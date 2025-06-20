Вторая жизнь храмов: 8 примеров успешной переориентации зданий бывших церквей

1. Отель Martin’s Patershof (Мехелен, Бельгия)

Нотки готики в отеле сохранились от бывшего храма. /Фото: youtube.com

2. Скейт-парк (Льянера, Испания)

Роспись бывшего здания храма привлекла скейтеров. /Фото: vokrugsveta.ru

3. Книжный магазин Waanders In De Broeren (Зволле, Нидерланды)

В стенах уже не существующего храма по-прежнему дарят знания. /Фото: pinterest.de

4. Суперкомпьютер Marenostrum (Барселона, Испания)

История о том, как место веры приняло в свои стены высокие технологии. /Фото: ixbt.com

5. Meeres Museum (Штральзунд, Германия)

Один из мировых центров изучения морской жизни размешается в бывшем монастыре. /Фото: welt.de

6. Пивоварня The Church Brew Works (Питтсбург, США)

Резервуары для приготовления пива сегодня стоят на месте алтаря. /Фото: vokrugsveta.ru

7. Цирковая школа Circomedia (Бристоль, Великобритания)

Под сводами бывшего храма сегодня учатся и выступают циркачи. /Фото: bristolcircuscity.com

8. Торговый центр Limelight Marketplace (Нью-Йорк, США)

Торговый центр - последнее учреждение, которое разместилось в здании давно закрытой церкви. /Фото: vokrugsveta.ru