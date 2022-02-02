Она и никотин: Знаменитые женщины, которые буквально не выпускали сигарету изо рта





Знаменитые женщины, которые буквально не выпускали сигарету изо рта.

Массированная пропаганда здорового образа жизни привела к тому, что «мода» на курение и другие вредные привычки постепенно сходит на нет. Мировые знаменитости все реже соглашаются на съемки и рекламу сигарет и алкоголя, а если табакозависимость есть на самом деле — стараются тщательно ее скрывать. Тем необычнее на их фоне выглядят дамы, которые не отрицают своей страсти к никотину





Массированная пропаганда здорового образа жизни привела к тому, что «мода» на курение и другие вредные привычки постепенно сходит на нет. Мировые знаменитости все реже соглашаются на съемки и рекламу сигарет и алкоголя, а если табакозависимость есть на самом деле — стараются тщательно ее скрывать. Тем необычнее на их фоне выглядят дамы, которые не отрицают своей страсти к никотину . Между тем, в истории известны случаи, когда женщины запоминались не своим изяществом, а изысканным ароматом дыма, исходившим от хрупких пальчиков.

Марлен Дитрих

Для Марлен Дитрих сигарета была фетишем./Фото: im2.kommersant.ru

Великая актриса не расставалась с сигаретой./Фото: lime.apostrophe.ua

Стилю Марлен Дитрих подражали миллионы женщин./Фото: styleinsider.com.ua

Екатерина II

Екатерина II курила каждый день./Фото: images.aif.ru

Екатерина II оборачивала край сигареты лентой, чтобы запах не оставался на руках./Фото: russian7.ru

Королева Виктория

Королева Виктория для облегчения болей пила особый «чай» из конопли./Фото: news.artnet.com

Виктория — королева, которая дала название целой эпохе./Фото: www.wikireading.ru

Мадонна

Молодая Мадонна в обнаженной фотосессии с сигаретой./Фото: f4.bcbits.com

Мадонна тратит на сигареты до 50 000 долларов в неделю./Фото: interesnoznat.com

Деми Мур

Для Деми Мур курение - лучший способ расслабиться./Фото: suburbanmen.com

Персонажи актрисы тоже часто курят./Фото: kinozon.tv