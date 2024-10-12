Для чего евреи ложатся в свежевырытую могилу, зачем напиваются раз в год и другие странные традиции

Еврейская культура по праву считается одной из самых древних и интересных в мире. Традиции, которым следуют евреи в наши дни, пришли из глубины веков. Многие из них могут показаться странными для жителей Европы и России, но именно они позволяют понять менталитет и культуру еврейского народа. Почему на свадьбе дочери отец должен держаться подальше от невесты?
Праздник каждую неделю
Праздники евреи любят. Праздник у них каждую неделю – это суббота. Евреи называют этот день шаббат, и по старинному обычаю этот день свободен от любой работы и нагрузок.
Шаббат - праздник каждую неделю. / Фото: tsf.pt
В этот день полагается провести в спокойствии и гармонии, общаться с родными и друзьями. Дома в этот день можно освещать только свечами. По пятницам женщины зажигают свечи в честь прихода свободного дня. Обязательное блюда в шаббат – смесь бобов с мясом, которую называют чолнт.
Ещё один популярный у евреев праздник – Новый год. Этот день считается не просто днём наступления нового года, но праздником новых светлых надежд и раскаяния. Евреи верят, что в этот день приходит радостное будущее, а прошлые грехи уходят. Но новогоднем столе обязательно должны быть свежие яблоки как символ веселья и процветания, а одним из обязательных ингредиентов блюю должен быть гранат как символ того, что новый год будет наполнен добрыми делами.
Традиционные еврейские свадьбы
Свадьба – важное событие в каждой еврейский семье. Ещё не так давно пары создавались исключительно, благодаря свахам. Сегодня всё обстоит несколько проще, но всё же ортодоксальные семьи продолжают следовать этой традиции.
Когда невеста и жених выбраны, молодой человек идёт в дом избранницы, чтобы просить руки девушки. Правда, не у неё самой, а у её отца, чтобы оговорить сумму выкупа за невесту. Если сторонам удалось договориться, то назначается помолвка.
Танец невесты с отцом на свадьбе ортодоксов./ Фото: tsf.pt
На помолвке обязательно нужно разбить тарелку. И это совсем не традиционное русское «посуда бьётся на счастье», таким образом евреи напоминают молодой паре о развалинах Иерусалима, о бедствиях своего народа, о необходимости помнить свою историю и предков. Этим же ритуалом заканчивается свадьба.
Свадьбу принято праздновать не в субботу и не в праздники. При этом перед бракосочетанием молодая пара должна пройти важную подготовку.
Празднование помолвки. / Фото: tsf.pt
Жених должен пойти в синагогу, чтобы помолиться за счастливое будущее своей семьи. После этого ритуала он обходит семьи своих друзей, рассказывая о предстоящей свадьбе. Друзья угощают его сладостями и выражают наилучшие пожелания.
С невестой дело обстоит по-другому. Перед свадьбой она может встречаться только со старшими женщинами из семьи. Под их присмотром невеста проходит процесс омовения, чтобы вступить в брак с чистым телом и душой.
В ортодоксальных семьях на свадьбе отец невесты танцует с дочерью, но прикасаться при этом к ней он не должен. Считается, что прикасаться к девушке, которая вступает в брак, может только её супруг.
Сон в свежевырытой могиле и другие странные обычаи
Путешествуя по Израилю, можно увидеть странную и шокирующую картину – люди в комбинезонах ложатся в вырытые могилы. Впрочем, сами ультраортодоксы верят, что ничего странного и пугающего в этом нет. Он верят, что если человек проведёт в могиле некоторое время, то это продлит ему жизнь, поможет обрести гармонию с внешним миром.
Ещё один странный обычай связан с праздником Пурим.
Сон в свежевырытой могиле. / Фото: tsf.pt
Евреи считают, что этот праздник – прекрасная возможность стереть границы между друзьями и врагами. А всё, что нужно сделать это этого – напиться. Евреи устраивают шумные гулянки и огромным количеством выпивки.
Во время празднования Пурима. / Фото: tsf.pt
Еврейские мудрецы говорили: «Должен человек напиться в Пурим до того, чтобы не отличать слова «проклят Аман» от слов «благословен Мордехай». В эти дни пекут сладкие треугольные пирожки, их называют "ушами Амана".
В Пурим устраивают карнавальные шествия, которые должны напоминать о том, что под маской случайных стечений обстоятельств скрывается божественный замысел.
Женщина раскручивает курицу во время обряда капарот. / Фото: tsf.pt
Не менее странно выглядит обряд капарот, который проводят на рассвете в канун Йом-Кипура. Считается, что в этот день раскрывается милосердие Всевышнего. Для обряда берут курицу для женщины или петуха для мужчины. Птицу крутят над головой, произнося установленные фразы, затем отдают бедным. Идея этого обряда предполагает осмысление того, что и человека за его грехи могла бы, не дай о-г, постичь судьба зарезанной птицы.
Камни вместо цветов
Камни на еврейской могиле.
Евреи не приносят на могилы близких и друзей цветы. Вместо этого они кладут на могилы камушки. Камень в еврейской традиции – символ вечности. Именно поэтому на мемориалах, которые посвящены жертвам Холокоста, редко увидишь цветы – вместо них россыпь камней.
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