Почему разгорелся спор эскимосов и чукчей, который едва не перерос в советско-американский скандал

Противостояние СССР и США представлено не только классическими перипетиями холодной войны. Приблизительно с 17 века в стычки друг с другом вступали коренные обитатели Чукотки и их американские соседи Аляски. Вооруженные столкновения не прекратились и с установлением советской власти. В 1947-м группа чукчей пробралась на Аляску, перебив не один десяток эскимосов.
Воинственные чукчи, не признающие соседей
Истории противостояний чукчей с эскимосами не один век. /Фото: 4.bp.blogspot.com
Берингов пролив, разделяющий Аляску и Чукотку, простирается в самом узком участке всего на 86 км. Летом это расстояние легко преодолевается на лодке, а зимой – по льду. Закаленные воины, приученные к суровой жизни Заполярья, не видели большого риска в том, чтобы отправиться на соседние земли. Чаще всего набеги случались летом с помощью чукотской промысловой лодки «аньяпик». Длина деревянного судна, обтянутого шкурой моржа, составляла до 9 м, вмещая в себя до 12 гребцов.
Любопытно, что чукчи мирно воспринимали азиатских эскимосов, но враждовали с жителями Аляски. Причина в том, что на рубеже 15-16 веков племя юкагиров оттеснило чукчей на восток, на исконные территории эскимосов нашей страны. Народы стали ближайшими соседями, обходясь без столкновений. Со временем они буквально слились в единый этнос. Подавляющие количеством чукчи мягко ассимилировали эскимосов.
Совсем иначе складывались отношения с жителями Северной Америки. Этнограф В.Г.Тан-Богораз писал, что причина грабительских набегов на американских эскимосов крылась в давней кровопролитной истории. Якобы когда-то льдина унесла к берегам Аляски охотника и шамана.
Чукчи были встречены весьма неприветливо. Охотник был убит, а шаман обращен в рабство. Когда последнему удалось сбежать, он и поведал соплеменникам, как ужасно поступили эскимосы. Тогда в качестве мести и состоялся первый вооруженный набег. Впредь чукчи неоднократно нападали на Аляску, грабя, убивая и похищая тамошних эскимосов. В этих вооруженных стычках погибали представители обеих сторон, и взаимная ненависть лишь увеличивалась.
Потепление отношений в 20 веке
Эскимосы Аляски в начале 20 века.
К середине 19 века процессами в Беринговом проливе управляли американцы и канадцы. Они регулярно курсировали на пароходах между берегов, скупая у местных золото и меха. Проамериканским стал и китобойный промысел. К слову, массовое уничтожение китов привело к тому, что вид оказался на грани вымирания.
Установление советской власти изменило положение, и американцы отошли от чукотского побережья, сконцентрировавшись на освоении Аляски. Отношения чукчей с эскимосами от этого нормированными не стали. Морские пограничники пытались пресечь общение советских чукчей с алеутскими американцами, но аборигены оказывались более пронырливыми.
Постепенно народы сблизились, хоть и не демонстрировали окончательную дружелюбность. Наблюдалось частичное смешение этносов с учащением смешанных браков. Языки обрастали заимствованными у соседей словами, начали создаваться родовые торговые союзы. При этом никуда не исчезли и взаимные грабежи, хоть и в куда меньших масштабах.
Накануне Великой Отечественной чукчи с эскимосами беспрепятственно общались, практически не обращая внимание на государственную границу. Советские и американские власти закрывали глаза на курсирования населения в гости друг к другу, но после войны все изменилось.
Банальный набег или военные провокации?
Экипаж американского бомбардировщика, бомбившего Хиросиму. /Фото: seura.fi
Осенью 1947-го группа лиц чукотской национальности совершили разбойное нападение на американских эскимосов с мыса Принца Уэльского в Беринговом проливе. По итогам стычки были разгромлены оленеводческие стойбища, погибли десятки аборигенов. Советские дипломаты принялись убеждать коллег из США в том, что конфликт не стоит трактовать, как вооружённую агрессию. Официальная версия зафиксировала бытовую ссору на почве злоупотребления спиртным.
Но российские историки настаивают на альтернативной версии: кровопролитный рейд чукчей был ответом на провокации американских военных. В августе 1945-го ВС США сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы.
Носителями зарядов тогда были исключительно самолеты, что угрожало СССР захватом американцами какой-нибудь бухты на берегу Чукотки с целью забросить бомбардировщики с ядерным оружием ближе к русским. В архивах хранятся донесения чукотских особистов о возросшей авиационной активности в Беринговом проливе США. Пограничники утверждали, что росло число приезжающих американских эскимосов, преимущественно молодых мужчин. Они интересовались расположением советских военчастей и госучреждений. Прибывающие с Аляски эскимосы использовались американцами для сбора разведданных, а в ответ на Аляску засылались советские агенты из чукотского населения. Отсюда и предположение о том, что вооружённое столкновение чукчей с эскимосами в 1947-м – спланированная ответная акция. И с 1948-го чукчам запретили беспрепятственно попадать в Америку. Их имели право навещать только самые близкие аляскинские родственники, имена которых вносились в специальные списки.
Есть письменные свидетельства о том, что чукчи и эскимосы умудрялись встречаться в водах Берингова пролива прямо в лодках. Но официальных разрешений на этот счет не было. Дальневосточных аборигенов заставили заиметь паспорта с пропиской, а в соответствующей графе иногда записывали «тундра». И лишь к маю 1991-го Верховный Совет Советского Союза огласил закон, согласно которому каждый гражданин имел право на получение заграничного паспорта и мог свободно выезжать из страны. Исключение составляли граждане, отбывающие уголовное наказание, а также проходящие армейскую службу или имеющие доступ к информации, составляющей государственную тайну.
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