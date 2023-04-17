С нами не соскучишься!

8 304 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Irina Maloy (Сидорич)
    Насчет котов не согласна!5 очень глупых жи...
  • Валерий Протасов
    В память о неандертальцах надо сказать доброе слово.Самые древние дай...
  • Александр Киевская Русь
    Таких "преступлений" не было бы, если бы   СССР не ввел запрет на поездки за границу. Коммунистические чиновники  сам...Как угоняли самол...

Назван самый привлекательный для жизни город Великобритании

Суонси, который является вторым по величине городом Уэльса, был назван самым привлекательным для жизни населённым пунктом Великобритании, оставив позади такие города, как Плимут, Дерби, Бристоль и Брайтон. На решение жюри влияли такие факторы, как, например, живописность местности, численность населения, удобство для семей с детьми, удалённость от побережья, климат и среднее ежегодное количество солнечных часов.

Назван самый привлекательный для жизни город Великобритании

Суонси может похвастаться красивейшими пейзажами, в том числе этой живописной бухтой у берегов полуострова Гауэр.

Назван самый привлекательный для жизни город Великобритании

Суонси – родной город валлийского поэта Дилана Томаса. Он занимает 25-е место по количеству населения среди городов Великобритании.

Назван самый привлекательный для жизни город Великобритании

Причал в деревне Мамблс, построенный в викторианскую эпоху, является одной из старейших достопримечательностей города.

Назван самый привлекательный для жизни город Великобритании

Кайтсёрфер в бухте у побережья Суонси.

Назван самый привлекательный для жизни город Великобритании

Плимут, как и Суонси, располагается на побережье, что, несомненно, добавляет ему очков.

Назван самый привлекательный для жизни город Великобритании

Живописная бристольская гавань в солнечный день. Бристоль занял четвёртую позицию в рейтинге самых привлекательных городов Великобритании.

Назван самый привлекательный для жизни город Великобритании

Брайтонский причал – одна из самых выдающихся достопримечательностей города. Брайтон был назван одним из самых красивых британских городов.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх