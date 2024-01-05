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7 продуктов питания, которые нужно немедленно вытащить из холодильника



Многие люди ошибочно воспринимают холодильник как «шкаф для еды». Суровая действительность же говорит об обратном. Далеко не всю еду в действительности стоит класть в холодильник, если только нет желания испортить ее быстрее положенного. Все потому, что холод и влажность воздействуют исключительно губительным образом на ряд привычных каждому продуктов.

1. Картофель


Это не рационально. /Фото: howtostore.ru.

Это не рационально. /Фото: howtostore.ru.

 

Самая большая ошибка – попытаться хранить картофель в холодильнике. На самом деле ему нужно исключительно темное и очень сухое место, удаленное от непосредственных источников тепла. Также, картошку не стоит класть в целлофан. В холодильнике (как и в пакете) на картошке образуется конденсат, который ускоряет гниение продукта. Помимо этого крахмал в картошке обычно быстро под действием холода превращается в сахар, который меняет ее вкус и также ускоряет процесс порчи.

Наконец, картофель просто занимает много места.

2. Чеснок


Не стоит так делать. /Фото: kakxranit.ru.

Не стоит так делать. /Фото: kakxranit.ru.

 

Чеснок есть на каждой кухне, однако некоторые хозяева допускают серьезную ошибку – пытаются хранить его в холодильнике. Это не самое лучшее решение по одной простой причине. Холод и влажность ускоряют гниение головки чеснока. Оптимальная температура хранения составляет 16 градусов по Цельсию. Также рекомендуется держать чеснок в тканевом мешке.

3. Помидоры


Помидоры не стоит держать в камере. /Фото: binokl.cc.

Помидоры не стоит держать в камере. /Фото: binokl.cc.

 

Сложно поверить, однако помидоры также не стоит хранить в холодильнике. Из-за пониженной температуры мякоть плодов размягчается, а кожура начинает чернеть раньше положенного срока. Иными словами, помидоры получают банальное обморожение. Хранить помидоры в холодильнике можно только при условии, что лежать они будут всего пару дней и на верхней полке.

4. Бананы


Испортятся раньше срока. /Фото: pravilauborki.ru.

Испортятся раньше срока. /Фото: pravilauborki.ru.

 

Аналогичным образом ситуация обстоит с бананами. Тропический фрукт не очень дружит с пониженной температурой. Избыток влаги придает бананам ненужную мягкость и ускоряет процесс гниения фрукта в несколько раз. То же самое касается и кожуры, которая будет чернеть слишком быстро.

5. Цитрусовые


Лимоны лучше хранить отдельно. /Фото: omvesti.ru.

Лимоны лучше хранить отдельно. /Фото: omvesti.ru.

 

Лучше всего съедать появившиеся в доме цитрусовые сразу. Дело в том, что они, как и абсолютное большинство других тропических растений, не переносят холода. Некоторое время цитрусовые можно держать на верхней полке или дверках. Лимоны и вовсе лучше хранить вне холодильника.

6. Оливковое масло


Страшная ошибка. /Фото: ru.wikihow.com.

Страшная ошибка. /Фото: ru.wikihow.com.

 

Сложно будет отыскать кухню, на которой нет оливкового масла. Вот только некоторые хозяева допускают серьезную ошибку и пытаются хранить его холодильнике. Если так делать, то все ценные вещества в масле начнут выпадать в осадок. Спустя непродолжительное время ценный пищевой продукт превращается в непонятную маслянистую жижицу.

Оливковое масло следует хранить только при комнатной температуре.

7. Консервы


Прекрасно хранятся до открывания и без холодильника. /Фото: irecommend.ru.

Прекрасно хранятся до открывания и без холодильника. /Фото: irecommend.ru.

 

Некоторые люди ставят консервы в холодильник. Это их точно не испортит, однако и лучше их не сделает. Любые консервы прекрасно чувствуют себя в темной кладовке или шкафу. Так, что не стоит тратить драгоценное пространство холодильника на них.

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