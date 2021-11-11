Что означает странная аббревиатура «YKK» на застёжках-молниях

Что скрывается за буквами «YKK»?

Сегодня сложно представить себе жизнь без молнии.

«YKK» можно увидеть и на брендовой одежде, и на дизайнерских сумках.

Придумали застёжки-«молнии» в США.

А японцы сделали молнии такими, какими мы знаем их сегодня.

Аббревиатура как символ успеха.