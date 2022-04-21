16 малоизвестных фактов о культовом сериале «Твин Пикс»

Твин Пикс навсегда. Фото:levtor.org
Более четверти века назад на экранах появился "Твин Пикс". Наверняка те, кому стало интересно, кто же на самом деле убил Лору Палмер, просто потерялись для всего мира до тех пор, пока не закончился сериал. Сегодня речь пойдет о любопытных фактах, которые много кто не знает, несмотря на всю любовь к этому фильму по всему миру.
1. Предтеча фильма - сценарий про историю Монро
Мэрилин Монро и Лора Палмер. | Фото:david-lynch.info
Дэвид Линч и Марк Фрост встретились во время работы над адаптацией к экрану биографии Мэрилин Монро, основанной на книге Энтони Саммера "Богиня: Тайные жизни Мэрилин Монро". Согласно их сценария, который был назван "Нисходящая Венера", в конечном счете в смерти Монро был виноват Кеннеди. Хотя Линч и Фрост изменили имя главной героини на Розилин Рэмси, студия с большой осторожностью отнеслась к финансированию фильма на столь щекотливую тему. В итоге фильм так никогда и не вышел, но Линч и Фрост успели проработать элементы "Богини", которые позже нашли отражение в "Твин Пикс". Многие могут заметить явное сходство истории Лоры Палмер и Монро.
2. Северная Дакота?
Пейзажи Северной Дакоты. | Фото:passionpassport.com
Действия "Твин Пикс" происходят в штате Вашингтон, но перед тем, как Линч и Фрост обосновались на Тихоокеанском Северо – Западе США, они писали про Северную Дакоту. Как рассказал Фрост, они хотели обыграть идею бескрайней равнины, вдали от всего мира, однако позже сочли, что их сценарию не хватает "таинственного леса".
3. Шерил лишь труп
Лора Палмер. | Фото:moviesmug.com
Шерил Ли, которая играла Лору Палмер и ее двойника-кузину Мэдди Фергюсон, первоначально была нанята для бессловесного камео. Как Линч объяснил позже в интервью, его план состоял в том, чтобы нанять местную девушку в Сиэтле, окрасить ее кожу в серый цвета и просто снять ее в сцене, где тело Лоры вымывает на берег. Но после Шерил дали еще одну небольшую сцену (пикник с Донной (Лара Флинн Бойл) и Линч был очень впечатлен ее актерскими способностями. Поэтому вскоре Шерил начала регулярно сниматься в роли Мэдди.
4. Дань фильму "Беглец"
Эл Штробель. | Фото:vk.com
Еще одним персонажем, который должен был появиться в течение буквально нескольких секунд, был однорукий человек. "Майку" требовалось только выйти из лифта в оригинальном сценарии. Этим Линч и Фрост хотели сослаться на быструю интригу в фильме "Беглец" . Но Линч был также поклонником актера Эл Штробеля, поэтому он в финальном сценарии написал для него роль.
5. Росселлини не сыграла Паркер
Джоан Чен. | Фото:theplace2.ru
Изабелла Росселлини, которая была ведущей актрисой в фильме Линча "Синий бархат" и просто девушкой режиссера, должна была сыграть роль богатой вдовы Джози. Но они поссорились с Линчем (а в 1991 году и расстались). Поэтому роль была переписана под американку китайского происхождения Джоан Чен.
6. Чужие имена...
Дэвид Линч. | Фото:droider.ru
Критики поспешили отметить, что имя Мэдди (или Мадлен) Фергюсон составлено из имен персонажей фильма "Головокружение" Альфреда Хичкока (в нем Ким Новак также играла мертвую блондинку и ее двойника брюнетку). Также такие совпадения можно найти с именами страхового агента в "Твин Пикс" Уолтера Неффа (персонаж Фред Макмюррей в "Двойной страховке"), ветеринарного врача Лайдекера (персонаж Клифтон Уэбб в "Лауре"), шефа регионального бюро ФБР Гордона Коула (персонаж Берт Мурхауз в "Бульваре Сансет") и т.д.
