11 редких откровенных фото, которые показывают неожиданную изнанку известных исторических событий

Фотографии - отличный способ увековечить и вспомнить различные исторические события. Однако у всех известных исторических изображений есть общая главная проблема - они показывают только одну сторону произошедшего. Часто изнанка бывает более интересной, чем красивая обложка. Редкие откровенные фотографии, которые показывают другую, часто нелицеприятную сторону истории, далее в обзоре.
1. Выжившие с «Титаника» плывут к спасению
Выжившие в катастрофе на пути к спасению. / Фото: Wikimedia Commons)
Когда звучит слово «Титаник», в голове сразу возникают растиражированные образы тонущего гиганта. Мало кто вспомнит о последствиях этой катастрофы. На этой фотографии изображена спасательная шлюпка, которая приближается к спасательному кораблю «Карпатия». Это была самая последняя лодка, спустившаяся на воду с борта знаменитого корабля.
2. Ковырять в носу Джорджа Вашингтона?
Построение лица Джорджа Вашингтона на горе Рашмор. / Фото: Библиотека Конгресса / Wikimedia Commons
Многие видели фотографию того, как Джорджу Вашингтону чистят нос. На этом изображении закулисный взгляд на само строительство горы Рашмор. Знаменитая американская достопримечательность возводилась 14 лет. Завершилась стройка 31 октября 1941 года.
3. Большой дебют Одри Хепберн
Одри Хепберн помещает своё имя на афише. Она играла главную роль в бродвейской пьесе «Джиджи». / Фото: Bettmann / Getty Images
Одри Хепберн — настоящая легенда Голливуда. Она знаменита во всём мире. Её дебют в кино состоялся в роли Джиджи в 1951 году. Здесь видно, как будущая звезда взволнованно помещает буквы своего имени на театральной афише.
4. Первый не только на Луне
Нил Армстронг был награждён первой в истории Почётной космической медалью Конгресса в 1978 году. / Фото: НАСА
Нил Армстронг был первым человеком, который ступил на Луну. Мало того, он также стал первым в истории обладателем Почётной космической медали Конгресса в 1978 году. Во время этой церемонии тогдашний президент США Джим Картер наградил этой наградой Нила Армстронга и ещё пятерых космических первопроходцев. В их числе были: Фрэнк Борман, Пит Конрад, Джон Гленн, Гас Гриссом и Алан Шепард.
5. Прогулка с королевой
Королева Елизавета II и Рональд Рейган на лошадях в Виндзорском замке, июнь 1982 год. / Фото: Жорж Де Кирле / Getty Images
На данной фотографии можно увидеть, как тогдашний президент США Рональд Рейган и королева Елизавета II отдыхают от дипломатических переговоров. Они безмятежно катаются на лошадях вокруг Виндзорского замка. Официальный государственный визит американского президента к королеве Великобритании продлился всего 48 часов. За это время по данным The Telegraph, было создано почти 500 страниц британских дипломатических файлов.
6. Ракель Уэлч, Дженис Джоплин и драма на шоу Дика Каветта
Ракель Уэлч и Дик Каветт. / Фото: thevintagenews.com
Летом 1970 года у Дика Каветта был один из самых интересных эпизодов в истории. На передаче тогда присутствовали голливудская звезда Ракель Уэлч и рок-икона Дженис Джоплин. Уэлч рассказывала о весьма спорной комедии о смене пола, над которой она работала.
Тут в разговор вмешалась Джоплин, заявив, что она не может следить за фильмом, потому что герой «продолжает меняться». Уэлч, оставаясь спокойной, ответил: «Ну, весь фильм о переменах!» Публика в зале разразилась смехом. Сейчас смысл и драматичность того момента весьма трудно постичь, а тогда подобные темы в обществе были безусловным табу.
7. Гарри Гудини прыгает с Гарвардского моста
Гарри Гудини готовится к прыжку с Гарвардского моста, штат Массачусетс, 30 апреля 1908 года. / Фото: Библиотека Конгресса / Getty Images
Гарри Гудини был одним из самых известных фокусников всех времён. Его фирменной фишкой были вероятные освобождения от оков. На этой фотографии Гудини готовится к смертельно опасному трюку в 1908 году. Иллюзионист был закован в цепи для этого особого трюка. В таком виде его спустили на десятиметровую глубину в реку Чарльз. Его руки были скованы наручниками за спиной и прикованы цепью к воротнику на шее. Посмотреть на исторический трюк пришло более 20 000 человек. Гудини совершил невозможное и через 40 секунд вышел из воды с кандалами в руках.
8. Паутина проводов
Стокгольмская телефонная башня, 1890-е годы. / Фото: Wikimedia Commons
Сегодня многие и не помнят, что раньше у телефонов были шнуры. Эта фотография кажется чем-то невероятным. Старые телефоны требовали наличия собственной физической линии для подключения дома или офиса к телефонной станции. Там сидел оператор, и вручную соединял провода.
В Стокгольме, Швеция, центральной телефонной станцией была Telefontornet. Это гигантская башня, спроектированная в начале 1890-х годов, которая соединяла более 5000 телефонных проводов, идущих со всех сторон города. Понятно, что для жителей Стокгольма она была как бельмо на глазу. Её снесли в 1953 году после того, как башня загорелась.
9. Готовимся к худшему
Тренировочная газовая атака в лондонской больнице, где медсестры проверяют противогазы для младенцев, примерно 1940 год. / Фото: Имперский военный музей / Getty Images
Когда люди изучают информацию о войне, они больше уделяют времени военным сражениям. При этом часто забывается то, что мирные жители - невинные свидетели этих событий. В 1938 году британское правительство предоставило всем, включая младенцев, противогазы, чтобы защитить их на случай, если немцы сбросят бомбы на Англию. На этом изображении видно, как медсёстры тестируют противогазы для младенцев в лондонской больнице в 1940 году. Нужно было убедиться, что они будут подготовлены, если немцы действительно начнут бомбить город. К счастью, эти противогазы так никогда и не пригодились.
10. Где голова?
Голова Статуи Свободы, представленная на Всемирной выставке в Париже, 1878 год. / Фото: FPG / Getty Images
Статуя Свободы стала символом Нью-Йорка. Она была подарена Соединённым Штатам Францией. До того как скульптуру привезли в Америку она строилась в течение восьми лет. Рука Статуи Свободы была выставлена в Филадельфии на Всемирной выставке 1876 года, а её голова была выставлена в Париже на Всемирной выставке 1878 года.
11. Сильная головная боль
Мужчина тестирует какой-то шлем, 1912 год. / Фото: Flight Magazine / Wikimedia Commons
Сначала все, кто смотрел на это фото, думали, что кто-то тестирует футбольный шлем. Когда же эксперты провели исследования, то выяснилось, что это тестовый шлем, предназначенный для пилотов. Независимо от своего назначения, шлем - очень важное изобретение. Но от этого фото не становится менее забавным!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии