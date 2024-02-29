Советы для тех, кто хочет быстро справляться с бытовыми делами

Даже обилие современной бытовой техники не позволяет полностью избавить себя от выполнения домашней работы. Поэтому хозяйки постоянно ищут методы, которые позволяют существенно ее облегчить и ускорить.







Делимся полезными советами, благодаря которым быт становится намного проще и приятнее.



Совет 1: Замачивайте тарелки в воде с чайными пакетиками

Совет 2: Кладите в мусорное ведро активированный уголь

Совет 3: Устраняйте застаревший жир с помощью разрыхлителя

Совет 4: Используйте аспирин, чтобы почистить утюг

Совет 5: Смазывайте тарелки растительным маслом

Совет 6: Отбеливайте уксусом желтую ванну

Совет 7: Храните авокадо вместе с луком

Совет 8: Разогревайте выпечку в микроволновке со стаканом воды

Совет 9: Избавляйтесь от запаха с помощью соды и кофе

Совет 10: Замачивайте столовые приборы в молоке

Сковороду можно помыть использованным чайным пакетиком.Средство для мытья посуды закончилось в самый неподходящий момент, а без него тарелки отказываются отмываться даже в горячей воде? В этом случае необязательно прибегать к помощи соды, уксуса, лимонной кислоты и прочих народных методов, которыми активно пользовались наши мамы и бабушки.Достаточно набрать в миску горячей воды, добавить в нее несколько чайных пакетиков и замочить грязную посуду. 20 минут будет вполне достаточно для того, чтобы с тарелок отошли все загрязнения. В конце вам просто останется убрать остатки еды губкой, сполоснуть посуду и вытереть ее сухой тряпкой. Результат вас приятно удивит – сияющие чистотой тарелки без использования каких-либо агрессивных чистящих средств.Нескольких таблеток будет достаточноБольше всего на кухне раздражает даже не гора грязной посуды в раковине или невымытый холодильник, а резкий запах, который доносится из мусорного ведра. Увы, даже если вы используете несколько баллончиков освежителя, устранить неприятный аромат вряд ли получится (а вот головную боль вы точно заработаете). По этой причине предлагаем воспользоваться более эффективным методом борьбы с плохим запахом.Итак, как только надеваете на ведро мусорный пакет, сразу кладите на дно несколько таблеток активированного угля, благо, стоит он копейки. Он является прекрасным адсорбентом, который поглощает из воздуха неприятные ароматы, поэтому проблему получится решить в два счета, не прибегая к дорогостоящим покупным средствам.Разрыхлитель отлично справляется с жирными пятнами на кухне.Даже если вы очень любите готовить и проводить время на кухне, вряд ли последующая уборка доставляет вам море удовольствия. Но самое худшее, когда с плиты, столешницы и даже шкафчиков приходится убирать капли жира. Он быстро оседает на поверхностях и въедается в них, а вам приходится думать, какое средство использовать, чтобы быстрее избавиться от загрязнений.К счастью, у нах уже есть проверенный вариант. Вам понадобится пакетик обычного разрыхлителя для теста. Растворите его в воде, чтобы образовалась густая кашица, после чего «смочите» тряпку или губку и протрите загрязненные участки. Благодаря такому лайфхаку жирные пятна исчезнут, и кухня засияет чистотой.Возьмите таблетку так, чтобы было удобно.С утюгом нужно обращаться очень бережно и осторожно – отвлечетесь хотя бы на минуту, и вот уже не только на любимом платье появилась дырка, но и на подошве остались пятна, которые дымятся и неприятно пахнуть. А если загрязнения не устранить, в будущем утюг будет хуже работать и оставлять на одежде маркие следы.Если все же не получилось уследить за своим помощником, не торопитесь списывать его со счетов. Возьмите таблетку аспирина и пройдитесь ею по нагретой подошве. Вот увидите – от загрязнений не останется и следа, и вы сможете пользоваться утюгом как прежде, будто и не было этой проблемы.