Что означает странная аббревиатура «YKK» на застёжках-молниях

Что скрывается за буквами «YKK»?
Несмотря на ежегодные изменения в фэшн-сфере, молния остается необходимым и модным атрибутом. Нельзя сказать, что она жизненно необходима, но все же значительно облегчает существование, а иногда выступает в качестве модного аксессуара. Сегодня многие модели одежды просто невозможно представить без молнии. А вы замечали, что большинство производителей на этом предмете ставят знак «YKK»? О чем говорят эти буквы и стоит ли на них обращать внимание?
Сегодня сложно представить себе жизнь без молнии.
Посмотрите на свою одежду, сумку, обувь. Вероятнее всего вы найдете этот знак на молнии. Причем абсолютно не важно, что это будет - эксклюзивная вещь или недорогие китайские джинсы.
«YKK» можно увидеть и на брендовой одежде, и на дизайнерских сумках.
Чтобы понять, почему вы находите эту надпись почти на каждом замочке, нужно просто расшифровать её. В оригинале аббревиатура «YKK» означают «Yoshida Kogyo Kabushikikaisha», а в переводе на английский язык звучит как: «Yoshida Company Limited». Возникает вопрос, какое отношение к этому изделию имеет японская фирма.
Придумали застёжки-«молнии» в США.
Насколько известно, изобрели этот уникальный аксессуар совсем не японцы, а американцы. Патент на изделие получила компания Whitcomb L. Judson еще в 1890 году. Однако спустя несколько десятилетий, находчивый житель Японии Тадао Йошида обнаружил некие неудобства этой застежки. Кроме того, они довольно часто выходили из строя. Поэтому он решил усовершенствовать молнию, убрать существующие недостатки и на собственной фабрике изготавливать застежки абсолютно по другой технологии. Он поменял не только материал и краски для производства изделия, но и форму зубчиков. Именно в таком варианте мы видим застежки сегодня.
А японцы сделали молнии такими, какими мы знаем их сегодня.
Информация о более качественных молниях быстро разлетелась по всем континентам. И уже к 1930-му году все производители использовали молнию от фирмы «Yoshida», на которых была четко видна надпись «YKK». На сегодняшний день фирма «Yoshida Company Limited» является крупнейшим производителем застежек-молний. Поэтому практически на каждой молнии вы увидите эти три буквы: «YKK». Вот так небольшой семейный бизнес перерос в империю и вошел в историю.
Аббревиатура как символ успеха.
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