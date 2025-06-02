Создатель предсказаний для печенек и ещё 7 самых нетривиальных профессий и услуг из разных уголков п

Современный мир предлагает такой разнообразный рынок услуг, что он кажется необъятным. С профессиями история похожая - если одни давно ушли в историю, то взамен появились новые, в том числе довольно необычные. Но есть такие занятия, в существование которых просто невозможно поверить, хотя они вполне себе реальные.
1. Хулиган на заказ
В Малайзии человек инсценирует приставание к девушке, чтобы её спутник стал героев в её глазах. /Фото: psychologies.ru
Такая необычная услуга существует, как минимум, в Малайзии и представляет собой занятную альтернативу театральным подмостками или съёмочной площадке для актёров. Смысл работы в том, чтобы прикинуться хулиганом и инсценировать приставание к девушкам, чтобы потом удалиться побеждёнными их доблестными спутниками. Собственно говоря, последние и являются заказчиками - так они демонстрируют своим вторым половинкам свою смелость. Цена за такую услугу будет варьироваться в зависимости от дня недели и места, где предполагается разыграть сцену.
2. Вытиратель слёз
Рюсэй - один из самых известных представителей профессии икемезо - за работой. /Фото: bbc.com
Необычная услуга из Японии - это вызов специального человека для того, чтобы тот вытирал вам слёзы. Называют таких людей икемезо - от названия фирмы Ikemeso Danshi, которая предлагает такую концепцию. К слову, нейминг фирмы довольно меткий, ведь переводится как «Красивые молодые люди для плача», а работают в ней именно молодые мужчины преимущественно модельной внешности.
И услуга действительно имеет спрос, причём немалый: дело в том, что японцы часто страдают от стресса или нервных срывов из-за чрезмерного трудоголизма. Поэтому находится много одиноких женщин, работающих в офисах и нуждающихся в утешении. Так что им достаточно просто зайти на сайт компании, выбрать привлекательного икемезо и оплатить время, в течение которого он окажет поддержку в момент выхода стресса и слёз.
3. Дегустатор корма для животных
С целью улучшения качества корма для братьев наших меньших тоже стараются дегустаторы. /Фото: kuban24.tv
Казалось бы, дегустаторы не являются редкостью на рынке профессий, но это смотря, что требуется дегустировать. И, как оказывается, профессионально пробовать необходимо не только человеческую еду. Официально таких специалистов называют «Кормовыми аналитиками», а занимаются они тем, что дегустируют еду для кошек или собак, а затем за счёт их впечатлений и рекомендаций производители улучшают продукт для питомцев.
4. ManServants
Занятный американский стартап, позволяющий любой девушке почувствовать себя королевой. /Фото: vox.com
Обычно занятие эскортом в общественном сознании воспринимается как нечто негативное и неприличное. Однако не все его варианты имеют аморальное двойное дно. Вот и один из американских бизнесов под названием ManServants предлагает подобную, но вполне себе приличную услугу. Смысл её состоит в том, что девушка выбирает понравившегося мужчину на ресурсе, а тот на самом высоком уровне будет воспроизводить конфетно-букетный период отношений: походы в рестораны, цветы, приятные беседы и комплименты - от такого сервиса любая одинокая дама чувствует себя самой желанной.
5. Создатель предсказаний для печенья
Существует полноценная профессия по написанию предсказаний для печенек. /Фото: lifehacker.ru, hapanom.com
Многим людям нравится побаловать себя не только вкусняшкой, но и прогнозом на жизнь - отличным вариантом в этом случае являются как раз печенья с предсказаниями. Но мало кто догадывается, что пишет обычно оптимистичную фразу для вкусности конкретный человек, для которого это занятие является профессией. Те, кто этим занимаются, говорят, что при наличии неплохой фантазии работа не является сложно, а самой главной трудностью становится количество предсказаний, которые стоит придумывать - в день их число может насчитывать и десятки, и сотни разных фраз.
6. Профессиональный стоящий в очереди
Очередь в магазине теперь может отстаивать за вас специальный человек. /Фото: retailsensing.com
Вряд ли найдётся человек, который ни разу не застревал в очереди за чем-либо, когда это было максимально неудобно. И это неудивительно, ведь, по информации редакции novate.ru, в среднем каждый из нас за всю жизнь может отстоять в ожидании попадания на кассу до полугода. Однако теперь у некоторых людей, не обладающих терпением, но имеющих деньги, есть возможность перекинуть эту задачу на другого.
А всё потому, что появилась вполне себе реальная услуга - отстоять в очереди вместо вас. По сути, достаточно договориться с человеком за определённую плату, сколько времени он будет ожидать продвижения к кассе, пока вы будете и дальше заниматься шоппингом или другими делами. Особенно популярной эта услуга оказалась среди англичан - во многом потому, что там день Чёрной пятницы возведён в своеобразный покупательский культ.
7. Обниматель по найму
Настоящий профессионал для тех, кому не хватает объятий. /Фото: images.pexels.com
Под словосочетанием Сuddle-for-hire, которое переводится как «Наёмное объятие», также скрывается реальная профессия. Существует специальная услуга, согласно которой можно за определённую сумму вызвать на дом симпатичного молодого человека или приехать к нему на дом за... обнимашками.
Причём речь идёт не просто о коротком ритуале утешения - можно заплатить за всю ночь, и оставаться всё это время в объятьях мужчины, в том числе лёжа. Однако это единственный телесный контакт, который в данном случае возможен, ведь у представителей cuddle-for-hire есть строгий запрет на близость с клиентами.
8. Упаковщик чемоданов
Если не получается впихнуть всё нужное в чемодан - обратитесь к специалисту. /Фото: mag.russpass.ru, artfel.ru
Отличная и очень актуальная услуга для тех, кто собирается в отпуск или много путешествует, но постоянно мучается со сборкой вещей. Теперь для этого существует отдельный профессионал, который соберёт ваш чемодан вместо вас. Популярной такая услуга является, к примеру, в США, где за неё, правда, придётся выложить вполне нормальные деньги. Впрочем, это вполне себе объяснимо - специалистов по грамотному запихиванию вещей в чемодан специально обучают, и он сэкономит пусть не финансы, но время и нервы уж точно.
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