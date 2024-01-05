7 продуктов питания, которые нужно немедленно вытащить из холодильника

Многие люди ошибочно воспринимают холодильник как «шкаф для еды». Суровая действительность же говорит об обратном. Далеко не всю еду в действительности стоит класть в холодильник, если только нет желания испортить ее быстрее положенного. Все потому, что холод и влажность воздействуют исключительно губительным образом на ряд привычных каждому продуктов.
1. Картофель
Это не рационально. /Фото: howtostore.ru.
Самая большая ошибка – попытаться хранить картофель в холодильнике. На самом деле ему нужно исключительно темное и очень сухое место, удаленное от непосредственных источников тепла. Также, картошку не стоит класть в целлофан. В холодильнике (как и в пакете) на картошке образуется конденсат, который ускоряет гниение продукта. Помимо этого крахмал в картошке обычно быстро под действием холода превращается в сахар, который меняет ее вкус и также ускоряет процесс порчи.
Наконец, картофель просто занимает много места.
2. Чеснок
Не стоит так делать. /Фото: kakxranit.ru.
Чеснок есть на каждой кухне, однако некоторые хозяева допускают серьезную ошибку – пытаются хранить его в холодильнике. Это не самое лучшее решение по одной простой причине. Холод и влажность ускоряют гниение головки чеснока. Оптимальная температура хранения составляет 16 градусов по Цельсию. Также рекомендуется держать чеснок в тканевом мешке.
3. Помидоры
Помидоры не стоит держать в камере. /Фото: binokl.cc.
Сложно поверить, однако помидоры также не стоит хранить в холодильнике. Из-за пониженной температуры мякоть плодов размягчается, а кожура начинает чернеть раньше положенного срока. Иными словами, помидоры получают банальное обморожение. Хранить помидоры в холодильнике можно только при условии, что лежать они будут всего пару дней и на верхней полке.
4. Бананы
Испортятся раньше срока. /Фото: pravilauborki.ru.
Аналогичным образом ситуация обстоит с бананами. Тропический фрукт не очень дружит с пониженной температурой. Избыток влаги придает бананам ненужную мягкость и ускоряет процесс гниения фрукта в несколько раз. То же самое касается и кожуры, которая будет чернеть слишком быстро.
5. Цитрусовые
Лимоны лучше хранить отдельно. /Фото: omvesti.ru.
Лучше всего съедать появившиеся в доме цитрусовые сразу. Дело в том, что они, как и абсолютное большинство других тропических растений, не переносят холода. Некоторое время цитрусовые можно держать на верхней полке или дверках. Лимоны и вовсе лучше хранить вне холодильника.
6. Оливковое масло
Страшная ошибка. /Фото: ru.wikihow.com.
Сложно будет отыскать кухню, на которой нет оливкового масла. Вот только некоторые хозяева допускают серьезную ошибку и пытаются хранить его холодильнике. Если так делать, то все ценные вещества в масле начнут выпадать в осадок. Спустя непродолжительное время ценный пищевой продукт превращается в непонятную маслянистую жижицу.
Оливковое масло следует хранить только при комнатной температуре.
7. Консервы
Прекрасно хранятся до открывания и без холодильника. /Фото: irecommend.ru.
Некоторые люди ставят консервы в холодильник. Это их точно не испортит, однако и лучше их не сделает. Любые консервы прекрасно чувствуют себя в темной кладовке или шкафу. Так, что не стоит тратить драгоценное пространство холодильника на них.
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