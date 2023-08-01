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Украшения из старых карманных часов

Мама Элейн и дочь Элис из Хэмпшира, Великобритания, мастерят оригинальные украшения в стиле стимпанк. Все началось с того, что в 2011 году в своем гараже они обнаружили целый мешок с деталями карманных часов образцов 1930-х и 1960-х годов, который Элейн отдали много лет назад, когда она еще была владелицей мастерской. Мама и дочь посчитали, что находки настолько красивы и необычны, что им нужно дать вторую жизнь.

 




"Флора и фауна"

Украшения из старых карманных часов украшение, часы







 

Кулон "Полуночная сова"

Украшения из старых карманных часов украшение, часы







Кулон " Бронзовые птицы"

Украшения из старых карманных часов украшение, часы







Кулон "Серебряная пчела"

Украшения из старых карманных часов украшение, часы







Кулон "Серебряная лиса"

Украшения из старых карманных часов украшение, часы







Кулон "Серебряный воздушный шар"

Украшения из старых карманных часов украшение, часы







"Роза" и "Крыса"

Украшения из старых карманных часов украшение, часы







"Сказочный замок"

Украшения из старых карманных часов украшение, часы







"Перламутровый единорог"

Украшения из старых карманных часов украшение, часы





 

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