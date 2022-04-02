Адское кабаре: как парижане развлекались в конце XIX века

Cabaret de l’Enfer - Адское кабаре в Париже. 1890-е годы.
В конце XIX века в Европе невероятно возрос интерес ко всему мистическому. Маги и гипнотизеры демонстрировали удивленным зрителям свои трюки, а медиумы устраивали спиритические сеансы. Во французской столице любители пощекотать себе нервы отправлялись в «Адское кабаре». Соответствующий антураж позволял публике почувствовать себя будто в преисподней.
Фасад «Адского кабаре», располагавшегося в районе Пигаль в Париже. | Фото: kykyryzo.ru.
Кабаре появились в Париже в 1880-х годах. Одни заведения привлекали посетителей откровенными танцевальными постановками, а другие – своей удивительной обстановкой. Мало кто знает, что излюбленным местом парижан в 1890-м году было «Адское кабаре» (Cabaret de l’Enfer), располагавшееся в районе красных фонарей Пигаль.
Вход в кабаре Cabaret de l’Enfer. | Фото: coolstuffinparis.com.
По фасаду было уже ясно, что внутри находится нечто из ряда вон выходящее. Жуткий вход в виде раскрытого рта, фигуры чертиков, отправляющих грешников в кипящий котел – все это настраивало посетителей на мистический лад.
Интерьер «Адского кабаре» в Париже. | Фото: coolstuffinparis.com.
Внутренний интерьер полностью соответствовал заявленной тематике: низкие пещерные своды с переплетенными фигурами человеческих тел, чадящие свечи, резкий запах гари. Декоративные разломы в стенах были украшены расплавленным металлом, имитирующим золото и серебро. Все указывало на то, что посетители попали в настоящую преисподнюю.
Конферансье «Адского кабаре». | Фото: coolstuffinparis.com.
Рядом с «Адским кабаре» располагалось «Небесное кабаре». | Фото: coolstuffinparis.com.
Стоит отметить, что Cabaret de l’Enfer было далеко не единственным кабаре со специфической тематикой. Бок о бок с ним, словно в насмешку, располагалось «Небесное кабаре» (Cabaret du Le Ciel). В районе Монмартра людей развлекало «Кабаре Небытия» (Cabaret du Néant). Посетителей водили по помещениям со скелетами и черепами, больше напоминающим сегодняшнюю комнату страха.
Cabaret de l’Enfer просуществовало до 1950-х годов. | Фото: coolstuffinparis.com.
Афиша «Адского кабаре». | Фото: coolstuffinparis.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии