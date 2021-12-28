Установка ГБО в автомобиль: все За и Против

Переход на газ - удачная модернизация для любого автомобиля.
Зная о том, какими темпами сегодня растет стоимость бензина, не удивительно, что все больше водителей переходят на газ. На практике неоднократно проверено, что это топливо не так быстро опустошает кошелек, но и здесь не все однозначно. О том, какие плюсы и минусы несет подобная модификация автомобиля – далее в обзоре.
Начнем, пожалуй, с минусов установки ГБО в автомобиль:
1. Дороговизна установки. Стоимость газобаллонного оборудования (ГБО) 5-го поколения начинается от 55 тысяч рублей. Более простое 4-е поколение стоит тоже немало. Цены на него стартуют с 23000 рублей.
ГБО необходимо зарегистрировать в ГИБДД.
2. Необходимость регистрации ГБО в ГИБДД. Установить ГБО владелец может только официально, в лицензионном сервисе, затем он должен пройти ТО и зарегистрировать изменение конструкции в ГИДД. На это может уйти несколько дней.
ГБО требует регулярного обслуживания.
3. Обслуживание ГБО. Установка газового оборудования подразумевает появление ещё одной довольно сложной системы в автомобиль, которая требует регулярного обслуживания. Проводится оно, как правило, каждые 15 - 20 тыс. км. Обслуживание включает диагностику системы, замену фильтра, форсунок. Все это также влечет за собой определённые затраты.
4. Необходимость более бережного обращения с автомобилем. При установленном ГБО старых поколений следует избегать холодных пусков на газе и резких ускорений. Однако данная проблема неактуальна для современных систем. Они автоматически в сложных режимах переходят на бензин, избегая тем самым вредного воздействия на двигатель.
Баллон с газом обычно устанавливается на место «запаски».
5. Отказ от запасного колеса. Баллон с газом обычно устанавливается на место «запаски». Так он не занимает лишнего места в багажнике, однако на наших дорогах отсутствие запасного колеса может сыграть злую шутку.
6. Уменьшение мощности мотора. Мотор, работающий на газе, страдает худшей тягой и приемистостью, даже в современных системах, где нужно «продавливать» газ в пол, чтобы перейти на бензин.
7. Увеличение расхода. Расход газа в среднем на 10% больше, чем бензина. Хотя это, конечно же, с лихвой компенсируется его стоимостью.
Одним из самых популярных способов экономии является перевод автомобиля на газ.
Что ж, похоже на этом перечисление недостатков можно и закончить. Перейдем к достоинствам:
1. Безусловно, основным достоинством ГБО является экономия на топливе. Дело в том, что газ на сегодня стоит практически в два раза меньше бензина. Если провести простой расчет, то мы увидим, что ГБО 4-го поколения при среднем расходе автомобиля в 8 л на 100 км пробега и нынешних ценах на бензин полностью окупится при пробеге в 16000 км. При средних пробегах отечественных автовладельцев в 10 – 12 тыс. км в год, ГБО полностью можно окупить в течении полутора лет.
2. Больший ресурс мотора на газе. Как бы это удивительно не звучало, при использовании современных систем ГБО, ресурс двигателя увеличивается в среднем на 20 – 25%. Дело в том, что газ горит медленнее бензина, тем самым уменьшая нагрузку на шатунно-поршневую группу.
При работе на газе ресурс свечей увеличивается на 40%.
3. Ресурс свечей. Поскольку газ практически не оставляет нагара на свечах, они служат дольше. Исследования показывают, что ресурс свечей при работе на газе больше на 40% по сравнению с бензином.
4. Больший интервал между заменами масла. Газ не имеет примесей и не оставляет отложений на стенках цилиндров, кроме того он обладает меньшим «моющим» эффектом, чем бензин, благодаря этому масляная пленка на стенках цилиндров сохраняется дольше.
Заключение
Что же получается в итоге? Главным достоинством ГБО, безусловно, является экономия, причем экономить владелец машины на газу начнет уже на второй год после установки системы. На сегодня подобная услуга очень популярна, поэтому станции, которые ею занимаются, есть в каждом городе, а делают это, в основном, довольно качественно.
Некоторые производители, например, отечественная Lada, продают машины с ГБО сразу с завода. Кроме того, «газ» можно установить сразу при покупке у дилера. Современные системы работают достаточно хорошо, чтобы владельцу не пришлось испытывать никаких неудобств и идти на разного рода компромиссы. Автомобиль с ГБО не подойдет разве что владельцам спортивных машин, любителям погонять, для остальных же это отличный способ сэкономить и сберечь семейный бюджет.
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