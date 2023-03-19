Постапокалиптика сегодня: история города, который стал призраком

О городах-призраках снимают фильмы, но увидеть их можно сегодня и в реальной жизни. Зрелище, нужно сказать, жутковатое, но поклонникам постапокалиптики может понравиться. Добро пожаловать в Игл Маунтин – город, в котором ещё не так давно кипела жизнь.



Игл Маунтин является одним из наиболее хорошо сохранившихся городов-призраков Америки, в основном из-за того, что это одно из самых новых заброшенных поселений. Город был основан в 1948 году возле национального парка Джошуа-Три в графстве Риверсайд, Калифорния.











Основал город Генри Джон Кайзер, которого принято считать отцом современного американского судостроения. И тем не менее, даже несмотря на поддержку столь богатого промышленника, у города была очень грустная история. Привлекло Генри Кайзера это место тем, что рядом с ним были очень богатые железом месторождения. Благодаря этому, во время Второй мировой войны, когда стране было нужно железо в очень больших количествах, население города увеличилось до более чем 4000 человек.







В городе были широкие бульвары, теннисные корты, несколько школ, церквей, большой зал для выступлений, парк, торговый центр, бассейн и боулинг. Однако, в 1970-е годы ресурсы истощились, а экологические проблемы замедлили добычу руды до нерентабельного уровня. В 1981 году, после 35 лет добычи железа, Kaiser Corporation объявила о полном сворачивании операций в городе.







Последняя школа в Игл Маунтин закрылась в 1983 году и после этого в городе осталось очень немного жителей, которые решили продолжить пробовать выжить посреди пустыни. Несколько лет спустя торговый центр посреди города был превращен в тюрьму, которая работала в течение всего 5 лет, после чего из-за бюджетных проблем и бунта среди заключенных была закрыта навсегда.







Чтобы сохранить хотя бы какую-то работу в городе, было даже предложено превратить старую шахту в гигантскую мусорную свалку, в которую бы свозили отходы со всего графства, но эта идея не нашла поддержки. В итоге из города уехали последние люди.



В 2007 году периметр как города, так и шахты были огорожены колючей проволокой и закрыты для общественности. Самым простым способом увидеть сегодня Игл Маунтин является Google.







Как ни странно, единственный интерес к Игл Маунтин в последнее время проявил… Голливуд. Это место было использовано для съемки отдельных сцен в разных фильмах. Universal Studios использовала город, чтобы сделать 3D фильм о тематическом парке фильма «Терминатор 2 – Судный день». Также в этом бывшем городе были сняты апокалиптические сцены для «Остров» (2005) и «Битва за Лос-Анджелес» (2011).







Если кому-то захочется увидеть сцены настоящей постапокалиптики, то гораздо проще будет попасть в Дезерт Центр, который находится в 20 километрах южнее от Игл Маунтин. Это один их загородных шахтерских поселков, которые также были заброшены после решения Кайзера. Также стоит посетить находящийся неподалеку бывший учебный центр Desert Warfare, который использовался для тренировок солдат еще генералом Паттоном и армией США.







Большинство участков лагеря, которые открыты для посещения сегодня, уже давно заросли травой. Но несложно заметить заброшенные улицы, тротуары, фундаменты зданий, и памятники, а также ограды с предупредительными знаками, которые предупреждают о неразорвавшихся боеприпасах.



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