Знали ли вы, что с помощью перекиси водорода и лимонной кислоты можно очистить металл от ржавчины? Эта проблема актуальна для многих, а ведь решение такое простое.
Смешайте в удобной таре ингредиенты в следующей пропорции: 1 часть аптечной 3 % перекиси водорода и 3 части лимонной кислоты.
Опустите металл и оставьте для реакции на 10-12 часов.
За это время металл очистится от ржавчины, и жидкость приобретёт характерный жёлтый цвет.
После такой чистки нужно прополоскать металл в воде с содой, а затем промыть простой проточной водой. Посмотрите на результат: ни намёка на ржавчину!
Как с помощью перекиси водорода очистить металл от ржавчины
Знали ли вы, что с помощью перекиси водорода и лимонной кислоты можно очистить металл от ржавчины? Эта проблема актуальна для многих, а ведь решение такое простое.
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