Как отбелить постельное бельё с помощью простых средств

Отбелите постельное белье с помощью народных средств, доступных каждому! Постельное белье освежится, пятна удалятся, а белоснежный цвет восстановится.







Для этого способа вам необходимо подготовить перекись водорода 3 % и нашатырный спирт (аммиак). Нужно взять 100 мл каждого средства. Перекись обычно продаётся в аптеке уже во флаконах по 100 мл, этим же флаконом удобно отмерить аммиак, если вы купили 1 л.







Насыпьте обычное моющее средство + в отсек для порошка добавьте 100 мл перекиси и 100 мл аммиака. Запустите цикл обычной стирки. Хорошо, если будет замачивание + доп. полоскание.







Белье значительно освежится и отбелится!







Подробнее о том, как отбелить постельное белье, смотрите в видео ниже:



