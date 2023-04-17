Суонси, который является вторым по величине городом Уэльса, был назван самым привлекательным для жизни населённым пунктом Великобритании, оставив позади такие города, как Плимут, Дерби, Бристоль и Брайтон. На решение жюри влияли такие факторы, как, например, живописность местности, численность населения, удобство для семей с детьми, удалённость от побережья, климат и среднее ежегодное количество солнечных часов.
Суонси может похвастаться красивейшими пейзажами, в том числе этой живописной бухтой у берегов полуострова Гауэр.
Суонси – родной город валлийского поэта Дилана Томаса. Он занимает 25-е место по количеству населения среди городов Великобритании.
Причал в деревне Мамблс, построенный в викторианскую эпоху, является одной из старейших достопримечательностей города.
Кайтсёрфер в бухте у побережья Суонси.
Плимут, как и Суонси, располагается на побережье, что, несомненно, добавляет ему очков.
Живописная бристольская гавань в солнечный день. Бристоль занял четвёртую позицию в рейтинге самых привлекательных городов Великобритании.
Брайтонский причал – одна из самых выдающихся достопримечательностей города. Брайтон был назван одним из самых красивых британских городов.
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Назван самый привлекательный для жизни город Великобритании
Суонси, который является вторым по величине городом Уэльса, был назван самым привлекательным для жизни населённым пунктом Великобритании, оставив позади такие города, как Плимут, Дерби, Бристоль и Брайтон. На решение жюри влияли такие факторы, как, например, живописность местности, численность населения, удобство для семей с детьми, удалённость от побережья, климат и среднее ежегодное количество солнечных часов.
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