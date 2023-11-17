Что скрывают в себе скандинавские руны и о чём могут рассказать: Тайна магии викингов

Какой смысл таят в себе руны викингов

Надпись на камне Эйнанга (350–400 года нашей эры) является самым ранним использованием термина «руна».

Один приносит себя в жертву.

До эпохи викингов руны чаще всего использовались для надгробий.

Коллекция рун викингов из рунической книги 16 века.

Типы скандинавских рун

Рунический алфавит викингов старшего футарка.

Младший футарк: руны викингов с длинными ветвями и руны с короткими ветвями.

Codex Runicus, рукопись на пергаменте с одним из старейших и наиболее хорошо сохранившихся текстов сканийского закона (Skånske lov), полностью написанным рунами, около 1300 г. н.э.

Более 1100 лет назад скучающий северный воин вырезал «Здесь был Хальвдан» на стене собора Святой Софии в Константинополе.

Изображение рун

Фэнтезийный алфавит, созданный Дж. Р. Р. Толкином, который был вдохновлён рунами викингов .