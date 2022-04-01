5 способов забыть о проблеме белых разводов на обуви от реагентов

В постсоветских странах посыпка тротуаров специальными реагентами против гололёда - норма жизни.

Вот только разводы от данной жесткой химии могут угробить как недорогую, так и статусную обувь. Материал расскажет о пяти способах забыть о данной проблеме.

1. Правильная очистка обуви из гладкой кожи сразу по возвращении домой

Оперативно моем с мылом.

Мини-эпизод пятнадцатилетней давности. Однажды школьная уборщица, ненавязчиво болтая с учителем (ваша покорная слуга), заметила: «Как хорошо выглядят ваши сапожки! Наверное, каждый день их моете!» И добавила: «Меня ещё мама учила, что даже недорогую обувь можно сохранить в приличном виде, если мыть каждый вечер после носки». Золотое правило! Некоторые чистюли, кстати, моют лишь подошву, а пыль и грязь с поверхности башмака разве что через раз смахнут салфеткой. Аргументируют тем, что кожаную обувь не рекомендуется трогать даже мокрой губкой. Опровергнуто многолетним опытом!

Да, конечно, если просто подставить кожаный ботиночек под струю воды, то с любимой парой можно вскоре попрощаться. По уму следует сделать так. Обувную губку смочить тёплой водой, захватить немного мыла, отжать излишки и лёгкими быстрыми движениями пройтись по кожаному верху.

2. Правильная подготовка к эксплуатации

Так же оперативно сполоснув под проточной водой губку и отжав её (лишней влаги действительно лучше избегать), удалить мыльно-грязевый налёт с обуви. После очищения подошвы аналогичным способом поскорее вытереть ботиночки насухо тряпочкой (микрофибра очень подходит). Подобной ежедневной гигиены достаточно, чтобы удалить реагенты с сапог или ботинок СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ЕДИНИЧНОЙ НОСКИ. И наутро не придётся опасаться неприятных сюрпризов!

Идеально!

В каждой обувной коробке есть подробная инструкция по эксплуатации обувных изделий. Но, увы, не в каждой инструкции есть рекомендация: ДО ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (не менее, чем за 24 часа) распылить на поверхность из натурального сырья (гладкая кожа, замша, нубук) универсальный спрей-пропитку. Средство создаст невидимый защитный слой, который способен защитить кожаную обувь от грязи, реагентов, пыли и даже влаги (если, конечно, попадёте под мелкий дождик, а не ливень). Цена вопроса (за довольно приличный объём качественного турецкого, немецкого, даже российского средства) - от 3 у.е. Хватает такого баллона на пару сезонов.

Важно! Использовать такую пропитку в процессе эксплуатации нужно примерно раз в неделю (если выдалась сырая погода) или даже в две.

Для тех, кто предпочитает обувь с мембранным слоем гортекс, такую пропитку нужно выбирать тщательнее, поскольку гортекс не терпит пропиток на силиконовой или масляной основе. Силикон и масло закупоривают поры мембраны и тем самым приводит обувь, изготовленную по такой технологии, в негодность. Тут придётся раскошелиться на пропитку на водной основе. Впрочем, обуви с гортексом пропитка чаще всего не нужна вообще, так как она не цепляет на себя реагенты, как правило. Но подстраховаться будет нелишним.

3. Очистка уксусом

Старый добрый способ.

Чтобы обувь не пришла в негодность, получив невыводимые разводы со светлыми очертаниями от реагентов, поможет уксусный раствор. Минимум раз в 2-3 дня в сезон тротуарных реагентов нужно очищать обувь раствором уксуса. Идеальный раствор - 3 ложки уксуса на пол-литра теплой кипячёной воды.

Важно! Если добавить слишком много уксуса в раствор, кожа может получить ожог в виде более светлого пятна. Нужно придерживаться пропорций.

4. Очистка паром чайника замшевой обуви

Действенно!

Пар от чайника - универсальное средство для очистки замши после контакта с тротуарными реагентами. Не следует полагать, что пар способен нанести мифический вред замше или нарушить ее целостность. Сразу после носки просто поднесите загрязненные участки обуви к струе пара на расстоянии примерно 20 см, а затем причешите ворс силиконовой или любой другой щёточкой для замши.

5. Мыло плюс касторка

Касторка, сэр!

Еще один очень действенный способ спасти обувь от следов тротуарных реагентов - мыло плюс касторка. Сначала нужно тщательно промыть обувь теплой водой с каплей мыльного раствора. Затем нужно дать обуви высохнуть, после смазать обувным кремом. После того как обувь высохла, необходимо взять ватный диск, смочить его в касторке и аккуратно очистить им проблемные участки. Если с первого раза вывести пятна не удалось, процедуру рекомендуется повторить 2-3 раза.

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