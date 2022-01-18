Для кого-то это медитация, а для кого-то неприятная часть домашних хлопот, но посуду моют все. На мой взгляд, лучшее средство для мытья посуды — это, собственно, сама вода и сода. Это безопасно и экологично.



Однако магазинное средство для мытья посуды в моем доме всё же есть. Я мою им только раковину и кастрюли с внешней стороны. Ну а моя сестра раньше мыла им всё: начиная от посуды и заканчивая плиткой на рабочей зоне кухни. «Есть моющее средство для посуды — зачем покупать что-то еще? Вымою-ка я им кофемашину и плитку на кухне!» — думают многие хозяюшки.

Пожалуйста, не делай так. Неправильно подобранная бытовая химия способна безвозвратно «уничтожить» некоторые вещи. Средство для мытья посуды может не только испортить кухонные принадлежности, но и впоследствии негативно повлиять на вкус еды.







ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Сегодня мы расскажем, какие вещи не стоит чистить и мыть популярной нынче пенной жидкостью. Частенько это приносит серьезный ущерб!Если не хочешь, чтоб твой утренний кофе был безвозвратно испорчен, никогда, повторюсь, никогда не мой ее средством для мытья посуды. Всё дело в том, что до конца удалить всю пенную жидкость из кофеварки не получится, а значит, она непременно попадет в кофе.Кофеварку нужно мыть простой проточной водой.Производители утверждают, что легкий кофейный налет, который со временем скапливается на дне кофеварки, придает кофе более насыщенный вкус. А средство для мытья посуды удаляет его!Бытует мнение, что овощи и фрукты стоит мыть с мылом. Так можно избавить их от вредных пестицидов. Это миф. Согласно исследованиям, эффективности от такого мытья со средством для мытья посуды не больше, чем от обычной проточной воды.Посудомоечную машину также не стоит мыть популярным пенящимся средством. Оно не предназначено для этого. Для очищения посудомойки нужно брать специальные моющиеся средства в виде порошка. Всё дело в том, что средство для мытья посуды сильно пенится и именно это и может повредить твоего кухонного помощника.Если у тебя собралась горка из грязной посуды, а средства для посудомоечной машины нет, не поленись — вымой всё вручную.Чугунная посуда также не в ладах с популярным пенящимся средством. Чистка с ним приведет с стиранию защитного слоя. Очистить любимую чугунную сковороду от загрязнений можно при помощи соли. Высыпь ее на поверхность загрязненной сковороды, а затем слегка протри солью сковороду внутри.Добавь немного растительного масла к соли и протри этой смесью чугун. Далее просто влей в сковородку воду и ополосни ее. Протри посуду тряпкой и наслаждайся блестящим результатом!Также не стоит мыть моющим средством для посуды столовое серебро, стиральную машину, автомобиль и тем более лицо и детские игрушки.Также предлагаю узнать, как правильно мыть посуду губкой и какую роль в этом ответственном деле играет ее цвет. Оказывается, тут есть тонкости, на которые не обращают внимания даже опытные хозяйки.После этой статьи я еще раз убедилась в том, что пенная жидкость может принести больше вреда, чем пользы. Гораздо лучше использовать для мытья посуды соду, уксус, лимонную кислоту и хозяйственное мыло, а для кухонных приборов — специальные подходящие для этого средства.Может это не так экономно и быстро, зато так не будет никаких негативных последствий. А