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Как отбелить постельное бельё с помощью простых средств

Отбелите постельное белье с помощью народных средств, доступных каждому! Постельное белье освежится, пятна удалятся, а белоснежный цвет восстановится.

Как отбелить постельное бельё с помощью простых средств

Для этого способа вам необходимо подготовить перекись водорода 3 % и нашатырный спирт (аммиак). Нужно взять 100 мл каждого средства. Перекись обычно продаётся в аптеке уже во флаконах по 100 мл, этим же флаконом удобно отмерить аммиак, если вы купили 1 л.

Как отбелить постельное бельё с помощью простых средств

Насыпьте обычное моющее средство + в отсек для порошка добавьте 100 мл перекиси и 100 мл аммиака. Запустите цикл обычной стирки. Хорошо, если будет замачивание + доп. полоскание.

Как отбелить постельное бельё с помощью простых средств

Белье значительно освежится и отбелится!

Как отбелить постельное бельё с помощью простых средств

Подробнее о том, как отбелить постельное белье, смотрите в видео ниже:

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Бельёотбеливание

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