Создатель предсказаний для печенек и ещё 7 самых нетривиальных профессий и услуг из разных уголков п

1. Хулиган на заказ

В Малайзии человек инсценирует приставание к девушке, чтобы её спутник стал героев в её глазах. /Фото: psychologies.ru

2. Вытиратель слёз

Рюсэй - один из самых известных представителей профессии икемезо - за работой. /Фото: bbc.com

3. Дегустатор корма для животных

С целью улучшения качества корма для братьев наших меньших тоже стараются дегустаторы. /Фото: kuban24.tv

4. ManServants

Занятный американский стартап, позволяющий любой девушке почувствовать себя королевой. /Фото: vox.com

5. Создатель предсказаний для печенья

Существует полноценная профессия по написанию предсказаний для печенек. /Фото: lifehacker.ru, hapanom.com

6. Профессиональный стоящий в очереди

Очередь в магазине теперь может отстаивать за вас специальный человек. /Фото: retailsensing.com

7. Обниматель по найму

Настоящий профессионал для тех, кому не хватает объятий. /Фото: images.pexels.com

8. Упаковщик чемоданов

Если не получается впихнуть всё нужное в чемодан - обратитесь к специалисту. /Фото: mag.russpass.ru, artfel.ru