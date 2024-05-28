Красивое женское тело в изобразительном искусстве

С нами не соскучишься!

Обнаженное женское тело – это красиво. А обнаженное женское тело, ожившее на холсте и впитавшее энергетику художника, ещё более привлекательно.









Франциско Гойя. Обнаженная Маха







Федерико Бельтран Массес. Nude







Изидор Пильс. Обнажённая женщина







Аманда Рашн. In Knots







Гарри Холланд. Formation







Трубач-Мошникова Нелина.