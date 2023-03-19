Подготовьте правильно лунки для томатов

Для того чтобы летом получить богатый урожай больших и сочных томатов важно заранее подготовить лунки, в которые будет производиться высадка рассады.

Необходимо, чтобы лунки успели прогреться, так как в противном случае корневая система рассады может замерзнуть, что приведет к болезням и даже гибели кустиков.

Лунки лучше всего выкапывать в шахматном порядке на расстоянии не менее 50 см друг от друга, так кустики получат все питательные вещества в необходимом количестве, а также не будут конкурировать за солнечный свет.







Очень важно защитить томаты от проволочника, для этого в каждую лунку вносится по 3 гранулы специального средства от этого паразита.







Обеспечить рассаду необходимыми питательными веществами поможет гранулированный навоз — по 10 грамм на каждую лунку.







Получить еще более богатый урожай поможет внесение в лунки 1 столовой ложки добавки «33 Богатыря почвооздоравливающее (ОЖЗ)». Это эффективный почвооздоравливающий микробиологический препарат, который содержит 33 штамма полезных почвенных микроорганизмов.







После внесения всех добавок грунт необходимо слегка перемешать и полить водой с добавлением фитоспорина.







Томаты в лунки необходимо высаживать с наклоном, так, чтобы корни были обращены на южную сторону. Рассада очень быстро освоится на новом месте и пойдет в рост.





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