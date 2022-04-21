16 малоизвестных фактов о культовом сериале «Твин Пикс»

Твин Пикс навсегда. Фото:levtor.org

1. Предтеча фильма - сценарий про историю Монро

Мэрилин Монро и Лора Палмер. | Фото:david-lynch.info

2. Северная Дакота?

Пейзажи Северной Дакоты. | Фото:passionpassport.com

3. Шерил лишь труп

Лора Палмер. | Фото:moviesmug.com

4. Дань фильму "Беглец"

Эл Штробель. | Фото:vk.com

5. Росселлини не сыграла Паркер

Джоан Чен. | Фото:theplace2.ru

6. Чужие имена...

Дэвид Линч. | Фото:droider.ru

7. Потустороннее недоразумение

Боб был создан случайно. | Фото:creu.ru

8. Сиэтл, $200 000, парашют...

Мастер жанра. | Фото:vfl.ru

9. Реплики в "Черном вигваме"

10. Черный вигвам и"Голова-ластик"

Мозаичный узор на полу Вигвама. | Фото:filmfixx.com

11. Пайпер Лори японка...

Пайпер Лори. | Фото:fameimages.com

12. Лара Флинн Бойл помешала роману...

Лара Флинн Бойл. | Фото:la-finezza.livejournal.com

13. Спилберг на подхвате

Стивен Спилберг. | Фото:politiken.dk

14. Крах интриги...

25 лет? Да не вопрос. К съёмкам готов. | Фото:gazeta.ru

15. Одри и Малхолланд Драйв

Шерилин Фенн. | Фото:lastyeargirl.blogspot.ru

16. Михаил Горбачев - поклонник сериала

Михаил Горбачев - поклонник Твин Пикс. Фото:gosindex.ru