11 редких откровенных фото, которые показывают неожиданную изнанку известных исторических событий

1. Выжившие с «Титаника» плывут к спасению

Выжившие в катастрофе на пути к спасению. / Фото: Wikimedia Commons)

2. Ковырять в носу Джорджа Вашингтона?

Построение лица Джорджа Вашингтона на горе Рашмор. / Фото: Библиотека Конгресса / Wikimedia Commons

3. Большой дебют Одри Хепберн

Одри Хепберн помещает своё имя на афише. Она играла главную роль в бродвейской пьесе «Джиджи». / Фото: Bettmann / Getty Images

4. Первый не только на Луне

Нил Армстронг был награждён первой в истории Почётной космической медалью Конгресса в 1978 году. / Фото: НАСА

5. Прогулка с королевой

Королева Елизавета II и Рональд Рейган на лошадях в Виндзорском замке, июнь 1982 год. / Фото: Жорж Де Кирле / Getty Images

6. Ракель Уэлч, Дженис Джоплин и драма на шоу Дика Каветта

Ракель Уэлч и Дик Каветт. / Фото: thevintagenews.com

7. Гарри Гудини прыгает с Гарвардского моста

Гарри Гудини готовится к прыжку с Гарвардского моста, штат Массачусетс, 30 апреля 1908 года. / Фото: Библиотека Конгресса / Getty Images

8. Паутина проводов

Стокгольмская телефонная башня, 1890-е годы. / Фото: Wikimedia Commons

9. Готовимся к худшему

Тренировочная газовая атака в лондонской больнице, где медсестры проверяют противогазы для младенцев, примерно 1940 год. / Фото: Имперский военный музей / Getty Images

10. Где голова?

Голова Статуи Свободы, представленная на Всемирной выставке в Париже, 1878 год. / Фото: FPG / Getty Images

11. Сильная головная боль

Мужчина тестирует какой-то шлем, 1912 год. / Фото: Flight Magazine / Wikimedia Commons