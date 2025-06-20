Вторая жизнь храмов: 8 примеров успешной переориентации зданий бывших церквей

Большинство сооружений рано или поздно меняют свой облик или предназначение. Причём от этого процесса не спасает даже сакральный статус здания, поэтому и некоторые храмы постигает та же участь. Впрочем, иногда такое перепрофилирование оказывается очень даже удачным, и место по-прежнему продолжает служить местным жителям, пусть и в другом статусе.
1. Отель Martin’s Patershof (Мехелен, Бельгия)
Нотки готики в отеле сохранились от бывшего храма. /Фото: youtube.com
Здание, где сейчас располагается гостиница, ранее было средневековым готическим собором, бывший центром функционирования францисканского Ордена меньших братьев. Справедливости ради, современный вид фасад собора получил уже в середине XIX столетия, однако в качестве храм здание прослужило меньше века. Ещё после Второй мировой войны, когда собор покинули захватившие его немецкие солдаты, члены Ордена меньших братьев неоднократно пытались отреставрировать здание, однако к девяностым годам стало очевидно, что проще его банально продать вместе с территорией, на котором он стоит. Вскоре его и заприметила фирма Martin's Hotels Group, сумевшая органично вписать отель в бывшую церковь.
2. Скейт-парк (Льянера, Испания)
Роспись бывшего здания храма привлекла скейтеров. /Фото: vokrugsveta.ru
Кажется, что вот скейтпарк уж точно не получится открыть в здании церкви, однако испанским энтузиастам это всё-таки удалось. Реализовали эту задумку в сооружении, построенном как церковь Святой Варвары, причём сравнительно недавно, в 1912 году.девять лет назад, когда за пустующее здание взялся художник Окуда Сан-Мигель, расписавший внутренние помещения яркими узорами. Новый облик бывшей церкви быстро привлёк внимание скейтеров, которые и открыли там крупнейший парк для катания на доске в регионе Астурия.
3. Книжный магазин Waanders In De Broeren (Зволле, Нидерланды)
В стенах уже не существующего храма по-прежнему дарят знания. /Фото: pinterest.de
Ещё один собор, но уже позднего Средневековья, решили переориентировать под нужды современных людей специалисты архитектурного бюро BK Architecten. Задача перед ними была нестандартная: приспособить здание XV столетия для открытия там книжного магазина таким образом, чтобы при этом максимально сохранить исторический облик. И команде архитекторов это очевидно удалось: так, они не стали трогать стены и своды сооружения, лишь отреставрировав их а витрины для книг разместили в три уровня, соединив лестницей. В итоге посетители могут не только хорошенько ознакомиться с ассортиментом магазина, но и в деталях рассмотреть дизайн интерьера, где сохранились аутентичные средневековые черты.
4. Суперкомпьютер Marenostrum (Барселона, Испания)
История о том, как место веры приняло в свои стены высокие технологии. /Фото: ixbt.com
Кажется, что вера и технологии сочетаются весьма затруднительно, однако сотрудники одного высшего учебного заведения умудрились доказать, что это не так. Оказывается, в Политехническом университете в Барселоне расположена часовня Торре Жирона, которую возвели больше полторы сотни лет назад. Но в 2005 году её переориентировали под помещение для мощнейшего в Испании суперкомпьютера под названием Marenostrum. Самое интересное, что только на первый взгляд наука вытеснила веру из этих стен: по информации редакции novate.ru, среди задач, которые выполняет этот впечатляющий гаджет, есть расшифровка тайн главного божественного творения - самой Вселенной. Впрочем, суперкомпьютер работает и для более насущных вопросов - например, выдаёт прогноз погоды.
5. Meeres Museum (Штральзунд, Германия)
Один из мировых центров изучения морской жизни размешается в бывшем монастыре. /Фото: welt.de
На севере Германии есть город Штральзунде, который знаменит туристам как место расположения одного из наиболее авторитетных морских музеев на планете. А вот о том, что было ранее в здании, где сейчас размещена экспозиция и исследовательский центр, знает не каждый. Оказывается, история музея начинается в 1951 году, когда на территорию закрытого монастыря Святой Екатерины перевезли для хранения экспонаты Музея естественной истории Штральзунда - именно эта коллекция и стала фундаментом для сегодняшнего Meeres Museum.
6. Пивоварня The Church Brew Works (Питтсбург, США)
Резервуары для приготовления пива сегодня стоят на месте алтаря. /Фото: vokrugsveta.ru
Известно, что в средневековую эпоху именно в монастырях частенько занимались изготовлением различных напитков, в том числе и пива, употребление которого не запрещается монахам. Однако в случае римско-католической церкви Святого Иоанна Крестителя, которая расположена в Питтсбурге, история повернулась необычным образом - пивоварню открыли там вместо храма. Причём владельцы предприятия решили не скрывать, а наоборот - подчеркнуть прошлое здания: для продвижения своего продукта в рекламе писали: «А на восьмой день... человек создал пиво».
7. Цирковая школа Circomedia (Бристоль, Великобритания)
Под сводами бывшего храма сегодня учатся и выступают циркачи. /Фото: bristolcircuscity.com
Если ранее цирк был больше сосредоточен на развлечении посетителей с помощью клоунов и дрессировщиков, то в последние годы развивается более узкое направление этого искусства. Речь идёт о физическом театре, где помимо красивейших танцевальных и гимнастических фигур создаются глубокие драматургические постановки. Один из первых знаменитых физических театров Великобритании в 2005 году получил в качестве помещения здание бывшей церкви Святого Павла. Сооружение было возведено в конце XVIII столетия, но долго находилось в запустении, пока его не отреставрировал Фонд сохранения церквей. Сегодня там учат цирковому искусству и проводят представления для местных жителей и туристов.
8. Торговый центр Limelight Marketplace (Нью-Йорк, США)
Торговый центр - последнее учреждение, которое разместилось в здании давно закрытой церкви. /Фото: vokrugsveta.ru
Здание, где с середины позапрошлого столетия располагалась церковь Святого Причастия, прошло долгий и интересный путь. Когда местная епархия испытывала финансовые затруднения, было решено отдать сооружение в частные руки, и изначально там открылась некоммерческая организация, помогающая людям с наркозависимостью. Однако позднее оно оказалось у другого стороннего лица, разместившего в помещении ночной клуб. Вот только довольно скоро выяснилось, что по злой иронии судьбы, огромный спрос на посещение заведения объяснялся продажей в его стенах запрещённых веществ. Но после этого здание бывшей церкви стало местом размещения вполне себе легального торгового центра.
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