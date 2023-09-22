Как с помощью перекиси водорода очистить металл от ржавчины

Знали ли вы, что с помощью перекиси водорода и лимонной кислоты можно очистить металл от ржавчины? Эта проблема актуальна для многих, а ведь решение такое простое.







Смешайте в удобной таре ингредиенты в следующей пропорции: 1 часть аптечной 3 % перекиси водорода и 3 части лимонной кислоты.







Опустите металл и оставьте для реакции на 10-12 часов.







За это время металл очистится от ржавчины, и жидкость приобретёт характерный жёлтый цвет.







После такой чистки нужно прополоскать металл в воде с содой, а затем промыть простой проточной водой. Посмотрите на результат: ни намёка на ржавчину!



