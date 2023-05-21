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Жить как знаменитость благодаря сервису для путешественников

Сервис Airbnb, созданный для путешественников, предпочитающих снимать жилье у местных в зависимости от собственного бюджета, предоставляет также и жилье знаменитостей, в котором каждый желающий может провести ночь или несколько. Если вас всегда интересовало, как выглядела спальня Чарли Чаплина, в какой комнате творил Александр Пушкин и какая кухня у Ангелы Меркель, то наша подборка специально для вас.

Жить как знаменитость благодаря сервису для путешественников

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В этом доме была записана часть легендарной песни «Триллер» короля поп-музыки Майкла Джексона.
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Жить как знаменитость благодаря сервису для путешественников

В этой квартире-студии в районе Пренцлауэр-Берг жила канцлер Германии Ангела Меркель.
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Жить как знаменитость благодаря сервису для путешественников

Дом Дензела Вашингтона.
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Жить как знаменитость благодаря сервису для путешественников

Эти коттеджи в центре Лос-Анжелеса построил для своей съемочной группы в 1920 году Чарли Чаплин.
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Жить как знаменитость благодаря сервису для путешественников

Здесь жила актриса Эмили Блант со своим мужем.
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Здесь жил и творил английский писатель Олдос Хаксли.
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