Прочь из сетевых отелей: 6 уникальных и эксклюзивных гостиниц для любителей креатива
Сходство. Условность. Консерватизм. Этими словами можно охарактеризовать любую всемирно известную сеть отелей. Архитектурные особенности и дизайн интерьера традиционные и скучные, в них нет ничего особенного. Дизайн не отличается творческим подходом, а наоборот способствует негативному отношению, так как создан без души, с ориентацией на условность и зарабатывание денег.
Избавление от светскости
Известные сети отелей насчитывают до 7,5 миллионов номеров, приблизительно половина – это номера повышенного комфорта. Такие компании, как Airbnb, занимающиеся развитием небольших уютных гостиниц и гостевых домов, стараются побороть конкуренцию со стороны мировых гигантов отельной индустрии.
Во многих отелях всемирно известных сетей все номера рациональны, функциональны, с прекрасным видом на окрестности, но бездушны. Чего нельзя сказать о пригородных отельных комплексах, которые благодаря своим архитектурным особенностям и месту расположения создают достойную конкуренцию гостиницам в городах.
Необходимо согласиться с утверждением, что стиль здания и его месторасположение делают отель либо узнаваемым, либо уникальным. Свежий, эксклюзивный внешний вид здания становится более востребованным на рынке. В то же самое время перестройка старинных, пришедших в негодность зданий в отели при сохранении историчности и использовании новых технологий и современной эстетики помогает избежать условности, сходства и консерватизма.
Отель «Дом Броуди», Будапешт
Отель «Дом Броуди», номер
Внутренний дворик
Основанный в 2009 году Уильямом Клотьером и Петером Грандьергом отель «Дом Броуди» является небольшим по размерам стильным бутик-отелем и местом размещения частного клуба любителей искусства, который своим внешним видом и расположением стирает грани между современностью и прошлым. Само здание было построено в 1896 году в стиле неоклассицизма.
Отель «Дом Броуди», Будапешт
В то время в нём находилась лучшая медицинская библиотека. Дом пережил Вторую мировую войну, Венгерскую революцию 1956 года и годы депрессии. Сегодня «Дом Броуди» является неотъемлемым элементом красивой и исторической части Будапешта. Все номера и интерьер коридоров и фойе предлагают посетителям незабываемую атмосферу уникального места, где люди с большим удовольствием встречаются, творят, придумывают новое, отдыхают и просто спят.
Отель Casado Conto, Порто
Отель Casado Conto, Порто
Отель Casado Conto, номер
Название отеля Casado Conto переводится как «Дом сказки». Отель находится в реконструированном жилом здании, построенном в 19 столетии. Это место, где прошлое встречается с будущем. Фасад здания облицован гранитом, а внутри находятся современные лестницы и потолки из бетона. В шести номерах отеля потолки, в прямом смысле этого слова, рассказывают сказки, а общая атмосфера отеля уютная и домашняя, что его и отличает от привычных формальных отелей известных сетей отелей.
Отель Ett Hem, Стокгольм
Отель Ett Hem, внутрений дворик
Столовая в отеле
Номер в отеле
Очаровательное здание, построенное в 1910 году, расположенное в спокойном районе Стокгольма, теперь стало отелем Ett Hem. Оно было перестроено в отель с 12 номерами благодаря местному архитектору Андресу Ланстрему при участии британского дизайнера Илса Крофорда из компании Studioilse. В отеле, который отличают скандинавская эстетика и функциональность, каждого гостя встречают по-особенному и окружают заботой и вниманием, как друга или члена семьи.
Отель Merchant, Белфаст
Отель Merchant, Белфаст
Отель Merchant, Белфаст
Отель Merchant, Белфаст
Роскошный отель Merchantв Белфасте расположен в здании с уникальной архитектурой. Очаровательное здание А-класса, построенное в 19 столетии из песчаника, привезенного из района Глазго, когда-то было штаб-квартирой банка Ulster. Экстерьер здания выполнен в итальянском стиле с элементами архитектуры викторианской эпохи. Отель является местной достопримечательностью и неотъемлемой частью квартала, прилегающего к Белфастскому собору.
Отель Volkshotel, Амстердам
Отель Volkshotel, Амстердам
Рабочая зона
Отель Volkshotel расположен в Амстердаме и характеризуется эксклюзивным городским стилем. Он принимает гостей разных социальных и профессиональных кругов. Отель расположен в здании 1960-х годов, фасад и интерьер которого основан на бетонных конструкциях со стеклянными и стальными элементами. В свое время здание принадлежало голландской газете DeVolkskrant. Новый собственник здания пожелал создать в нем уникальную атмосферу, своеобразный микрокосм, доступный для клиентов 24 часа в сутки. Все номера отеля с эксклюзивным дизайном – от уютного домашнего до космического. В отеле также находится клуб, ресторан, кафе, ночной коктейльный бар в подвальном помещении, помещения для собраний, сауна, которая расположена на крыше здания, и горячие ванны с незабываемым видом на Амстердам.
Отель Wythe, Бруклин
Отель Wythe, Бруклин
Отель Wythe, номер
Отель Wythe, расположенный в Уильямсбурге, Бруклин, в свое время был зданием, где изготовляли бочки. Построенная в 1901 году старая фабрика была реконструирована в отель на 72 номера благодаря группе архитекторов компании Morris Adjmi Architects. Среди оригинальных особенностей отеля можно назвать не прикрытую кирпичную кладку, арочные окна, чугунные колонны, которые были специально сохранены архитекторами, чтобы создать определенный шарм современному отелю. На крыше старой фабрики был достроен трехэтажный стеклянный комплекс, где расположился бар, в котором, кроме напитков и закусок, гости наслаждаются прекрасным видом на небоскребы Манхэттена.
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