Как почистить серебряные изделия в домашних условиях

Недавно ко мне в руки попал набор столовых приборов из серебра, которому около ста лет. За это время ложки, ножи успели потемнеть и поржаветь, и я решил их очистить от образовавшегося налёта. В этой статье я поделюсь довольно эффективным способом, с помощью которого можно вернуть старинным столовым приборам первоначальный блеск.
Теория
Вначале давайте разберёмся, почему серебро со временем темнеет и откуда появляется ржавчина.
Серебро(Ag) практически не проявляет реакционной способности с кислородом или водой, то есть не ржавеет. Это свойство впервые заметили алхимики, они стали называть серебро благородным металлом.
Однако, серебро реагирует с сероводородом в присутствии кислорода. Уравнение данной реакции выглядит следующим образом:
Образовавшийся сульфид серебра как раз и покрывает тёмной плёнкой металл, предотвращая дальнейшее окисление.
Если столовый прибор сделан не из чистого серебра (например, 800 проба), то ржавеют примеси в сплаве.
Удаление ржавчины
Готовим раствор лимонной кислоты. Чем он насыщеннее, тем быстрее и бурнее будет протекать реакция. Закладываем в него столовые приборы, когда перестанут выделяться пузырьки газа, вытаскиваем их из раствора, промываем водой и вытираем бумажным полотенцем.
Для лучших результатов можно нагреть раствор до 80°С, при этом важно соблюдение мер безопасности.
Удаление налёта
Для удаления налёта воспользуемся химическим методом восстановления сульфида серебра до свободного металла.
Для этого нам понадобится:
— ёмкость, где будет протекать реакция;
— пищевая сода;
— алюминиевая фольга;
— пищевая соль;
— горячая вода.
Кладём на дно сосуда алюминиевую фольгу, а сверху — серебряные предметы тёмной стороной вниз.
Насыпаем сверху соды.
Теперь растворяем соль в воде из расчёта: 6 столовых ложек на литр воды. Заливаем полученный раствор в ёмкость, начинается реакция с выделением сероводорода и углекислого газа.
Весь процесс необходимо проводить на улице, ибо сероводород имеет характерный запах тухлых яиц и вреден для здоровья.
Давайте рассмотрим весь химизм происходящего.
Вначале сода растворяет тонкую гидроксидную плёнку с поверхности фольги.
Таким образом, у сульфида серебра появляется возможность прореагировать непосредственно с алюминием.
Алюминий имеет более низкую энергию ионизации, чем серебро. Он окисляется до иона, сообщая серебру свои электроны. Этот процесс можно записать так:
Данная реакция электрохимическая: за счёт движения электронов от алюминия к серебру появляется разность потенциалов.
Соль в растворе улучшает его проводимость, позволяя реакции протекать до конца.
Выделившийся сульфид алюминия сразу же взаимодействует с водой:
Отсюда и сероводород и соответствующий запах.
Данный процесс может занять до получаса времени. По окончании необходимо промыть столовые приборы водой и вытереть насухо полотенцем.
После реставрации серебра можно воспользоваться специальными средствами для его консервирования. Они защищают серебряную поверхность от влаги и сероводорода.
Таким образом, серебро сохранит свой блеск на долгое время.
Заключение
Фото отреставрированной посуды:
Как видно, на ложках ни следа потемнения. Ножи тоже стали выглядеть лучше, однако, к сожалению, часть серебряного слоя исчезла с их поверхности, всё-таки время берёт своё. Придётся отнести их специалисту для повторного посеребрения.
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