялся эликсир соснового масла, розовая вода и осиновая зола.
Королева Виктория
Правление королевы Виктории пришлось на 1837-1901 годы Британской Империи. В викторианскую эпоху не было достаточного разнообразия лекарств, потому универсальным болеутоляющим средством долгое время оставалась марихуана.
Королева Виктория для облегчения болей пила особый «чай» из конопли./Фото: news.artnet.com
Личный врач королевы верил в безвредность данного лекарственного метода, поэтому часто выписывал царственной особе настойки, экстракты и отвары из конопли. Таким способом сэр Рассел Рейнолдс надеялся избавить Викторию от сильнейших менструальных болей, которыми она страдала каждый месяц.
Виктория — королева, которая дала название целой эпохе./Фото: www.wikireading.ru
При сильной болезненности он предписал королеве ежедневно выкуривать по несколько сигарет с марихуаной вплоть до полного исчезновения симптомов. Однако Виктории была чужда мысль о столь неподобающем для царственной особы занятии, поэтому она предпочла интерпретировать рецепт по своему вкусу. Вместо привычной самокрутки королева часто просила приготовить ей особый чай из конопли.
Мадонна
Мадонна пропагандирует здоровый образ жизни, на протяжении многих лет придерживается основ правильного питания и занимается различными видами спорта. Тем удивительнее поклонникам было узнать, что популярная певица также любит успокоить себя сигаретой.
Молодая Мадонна в обнаженной фотосессии с сигаретой./Фото: f4.bcbits.com
Прежде чем певица признала свою вредную привычку, в модных журналах неоднократно появлялись фотографии, на которых она пыталась скрыть от папарацци сигарету в руках. В отличие от других курящих знаменитостей, Мадонна признает пагубное влияние табакозависмости на организм и старается от нее избавиться.
Мадонна тратит на сигареты до 50 000 долларов в неделю./Фото: interesnoznat.com
Что интересно, совсем недавно была обнародована и продана с аукциона Bonhams фотография обнаженной по пояс певицы с сигаретой в руках. Черно-белый снимок Мадонны в 1990 году сделал известный фотограф Стивен Мейзел, работавший над оформлением ее книги. На нем молодая певица изображена полностью голой и лишь слегка прикрывает тело белой простыней, а в руке держит сигарету. За это фото удалось выручить 23 750 долларов.
Деми Мур
Деми Мур любит с юмором говорить, что в ее жизни был только один настоящий роман — с табаком. Воспоминания американской кинодивы о первой выкуренной сигарете действительно напоминают рассказ о возлюбленном.
Для Деми Мур курение - лучший способ расслабиться./Фото: suburbanmen.com
Поначалу все начиналось, как развлечение — актрисе захотелось узнать, что другие люди находят в курении. А так как ее муж к тому времени уже давно был заядлым курильщиком, Деми Мур взяла его любимую сигарету Montecristo и... Не смогла докурить ее до конца из-за чрезмерной крепости. Позже актриса обнаружила, что есть сигареты помягче и меньшего размера. С этого момента пошел отсчет ее «романа» с вредной привычкой.
Персонажи актрисы тоже часто курят./Фото: kinozon.tv
Сегодня Деми Мур курит много и довольно часто. Она предпочитает мягкие Montecristo Joyitas и облегченные Cohiba Panatela. Считая курение искусством, Деми Мур старается гармонично «вписать» его в свой образ. Так как по ее собственным словам у нее небольшая голова и миниатюрные руки, женщина никогда не покупает для себя сигареты слишком большого размера. Хотя не отрицает, что запах хорошей дорогой сигары ей нравится и расслабляет.
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