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Как сократить расход жидкого мыла

То, что при помощи флакона с дозатором из-под жидкого мыла можно существенно уменьшить расход жидкости для мытья посуды — факт общеизвестный. Но это далеко не предел!
Оказывается, экономить можно даже само мыло, если дополнить конструкцию самодельным ограничителем. Карман такое приспособление точно не оттянет, а вот экономия будет существенной.
Как сократить расход жидкого мыла
Концентрированное, дающее обильную пену мыло попадает на руки дозировано и… с запасом. Для уменьшения расхода нужно всего лишь запастись резинкой для денег из ближайшего канцелярского магазина.
Как сократить расход жидкого мыла
Достаточно сделать всего несколько витков, чтобы создать на крышке барьер, способный уменьшить амплитуду смещения поршня.
Как сократить расход жидкого мыла
Теперь капля существенно меньше, соответственно жидкое мыло будет расходоваться гораздо дольше.
Как сократить расход жидкого мыла
Подробнее о маленькой хитрости, помогающей существенно сэкономить жидкое мыло, в видео:


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