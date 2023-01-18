Отбелите постельное белье с помощью народных средств, доступных каждому! Постельное белье освежится, пятна удалятся, а белоснежный цвет восстановится.
Для этого способа вам необходимо подготовить перекись водорода 3 % и нашатырный спирт (аммиак). Нужно взять 100 мл каждого средства. Перекись обычно продаётся в аптеке уже во флаконах по 100 мл, этим же флаконом удобно отмерить аммиак, если вы купили 1 л.
Насыпьте обычное моющее средство + в отсек для порошка добавьте 100 мл перекиси и 100 мл аммиака. Запустите цикл обычной стирки. Хорошо, если будет замачивание + доп. полоскание.
Белье значительно освежится и отбелится!
Подробнее о том, как отбелить постельное белье, смотрите в видео ниже:
Как отбелить постельное бельё с помощью простых средств
Отбелите постельное белье с помощью народных средств, доступных каждому! Постельное белье освежится, пятна удалятся, а белоснежный цвет восстановится.
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