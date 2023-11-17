Что скрывают в себе скандинавские руны и о чём могут рассказать: Тайна магии викингов

Скандинавская цивилизация подарила миру уникальнейшую культуру. Богатая история викингов и их потрясающая обширная мифология до сих пор являются источником неиссякаемого интереса не только историков, но и простых людей со всего мира. Один чрезвычайно увлекательный аспект этой культуры очень часто многими абсолютно упускается из виду: руны. Большинство людей узнают их, когда видят, но не задумываются об их истории или значении. На самом деле они не только намного интереснее, чем кто-либо может себе представить, но и скрывают в себе гораздо больше, чем можно даже вообразить...
Какой смысл таят в себе руны викингов
Надпись на камне Эйнанга (350–400 года нашей эры) является самым ранним использованием термина «руна».
История рун очень глубоко уходит своими корнями в скандинавскую мифологию. Легенды викингов гласят, что их бог Один пронзил собственное сердце своим же копьём и висел на мировом дереве (дереве жизни) Иггдрасиль девять дней и девять ночей, чтобы понять значения рун. Эти символы пришли из Колодца Урд, или Урдарбрунн. Этот колодец был одним из трёх, расположенных под Иггдрасилем. История северного народа говорит, что из Урда вышли три норны, мифические существа, которые были вершителями человеческих судеб. Именно поэтому этот колодец получил название «Источник судьбы». Норны использовали руны, чтобы нести эту судьбу вверх по стволу и ветвям Иггдрасиля во все девять миров, находящихся в его кроне.
Один приносит себя в жертву.
Один совершил весьма смелый и отчаянный поступок, принеся себя в жертву. Он пошёл не только на неимоверные физические страдания, но и огромный риск. Скандинавский бог понимал, что тайна рун стоит того. Ведь эти символы несут в себе глубочайшую бездну смысла. Тот, кто постигнет её, получит в дар огромное количество знаний и силы. Один преуспел в своей затее. После этого он получил свою легендарную мудрость. Способ получения этих знаний Одином говорит о том, что с рунами не всё так просто. Это не только алфавит. Викинги вкладывали в эти символы более глубокие понятия. Руны носили в себе мистическое и даже магическое значение. Поэтому использовали их всегда только в чрезвычайно важных надписях, коими служили рунические камни.
До эпохи викингов руны чаще всего использовались для надгробий.
Мистическая сущность рун также означала, что их часто использовали в качестве связующего звена между естественным и сверхъестественным. Самый яркий пример того — магические заклинания. С их помощью вызывали духов и предсказывали будущее. Вырезали их обычно или на камнях, или на дереве, а не на пергаменте, потому они и выглядят столь угловато в сравнении с иными письменными свидетельствами тех времён.
Коллекция рун викингов из рунической книги 16 века.
Типы скандинавских рун
Существует несколько различных типов рунических алфавитов. Они называются футарками, по первым 6 буквам старшего футарка, которые примерно соответствуют буквам F, U, Th, A, R и K. Старшим его именуют потому что это самая древняя руническая система из известных. Обнаружена она была, например, на камне Килвер из Готланда, Швеция, который датируется примерно 400 годом нашей эры. Состоит этот алфавит из 24 рун. Он весьма широко использовался всеми германскими племенами Северной Европы на протяжении веков, вплоть до эпохи викингов.
Рунический алфавит викингов старшего футарка.
К наступлению эпохи викингов (8 – 11 века нашей эры) старший футарк постепенно заменялся младшим. В нём на 8 рун меньше. Можно подумать, что язык стал проще, но это не так. Всё было с точностью до наоборот. В младшем футарке все руны имели двойное значение. Они в корне отличали язык викингов от языков всех остальных германских племён. Также эти руны условно можно разделить на два разных стиля: «длинная ветвь» (датский) и «короткая ветвь» (шведский и норвежский). В довикинговую эпоху руническое письмо использовалось почти исключительно для особых, чрезвычайно важных случаев. Викинги же стали гораздо чаще их использовать для повседневных задач. Связано это было с необходимостью вести записи, учёт торговли. Теперь руны можно было увидеть не только на рунических камнях.
Младший футарк: руны викингов с длинными ветвями и руны с короткими ветвями.
Codex Runicus, рукопись на пергаменте с одним из старейших и наиболее хорошо сохранившихся текстов сканийского закона (Skånske lov), полностью написанным рунами, около 1300 г. н.э.
Конечно, своих магических свойств руны не утратили. Во все времена их продолжали активно использовать для волхвования. В этот период выросло и число рунических камней. Находили эти мистические предметы по всей Европе, от Исландии до Англии и даже в Константинополе!
Более 1100 лет назад скучающий северный воин вырезал «Здесь был Хальвдан» на стене собора Святой Софии в Константинополе.
Изображение рун
Поскольку в младшем футарке отсутствовали некоторые руны, то викингам, для того, чтобы выразить все звуки своего языка, приходилось использовать руны, наиболее близкие к звуку, который был нужен. Не было, например, букв O, D, E или G. Руна U использовалась для звука O, руна T для звука D, руна I для звука E и руна K для звука Г. Символы этого письма обычно состоят из вертикальных линий с ответвлениями, отходящими по диагонали, вверх, вниз или по кривой от них. Писать руны можно как слева направо, так и справа налево. Асимметричные руны переворачиваются в зависимости от направления, в котором они были написаны.
Фэнтезийный алфавит, созданный Дж. Р. Р. Толкином, который был вдохновлён рунами викингов.
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