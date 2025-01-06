Что важно помнить перед началом заточки ножей

Заточка ножей только кажется простым мероприятием. Каждый, кто брал в руки абразив, знает, что процедура эта отнюдь не так проста. Конечно, сегодня многие предпочитают обращаться за помощью в заточке к опытным специалистам по найму.







Другие покупают специальные приспособления призванные облегчить процесс заточки.

1. Какие бывают точильные камни?

2. Каким должен быть угол заточки?

3. Как лучше двигать рукой во время заточки?

4. Сколько нужно использовать воды и масла?

Все же ситуации в жизни бывают разные. А потому каждому будет не лишним знать хотя бы общие моменты касательно того, с какой стороны браться за точильный камень.Точильные камни бывают разные.Без точильного камня никакой заточки ножей не состоится. Поэтому для начала придется обзавестись подходящим инвентарем. Все точильный камни делятся по типу материала и зернистости. По типу материала камни бывают натуральными и синтетическими. Первые при работе используются с водой и/или маслом. Вторые в обязательном порядке замачиваются в воде перед использованием на протяжении 10-15 минут. Исключение составляют только керамические синтетические камни, их можно замачивать всего 1-2 минуты. Что же касается зернистости, то здесь все предельно просто. Низкая зернистость (80-220) подходит исключительно для грубой обработки. Средняя зернистость (800-2000) уже годиться для заточки кромки. Наконец, высокая зернистость (3000-12000) используется для полировки. И как уже можно было догадаться, было бы не лишним иметь в хозяйстве точильные камни разной зернистости.Новичкам советуют подкладывать монетку.По-настоящему критически важный момент в вопросе заточки – это угол, под которым лезвие ножа должно располагаться по отношению к точильной поверхности. Оптимальная «средняя» величина составляет около 20 градусов. Обычно, чем больше угол, тем быстрее нож потеряет наведенную остроту. Добиться правильного угла поможет осторожность, внимательность и как это пошло не прозвучит – опыт. От последнего никуда не уйдешь, иногда приходится испортить пару-тройку ножей, прежде чем придет он самый. При этом важно отметить, что в действительности угол заточки ножа – это отнюдь не какая-то универсальная характеристика. Зависит она, в том числе, от назначения режущего инструмента. Так, например, охотничьи ножи точат под 10-30 градусов. Ножи для рыбы – 30-40 градусов. Кухонные – 25-30 градусов. Японские ножи – 10-20 градусов. Наконец, профессиональные поварские ножи обычно точатся под 25 градусов.Главное выдерживать угол.Так как чаще всего речь идет о заточке самых обычных кухонных ножей, то здесь хозяевам поможет универсальный совет. В процессе работы рука должна совершать дугообразное движение в момент, когда происходит соприкосновение точильного камня и лезвия инструмента. При этом очень важно выдерживать заветный угол заточки, упомянутый выше. Новичкам исполнить такую «хореографию» бывает не просто. А потому опытные мастера рекомендуют по началу подкладывать под лезвие небольшую монетку. Когда же рука будет натаскана, необходимость в этой помощнице со временем отпадет.Водой камень не испортишь.Как уже было отмечено в самом начале, с синтетическими точильными камнями все просто – они целиком замачиваются в воде перед использованием. В случае с натуральным камнями, воду или масло придется добавлять прямо на абразив в процессе работы. Делается это для того, чтобы затачиваемое лезвие лучше скользило. На самом деле даже с натуральными камнями лучше всего использовать обычную воду. В этом случае камень просто время от времени целиком обмакивается в заветную жидкость. Если же используется масло, то его много не надо. Достаточно пролить на абразив всего несколько капель. При этом можно использовать как оливковое масло, так и специальное минеральное.