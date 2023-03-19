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Подготовьте правильно лунки для томатов

Для того чтобы летом получить богатый урожай больших и сочных томатов важно заранее подготовить лунки, в которые будет производиться высадка рассады.
Необходимо, чтобы лунки успели прогреться, так как в противном случае корневая система рассады может замерзнуть, что приведет к болезням и даже гибели кустиков.
Лунки лучше всего выкапывать в шахматном порядке на расстоянии не менее 50 см друг от друга, так кустики получат все питательные вещества в необходимом количестве, а также не будут конкурировать за солнечный свет.

Подготовьте правильно лунки для томатов

Очень важно защитить томаты от проволочника, для этого в каждую лунку вносится по 3 гранулы специального средства от этого паразита.

Подготовьте правильно лунки для томатов

Обеспечить рассаду необходимыми питательными веществами поможет гранулированный навоз — по 10 грамм на каждую лунку.

Подготовьте правильно лунки для томатов

Получить еще более богатый урожай поможет внесение в лунки 1 столовой ложки добавки «33 Богатыря почвооздоравливающее (ОЖЗ)». Это эффективный почвооздоравливающий микробиологический препарат, который содержит 33 штамма полезных почвенных микроорганизмов.

Подготовьте правильно лунки для томатов

После внесения всех добавок грунт необходимо слегка перемешать и полить водой с добавлением фитоспорина.

Подготовьте правильно лунки для томатов

Томаты в лунки необходимо высаживать с наклоном, так, чтобы корни были обращены на южную сторону. Рассада очень быстро освоится на новом месте и пойдет в рост.

Подготовьте правильно лунки для томатов
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