Странные изобретения врачей прошлого, которые больше похожи на орудия пыток

1. Электротерапия

Почти орудие пытки. ¦Фото: The Board of Trustees of the Science Museum.

2. «Выравниватель» ушей

Для самых маленьких. ¦Фото: The Board of Trustees of the Science Museum.

3. «Терапевтический» стул

Вместо пони. ¦Фото: The Board of Trustees of the Science Museum.

4. Клизма

Нет - это не фляжка. ¦Фото: The Board of Trustees of the Science Museum.

5. «Радионика»

Большое шарлатанство. ¦Фото: The Board of Trustees of the Science Museum.

6. Брезентовые очки

Для защиты глаз. ¦Фото: The Board of Trustees of the Science Museum.

7. «Будильник жизни»

Странная штуковина. ¦Фото: The Board of Trustees of the Science Museum.

8. Реаниматор утопленников

Спасение утопающих, не дело рук самих утопающих. ¦Фото: The Board of Trustees of the Science Museum.

9. Вибротабурет

Сидеть приятно. ¦Фото: The Board of Trustees of the Science Museum.

10. Вибромассежер

Немного жуткий, немного странный. ¦Фото: The Board of Trustees of the Science Museum.

История медицины полна откровенно странных и даже пугающих моментов. На протяжении всей своей истории люди пытались сделать так, чтобы лучше лечить. Получалось не всегда хорошо , однако нельзя не отметить, что благодаря всем пробам и ошибкам медицинская отрасль пришла именно туда, где она находится сейчас. Во многом ей помогли вот такие странные штуковины.В 1854 году американская компания WH Burnap запатентовала магнитоэлектрическую машину, которая должна была использоваться, в том числе для лечения нервных заболеваний. Следует пояснить, что в XIX столетии электрический ток вообще был весьма популярным средством лечения. Не сложно догадаться, что медицинская польза от подобных девайсов стремилась к нулю. Впрочем, это не мешало капиталистам зарабатывать на «инновации» в области оздоровления.: в инструкции предписывалось использовать влажную губку для сокращения болей от «мягкого» электрического тока. По иронии судьбы, тоже самое делают, когда казнят людей при помощи электрического стула.В конце XIX века в Великобритании появились корректирующие шапочки для ушей младенцев. Запатентовано изобретение было компанией Claxton. Инструкция предписывала одевать корректирующий уши головной убор на ночь. Штука не самая удобная, не самая полезная и откровенно бессмысленная. Покупали такие вплоть до 1945 года.Сегодня в это будет сложно поверить, но вот этот стул – это настоящий тренажер из XIX столетия. Данный предмет мебели является альтернативой хорошей поездке на лошади ! Первые такие устройства появились еще в 1800 году. Стул имитирует поездку рысью на лошади. Высота предмета мебели – 2 метра. В те времена поездки верхом (среди знати) были также популярны, как сегодня фитнес.Никакого подвоха, просто клизма из XIX века. Выглядит откровенно странно, совершенно не похожа на те клизмы, что используют в наши дни. Такие клизмы применялись не только для доставки в организм слабительного средства, но также для доставки лекарств и травяных растворов. Сегодня одна из последних клизм подобного толка хранится в Музее науки в Лондоне. предназначались такие клизмы для богачей, конкретно эта отделана слоновой костью.В начале прошлого столетия американский инженер Альберт Абрамс сконструировал вот такой аппарат. Инженер считал, что все формы жизни имеют радиомагнитные поля. Свое творение он предлагал использовать, как для диагностики, так и для лечения. Для проведения анализа использовалась кровь пациента и его волосы. Само собой, «радионика» не имела и не имеет ничего общего с настоящей медициной.Такие очки пытались делать для защиты глаз британских солдат в годы Первой мировой войны. Предполагалось, что брезентовое изделие с мягкими краями сможет защитить глаза бойца от ярких всполохов и даже мелких осколков. Не помогло.Данное устройство было создано в 1847 году немецким инженером Карлом Бауншейдтом. Назвали его «Lebenswecker» или просто «Будильник жизни». Устройство появилось после того, как его создатель заметил, что артрит начинает меньше беспокоить после укусов комаров. Вот Карл и придумал делать в коже небольшие отверстия, чтобы «выпускать все вредные вещества». Что «Lebenswecker» точно делал отлично, так это оставлял на теле ужасные волдыри, которые долго не заживали.Данный набор был создан в Великобритании в 1774 году. Как не сложно догадаться – это набор для оказания первой помощи утопленникам. Воздух в легкие нужно было подавать при помощи изогнутого шланга. Такие наборы имелись в большом количестве в каждом британском порту. Пользоваться ими могли все , у кого появилась такая необходимость. По закону спасителю утопленника полагалась награда.Французский врач-психиатр Жан Мартен Шарко был учителем знаменитого Зигмунда Фрейда. Ученый считал, что вибрации, отдающие по всему телу, ослабляют симптомы многих неврологических расстройств. Специально для этого им была создана вот такая вибрирующая табуретка. С ее помощью пытались лечить, в том числе болезнь Паркинсона.: на самом деле вибрация не способна лечить, однако иногда срабатывает на уровне плацебо.Лечение вибрацией буквально всего, что только можно представить, стало популярно в конце XIX века . В начале XX века в США выпускались вот такие наборы. С их помощью можно было массировать плечи, голову, лицо, спину, живот. По большей части такая терапия способствовала улучшению циркуляции крови в организме.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: