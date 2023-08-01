Украшения из старых карманных часов

Мама Элейн и дочь Элис из Хэмпшира, Великобритания, мастерят оригинальные украшения в стиле стимпанк. Все началось с того, что в 2011 году в своем гараже они обнаружили целый мешок с деталями карманных часов образцов 1930-х и 1960-х годов, который Элейн отдали много лет назад, когда она еще была владелицей мастерской. Мама и дочь посчитали, что находки настолько красивы и необычны, что им нужно дать вторую жизнь.













"Флора и фауна"





















Кулон "Полуночная сова"

















Кулон " Бронзовые птицы"

















Кулон "Серебряная лиса"

















Кулон "Серебряный воздушный шар"

















"Роза" и "Крыса"









