15 хитростей для управления вашим телом

Человеческое тело — один из самых интересных механизмов на свете. И, как к любому механизму, к нему можно применить свои «хаки» — чтобы облегчить себе жизнь.
Мы собрали 15 невероятно простых и эффективных способов, которые помогут вам справиться с мелкими повседневными проблемами.
Что делать, если щекочет в горле
Просто почешите ухо — вы простимулируете нервные окончания, которые вызовут спазм, и это избавит вас от неприятного ощущения. К такому заключению пришел врач-оториноларинголог Скотт Шафер.
Что делать, если вам не удается кого-то расслышать
Ответ прост и банален: прислушайтесь внимательнее, но именно правым ухом. Секрет в том, что правое ухо лучше распознает речь, а левое — музыкальные тона и ноты. Это связано с особенностями функционирования полушарий мозга.
Что делать, если вы боитесь уколов
Ощущения от укола, действительно, приятными не назовешь. Однако и тут есть своя хитрость: попробуйте покашлять. Исследования показали, что люди, которые кашляли во время внутривенных инъекций, чувствовали меньшую боль, чем те, кто этого не делал. Кашель вызывает внезапное временное повышение давления в груди, подавляя задачу спинного мозга по проведению боли.
Что делать, если заложило нос
Метод доктора Лизы ДеСтефано: вам нужно несколько раз поочередно прижать язык к нёбу, а затем надавить на точку между бровями. Примерно через 20 секунд заложенность спадет. Это происходит из-за того, что особая пористая кость — сошник, расположенная в носовой области, как бы «раскачивается», постепенно открывая проход для вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
Что делать, если вы немного переели перед сном
Этот способ поможет избежать изжоги. Просто лягте на левый бок, говорит гастроэнтеролог Энтони А. Старполи. Тогда ваш желудок будет находиться ниже пищевода, что не позволит кислоте попасть в гортань. И крайне рекомендуется не ложиться спать сразу после приема пищи, а подождать 2-3 часа.
Что делать, если заболел зуб
Сразу же посетить стоматолога! Но, чтобы облегчить саму боль, сделайте вот что: разотрите кубик льда на тыльной стороне ладони — в V-образной перепонке между большим и указательным пальцем. Зубная боль уменьшится наполовину. Вот как это работает: стимуляция нервов на этом участке руки вызывает небольшое онемение и блокирует поступление болевых сигналов в мозг.
Что делать, если из носа пошла кровь
Нужно взять ватку и приложить ее к деснам за маленькой ямочкой под носом, а затем сильно надавить на нее, советует Питер Десморе. Кровотечение остановится из-за того, что нажатием вы блокируете артерию. Принцип тот же самый, что и при наложении жгута. Но, если кровотечение не останавливается дольше 5-10 минут, обратитесь к врачу!
Что делать, если вы обожгли палец
Чтобы снизить вероятность возникновения волдыря, надавите на место ожога чистой подушечкой пальца непострадавшей руки. Этот способ рекомендует та же Лиза ДеСтефано. А для того чтобы снизить болевые ощущения, воспользуйтесь старым добрым методом: рука + холодная вода.
Что делать, если вы сильно волнуетесь
Врач Бэн Эбо советует вам подуть на большой палец руки. Интересный факт: у большого пальца свой собственный пульс, и, успокоив его, вы можете успокоить и сердечный ритм. Когда вы дуете на палец, это охлаждает его и успокаивает сердцебиение. Кроме того, само действие заставляет вас глубже дышать, что также имеет седативный эффект.
Что делать, если вы откусили мороженое и заболела голова
Чувство знакомо, пожалуй, каждому. Это происходит из-за того, что нервы на нёбе замораживаются и мозг решает, что весь организм охладился. В ответ на это возникает перегревание, и, как следствие, возникает головная боль. Чтобы согреть нёбо и снять боль, просто прижмите к нему язык, стараясь накрыть как можно большую площадь. Этим способом поделился Бэн Эбо.
Что делать, если онемела рука
Достаточно просто покачать головой из стороны в сторону, говорит Лиза ДеСтефано. Онемение возникает из-за сдавленности нервных волокон. Пучок нервов, отвечающий за передачу сигнала от руки к мозгу, проходит через шею, поэтому вам достаточно просто ее размять, чтобы снять онемение.
Что делать, если вы хотите научиться быстро засыпать
Когда проснетесь утром, сразу вставайте с постели и не возвращайтесь туда, пока не нужно будет снова ложиться спать. Это поможет вашему организму подсознательно ассоциировать кровать со сном, и со временем вы сможете засыпать, лишь коснувшись подушки головой.
Что делать, если вам необходимо выучить что-то наизусть
Профессор Кэнди Геймгратнер предлагает перед сном несколько раз повторить текст, который нужно запомнить. Во время сна наш мозг упорядочивает всю информацию и происходит ее переход в долговременную память. Утром после пробуждения, вероятнее всего, вы будете знать текст наизусть.
Что делать, если при беге колет в боку
Ощущение знакомо почти всем, кто бегал хоть раз в жизни. Чтобы его избежать, постарайтесь выдыхать тогда, когда на землю наступает правая нога. Дело в том, что покалывание вызывается сдавливанием печени, а снизить давление на нее достаточно просто.
Что делать, если вы хотите нырнуть поглубже в воду
В случае если вам всегда не хватает воздуха, когда вы ныряете, попробуйте способ, предложенный доктором медицины Джонатаном Армбрустером. Сделайте несколько быстрых коротких вдохов. Так у вас в запасе появится дополнительно около 10 секунд. Произойдет легкая гипервентиляция легких, и мозг будет считать, что кислорода у вас в достаточном количестве. Это и поможет вам осуществить глубокий нырок.
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