Тысячи фресок о Страшном суде и другие странности древнего собора, который считают символом Флоренци

Красота, которую трудно передать словами... /Фото:bestwanderlust.com

Строительство растянулось на полтора столетия

Здесь непременно нужно побывать. /Фото:videomax.ru

Собор эпохи Ренессанса.

Собор строили около 150 лет. /Фото:tourweek.ru

Он грандиозен во всем

Собор рассчитан на 300 тысяч прихожан. /Фото:photocentra.ru

Флорентийский собор привлекает миллионы туристов со всего мира. /Фото:Martin Balo

Потрясающий фасад. /Фото:fotki.com

Фрагмент фасада собора. /Фото:studyblue.com

Скульптуры-копии. /Фото:italyme.ru

Собор Санта-Мария-дель-Фиоре. Вид сверху. /Фото:pinimg.com, staticflickr.com

Оригинальная облицовка и уникальный купол. /Фото:bestwanderlust.com

Фрески показывают, что ждет грешников

Внутренняя часть купола и интерьер здания. /Фото:gurumustsee.ru

Купол, расписанный на тему Страшного суда. /Фото:Павел Лихачёв

Это грандиозно и восхитительно. /Фото:poeu.ru

В нижней части Ад, а в верхней - Рай. /Фото:poeu.ru

Знаменитые часы. /Фото:Павел Лихачёв, bestwanderlust.com

Старинные Часы Дуомо неоднократно реставрировали и ремонтировали. /Фото:avrvm.ru

Фрагменты часов, расписанные великим мастером. /Фото:avrvm.ru

Собор с многовековой историей. /Фото:tourweek.ru