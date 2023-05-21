Жить как знаменитость благодаря сервису для путешественников

Сервис Airbnb, созданный для путешественников, предпочитающих снимать жилье у местных в зависимости от собственного бюджета, предоставляет также и жилье знаменитостей, в котором каждый желающий может провести ночь или несколько. Если вас всегда интересовало, как выглядела спальня Чарли Чаплина, в какой комнате творил Александр Пушкин и какая кухня у Ангелы Меркель, то наша подборка специально для вас.







Michael Jackson

В этом доме была записана часть легендарной песни «Триллер» короля поп-музыки Майкла Джексона.

4774 р./ночь







В этой квартире-студии в районе Пренцлауэр-Берг жила канцлер Германии Ангела Меркель.

2555 р./ночь







Дом Дензела Вашингтона.

32880 р./ночь







Эти коттеджи в центре Лос-Анжелеса построил для своей съемочной группы в 1920 году Чарли Чаплин.

8723 р./ночь







Здесь жила актриса Эмили Блант со своим мужем.

33215 р./ночь







Здесь жил и творил английский писатель Олдос Хаксли.

6643 р./ночь







Звезда Голливуда Ава Гарднер и ее муж, джазовый музыкант Арти Шоу, жили здесь в начале 40-х годов.

5704 р./ночь







Здесь жили Фрэнк Синатра, Клинт Уокер, а Роджер Миллер записал тут один из своих популярнейших хитов.

59049 р./ночь







Здесь жил Александр Пушкин.

2953 р./ночь



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