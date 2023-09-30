Интересные факты со съемок известных фильмов

К моменту выхода первого фильма были опубликованы только 4 книги из 7. Дж. К. Роулинг была приглашена на съёмки в качестве консультанта не только, чтобы обеспечить согласованность сюжета с первой книгой, но и также, чтобы избежать противоречий с её видением будущего сюжета романа.