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Интересные факты со съемок известных фильмов

Во время съемочного процесса различных фильмов зачастую происходят различные курьезные и забавные ситуации. Предлагаю вашему вниманию свежую подборку любопытных и малоизвестных моментов со съемочных площадок самых нашумевших фильмов разных лет

 




Стражи Галактики

Джеймс Ганн изначально искал на роль Звёздного лорда актёра, который воплотит персонажа так же, как Роберт Дауни Младший воплотил Тони Старка. Режиссёр не хотел рассматривать Криса Прэтта и сто раз сказал «нет», но его убедили. В течение 30 секунд прослушивания Прэтта Ганн понял, что это стопроцентное попадание.

Интересные факты со съемок известных фильмов интересное, кино, факты, фильм







Тёмный рыцарь: Возрождение легенды

Дублёрша Энн Хэтэуэй врезалась в IMAX-камеру в процессе съёмок. Никто не пострадал, но дорогостоящая камера была уничтожена.

Интересные факты со съемок известных фильмов интересное, кино, факты, фильм







Исчезнувшая

По словам продюсеров, режиссёр фильма Дэвид Финчер снимал по 50 дублей каждой сцены.

Интересные факты со съемок известных фильмов интересное, кино, факты, фильм







Гравитация

Во время съёмок сцены под водой Альфонсо Куарон задержал дыхание вместе с Сандрой Буллок, чтобы определить, не слишком ли много он от неё требует. Режиссёр быстро понял, что его лёгкие не готовы составить конкуренцию лёгким актрисы.

Интересные факты со съемок известных фильмов интересное, кино, факты, фильм







Мулен Руж

Николь Кидман во время съёмок носила самое дорогое ожерелье за всю историю кинематографа. Оно было инкрустировано 1,308 бриллиантами общим весом 134 карат, а его цена составляла один миллион долларов.

Интересные факты со съемок известных фильмов интересное, кино, факты, фильм







Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски

Джеймс Франко предлагал взять его брата Дэйва Франко в сцену вечеринки, но режиссёр Сет Роген отверг эту идею, сказав, что его в конечном итоге надо будет убить, а это было бы слишком депрессивно.

Интересные факты со съемок известных фильмов интересное, кино, факты, фильм







Волк с Уолл-стрит

Актёру Джону Хиллу за 7 месяцев съёмок заплатили всего 60 тысяч долларов. К тому же из зарплаты вычли налоговый сбор. Но желание актёра сняться в картине Мартина Скорсезе пересилило мизерный гонорар.

Интересные факты со съемок известных фильмов интересное, кино, факты, фильм







Голодные игры: И вспыхнет пламя

Дженнифер Лоуренс оглохла на одно ухо на несколько дней после того, как выполнила трюк, нырнув в бассейн, где её ударила струя воды.

Интересные факты со съемок известных фильмов интересное, кино, факты, фильм







50 оттенков серого

Джейми Дорнан признался, что посещал частное «секс-подземелье», готовясь к своей роли Кристиана Грея.

Интересные факты со съемок известных фильмов интересное, кино, факты, фильм







Горбатая гора

За месяц до съёмок Джейк Джилленхол был обязан посещать «ковбойский тренировочный лагерь», чтобы вкусить все прелести сельской жизни. Хиту Леджеру не пришлось этого делать, так как всё своё детство он провёл на ферме в Западной Австралии.

Интересные факты со съемок известных фильмов интересное, кино, факты, фильм







Титаник

Во время съёмок какие-то шутники подмешали в еду 50 актёрам и членам съёмочной группы фенциклидин или «ангельскую пыль», в результате чего несколько человек пришлось даже госпитализировать с признаками галлюцинаций.

Интересные факты со съемок известных фильмов интересное, кино, факты, фильм







Сельма

Некоторые выступления Мартина Лютера Кинга-младшего необходимо было переписать, потому что компания TheKingestate передала права на них студии DreamWorks.

Интересные факты со съемок известных фильмов интересное, кино, факты, фильм







Гарри Поттер и философский камень

К моменту выхода первого фильма были опубликованы только 4 книги из 7. Дж. К. Роулинг была приглашена на съёмки в качестве консультанта не только, чтобы обеспечить согласованность сюжета с первой книгой, но и также, чтобы избежать противоречий с её видением будущего сюжета романа.

Интересные факты со съемок известных фильмов интересное, кино, факты, фильм







Сумерки

Режиссёр фильма Кэтрин Хардвик заставила Роберта Паттинсона поклясться на Библии, что он не будет заводить роман с Кристен Стюарт, которая на момент съёмок была несовершеннолетней.

Интересные факты со съемок известных фильмов интересное, кино, факты, фильм






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