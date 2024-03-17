Как в советском кино снимали постельные сцены: Ничего личного

Ради этих эпизодов многие ходили на сеансы по несколько раз, цензура безжалостно вырезала из советских фильмов все, что могло бы смутить неискушенного зрителя, но даже то, что оставалось, поражало воображение. Как снимали самые горячие сцены советского кино, которые сейчас вряд ли покажутся чересчур откровенными даже подросткам, – далее в обзоре.
«Экипаж»
Леонид Филатов и Александра Яковлева в фильме *Экипаж*, 1979 | Фото: kp.ru
Леонид Филатов и Александра Яковлева в фильме *Экипаж*, 1979 | Фото: kino-teatr.ru
Одним из первых фильмов, в которых откровенно показывались сцены взаимоотношений мужчины и женщины, был «Экипаж» Александра Митты. Леонид Филатов, сыгравший в нем одну из центральных ролей, после премьеры заслужил статус секс-символа и первого Дон Жуана СССР. Однако зрители не подозревали о том, что его экранный образ имел мало общего с реальным. В постельной сцене с героиней Александрой Яковлевой стюардессой Тамарой режиссер так и не смог его уговорить снять с себя джинсы – в жизни Филатов был очень скромным и стеснительным человеком, не имеющим ничего общего с его героем-ловеласом. Его партнерша практически сразу согласилась обнажиться на съемочной площадке, а сам Филатов категорически отказывался от участия в откровенных сценах. Говорят, один из осветителей, пораженный смелостью Яковлевой, упал со стремянки, и дубль был испорчен.
Кадр из фильма *Экипаж*, 1979 | Фото: portal-kultura.ru
Кадр из фильма *Экипаж*, 1979 | Фото: dezinfo.net
Интересно то, что Митта не поставил в известность руководство «Мосфильма» о том, что именно собирается снимать в декорациях холостяцкой квартиры бортинженера-сердцееда Игоря Скворцова, эти эпизоды снимали по ночам, и на киностудии ходили слухи, что там происходят чуть ли не оргии. В результате публике удалось увидеть только часть отснятого материала – большинство сцен попросту вырезали из финальной версии фильма. Но даже то, что осталось (всего около 20%), было слишком смелым по меркам советского кино, в котором сцены чувственной любви были табуированными. После выхода фильма на экраны Михаил Жванецкий иронизировал по поводу героя Филатова: «Худой, злой, больной… Но какова страна – таков и секс-символ!» А Митта еще долго получал мешки писем от возмущенных пенсионеров, утверждавших, что «Экипаж» развращает молодежь. Сегодня Митта со смехом говорит: «Мне в моём возрасте выглядеть дедушкой русской эротики неприлично, у меня же внуки есть, давайте забудем это».
«Маленькая Вера»
Кадр из фильма *Маленькая Вера*, 1988 | Фото: aif.ru
Андрей Соколов и Наталья Негода в фильме *Маленькая Вера*, 1988 | Фото: mywebs.su
Вокруг «Маленькой Веры» Василия Пичула страсти разгорелись еще до выхода фильма на экраны – сценарий, опубликованный на страницах «Московской правды», был назван произведением, порочащим советскую молодежь, пропагандирующим разврат и бездуховность. Еще до выхода в прокат «Маленькую Веру» называли первым советским эротическим фильмом. Но после премьеры разразился настоящий скандал – таких откровенных сцен на экране раньше не было. Сцена с участием Андрея Соколова и Натальи Негоды, которая современным зрителям кажется невинной, тогда всех шокировала. Во время премьеры в Доме кино большая часть зрителей с криками «Позор!» покинула зал.
Кадр из фильма *Маленькая Вера*, 1988 | Фото: film.ru
Андрей Соколов и Наталья Негода в фильме *Маленькая Вера*, 1988 | Фото: liveinternet.ru
По поводу этой сцены Наталья Негода позже говорила: «Ее не было в сценарии вообще. Я помню, что мы эту сцену полностью слямзили у Бертолуччи из какого-то фильма. Считаю, что это был гениальный пиар-ход Василия Владимировича Пичула. Я помню, мы собрались на кухне и стали думать, как это осуществить технически. А снимали вообще в каком-то полуобморочном состоянии». После этой роли Наталью Негоду называли секс-символом перестроечного времени, она снялась для обложки журнала «Плейбой» и уехала на съемки в Америку, где так и не смогла построить успешную кинокарьеру. Актриса рассказывала: «Мне предложили там сниматься в кино, и я поехала. А на обложке «Плейбоя» снялась, посоветовавшись с режиссером фильма Василием Пичулом. Мы решили, что без этой обложки фильм «Маленькая Вера» не имел бы успеха в американском прокате».
«Интердевочка»
Елена Яковлева в фильме *Интердевочка*, 1989 | Фото: kino-teatr.ru
Настоящий фурор в советском прокате произвел фильм «Интердевочка» с Еленой Яковлевой в главной роли. Когда был опубликован сценарий, его автора назвали «порнорэкетиром» за нескрываемую симпатию к продажным женщинам. От режиссера фильма, фронтовика Петра Тодоровского, все ждали серьезных и лирических драм наподобие «Военно-полевого романа», но его жена убедила его взяться за съемки «сомнительного» сценария. Позже режиссер рассказывал: «Начальство понимало, как я далек от этой темы, а потому и не способен на какую-нибудь «клубничку». Так и вышло – в фильме совсем нет «клубнички». Тогда я решил: пусть это будет фильм о красивой, талантливой женщине, которая не может себя реализовать в нашей стране».
Кадр из фильма *Интердевочка*, 1989 | Фото: aif.ru
Во время съемок постельной сцены возникли проблемы: Елена Яковлева поначалу наотрез отказывалась обнажаться перед камерой – ее удалось убедить раздеться лишь до нижнего белья. А о том, что вышло в результате, режиссер не мог рассказывать без улыбки: «Если бы мы сняли то, что в этот момент происходило на площадке, это был бы лучший фильм в моей жизни. Дело было так. Актриса лежала на кровати в нижнем белье, под кроватью поставили бревно и под музыку его раскачивали. Осветитель в такт манипулировал светом, оператор – камерой, а режиссёр сидел за кадром и ритмично расталкивал актрису. Вся группа еле сдерживала смех, а кто-то посоветовал даже запатентовать этот способ. Пока сняли этот кадр с разных точек, все были мокрые и вымотанные. Одна Лена полеживала, отдыхала».
Елена Яковлева в фильме *Интердевочка*, 1989 | Фото: kino-teatr.ru
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