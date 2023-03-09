Каждые 4 дня кто-то предпринимает попытку самоубийства спрыгнув с этого моста

Оказывается, что каждые четыре дня кто-то предпринимает попытку самоубийства, спрыгнув с моста Джорджа Вашингтона. Это делает его самым популярным местом для сведения счетов с жизнью в Нью-Йорке.



65 метров до воды и отсутствие высокого заграждения создают иллюзию того, что можно легко решить все свои проблемы всего лишь одним прыжком. Правда, по словам судмедэкспертов, большинство сначала ломает себе кости ударившись об воду, а потом тонет рефлекторно борясь за свою жизнь, так что такой вариант расставания с проблемами вряд ли можно назвать легким и безболезненным.







Статистика сообщает, что в прошлом году на мосту было совершено 76 попыток самоубийства, 18 из которых удалось довести до конца. К несчастью, эти цифры увеличиваются из года в год.



Большинство самоубийц удается отговорить от прыжка, но количество попыток так велико, что для работающих на мосту сотрудников полиции спасение жизней стало обыденной рутиной.







Весной прошлого года с моста спрыгнули двое мужчин с разницей меньше, чем в минуту. Один прыгал с нижнего, а второй с верхнего яруса. Они не были знакомы друг с другом, но так случилось, что они расстались с жизнью в одном и том же месте и почти что одновременно.







За всю историю всего четыре человека смогли выжить после прыжка. Одна девушка спрыгнув с моста сломала себе половину костей, но, к счастью, осталась жива. Ее вытащили на берег и отвезли в госпиталь, где она провела весь следующий год. Когда ее наконец выписали, первое, что она сделала, это села в машину, доехала до моста и прыгнула опять. На этот раз уже “удачно”. В 2009 году один 29-летний парень – курсант военно морской академии и игрок в водное поло – спрыгнул с моста, но не получил никаких серьезных повреждений, кроме пары ушибов и сам доплыл до берега. Совсем недавно с моста спрыгнула 25-летняя жительница Нью-Джерси и тоже выжила, отделавшись только переломом ноги. Спасти ее удалось благодаря водолазу, который в тот момент работал под мостом, где искал тело предыдущего прыгуна.







Катер с водолазами у восточной опоры моста.







Пишут, что решить проблему с самоубийцами можно лишь построив высокий забор вдоль всего моста. Стоимость подобного ограждения оценивают примерно в 40 млн. долларов, а готово оно будет только в 2022 году. До этого момента обещают лишь увеличить количество патрулей, да понаставить побольше камер. Не знаю, что они там собрались увеличивать, но я ни разу не видел на мосту ни одного копа.



Несмотря на все проблемы и стрессы связанные с жизнью большом городе, уровень самоубийств в Нью-Йорке довольно низкий: всего 7 на 100 тыс. человек. Для сравнения общенациональный уровень в два раза выше: 13 самоубийств на 100 000 чел. Самый опасный в этом отношении штат это Монтана. Там с жизнью расстаются 20 из 100 000 его жителей.



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