Наклейки легче отходят, если смазать их растительным масломОбычно в магазинах на все тарелки клеят отдельный штрихкод, чтобы было удобно пробивать их на кассе. С одной стороны, все логично, но с другой – приходится немало потрудиться, чтобы снять эту наклейку, потому что она существенно портит внешний вид посуды. К счастью, есть очень простое решение. Обильно смажьте растительным маслом все ненужные ярлыки, подождите несколько часов или оставьте на ночь. Наклейка должна хорошо разбухнуть, после чего вы без труда снимите ее с поверхности.На заметку: Если вы купили стеклянную посуду, воспользуйтесь помощью фена. Включите прибор, направьте горячий поток воздуха на наклейку и подержите несколько минут. После того, как она начнет отставать от стекла, возьмите острый предмет и аккуратно подденьте ее. После этого промойте посуду под теплой водой и протрите сухим полотенцем.Смочите тряпку уксусом.Белые поверхности выглядят красиво, изысканно, но ухаживать за ними – то еще наказание. Любая пыль, грязь, пятна сильно выделяются на светлом фоне, поэтому тряпку постоянно нужно держать наготове. Особенно это касается ванной комнаты, так как сантехника обычно именно белого цвета. А главным врагом унитазов, ванн и раковин является желтый налет. Если вы заметили некрасивые желтые пятна, возьмите мягкую тряпку, смочите ее в столовом уксусе и протрите загрязненные участки – налет быстро отойдет.Лук не дает авокадо чернетьС тех пор, как здоровое питание стало трендом, одним из самых популярных продуктов считается авокадо. Сейчас модно делать тосты на завтрак, добавлять авокадо в салаты и готовить гуакамоле. Если вы тоже являетесь фанатом авокадо, возьмите на заметку лайфхак, как правильно его хранить, чтобы оно не чернело и могло долгое время лежать в холодильнике.Возьмите контейнер, положите в него половинку авокадо, а рядом – дольку лука. Этот овощ помогает суперфуду дольше сохранять свой эстетический внешний вид и не темнеть. Благодаря этому вам не придется выкидывать авокадо на следующий день после покупки.Кусочек пиццы, разогретый с водой, будет мягким.Когда волшебные ароматы свежей выпечки разносятся по кухне, появляется только одно желание – сесть за стол и наестся до отвала вкусными булочками, пирожками или кексами. Но если семья сразу не справилась с вашими кулинарными шедеврами, а на следующий день выпечка слегка подсохла и стала уже не такой привлекательной, попробуйте разогреть ее в микроволновке со стаканом воды. Благодаря образовавшемуся пару внутри устройства, пирожки и булочки снова станут мягкими и сочными, будто только из духовки.Поставьте в холодильник блюдце с содой или молотым кофеНеприятный запах на кухне образовывается не только в мусорном ведре, но и в холодильнике, и далеко не всегда виноваты испортившиеся продукты. Если вы провели ревизию еды, помыли полки и стенки холодильника, но запах все равно остался, предлагаем прибегнуть к помощи пищевой соды.Возьмите блюдце или маленький контейнер, насыпьте в него небольшое количество порошка и поставьте в дальний конец полки. Сода не только устранит имеющийся аромат, но и будет поглощать все последующие. Поэтому советуем постоянно держать блюдце внутри холодильника, меняя его содержимое раз в две недели. Кстати, вместо соды можно также использовать молотый кофе и толченые таблетки активированного угля.Кислое молоко очищает ложки от налета.Скисло молоко? Обычно хозяйки используют его как основу для оладий, однако есть и другой вариант использования испорченного продукта. Оказывается, он отлично подходит для чистки столовых приборов. Положите ложки и вилки в глубокую миску, залейте прокисшим молоком и оставьте минут на 40. После этого прополощите их в мыльной воде, сполосните и протрите насухо – приборы будут сиять. Особенно хорошо к такому лайфхаку прибегать перед приходом гостей – тогда сервировка стола будет идеальной.