7. Потустороннее недоразумение
Боб был создан случайно. | Фото:creu.ru
Самый жуткий персонаж сериала был создан случайно благодаря рабочему-декоратору Франку Сильве. Линч как-то случайно снял его при перестановке мебели в спальне Лоры Палмер. При монтаже кадров обнаружилось, что отражение Сильвы видно в зеркале во время сцены кошмарных видений Сары Палмер. Так родилась идея создания потустороннего персонажа.
8. Сиэтл, $200 000, парашют...
Мастер жанра. | Фото:vfl.ru
Одной из наиболее знаковых фигур в штате Вашингтон является Д.Б. Купер, который угнал самолет из Сиэтла, а в воздухе выпрыгнул с парашютом, захватив с собой выкуп ($ 200 000). После этого его так никто и не нашел. Главного персонажа в "Твин Пикс" зовут точно так же (учитывая его второе имя Бартоломью). Также в фильме есть шериф Гарри Трумэн, причем это вовсе не отсылка на президента Гарри Трумэна, а на местного жителя с таким же именем, который отказался покинуть свой домик во время извержения вулкана Сент – Хеленс в 1980 году.
9. Реплики в "Черном вигваме"
10. Черный вигвам и"Голова-ластик"
Мозаичный узор на полу Вигвама. | Фото:filmfixx.com
Линч ссылается на свою собственную работу (фильм "Голова-Ластик", 1977 год) путем необычного декора в Черном вигваме. Мозаичный узор на полу Вигвама в точности повторяет узор на полу в фойе квартиры Генри в фильме ужасов Линча.
11. Пайпер Лори японка...
Пайпер Лори. | Фото:fameimages.com
С точки зрения сюжета "Твин Пикс" Кэтрин Мартелл выдает себя за японского бизнесмена. Чтобы не нанимать дополнительную актрису для съемок некоторых сцен, Линч попросил актрису Пайпер Лори, чтобы она загримировалась под японку. Загримироваться получилось настолько хорошо, что Пегги Липтон была убеждена, что в диалогах с ней снимается Росселлини в гриме.
12. Лара Флинн Бойл помешала роману...
Лара Флинн Бойл. | Фото:la-finezza.livejournal.com
Для многих зрителей самым большим вопросом было: что случилось с Дэйлом и Одри? Казалось, что их роман развивается прямо на глазах, но внезапно все прекратилось. Оказывается, подруга Кайла (Дэйл Купер) Лара Флинн Бойл была категорически против интимных сцен своего парня с Шерилин Фенн (Одри), поскольку две девушки обе очень не ладили на съемочной площадке.
13. Спилберг на подхвате
Стивен Спилберг. | Фото:politiken.dk
В интервью один из сценаристов Харли Пейтон сказал, что Стивен Спилберг очень заинтересовался первым сезоном "Твин Пикс", что захотел быть режиссером второго сезона сериала. Пейтон и Фрост затем провели встречу с Спилбергом , чтобы обсудить его видение сюжета. Спилберг хотел сделать второй сезон "настолько странным, как это только возможно сделать", но Линчу этого оказалось мало.
14. Крах интриги...
25 лет? Да не вопрос. К съёмкам готов. | Фото:gazeta.ru
Убийство, вокруг которого построен сюжет всего сериала, было неразгаданным почти до конца второго сезона. Так бы продолжалось и дальше, но руководство ABC потребовало от Линча и Фроста рассказать об имени убийцы. Хотя те были возмущены подобным решением, серия, где разглашается главный секрет сериала, вышла в эфир. Поскольку количество зрителей начало после резко сокращаться, эпизод в итоге был вырезан.
15. Одри и Малхолланд Драйв
Шерилин Фенн. | Фото:lastyeargirl.blogspot.ru
Оказывается, хотели снять фильм сугубо посвященный Одри Хорн. По словам Шерилин Фенн, которая сыграла эту роль, вскоре должен был стартовать новый проект, который бы начался со сцены, как Одри проезжает по Малхолланд Драйв.
16. Михаил Горбачев - поклонник сериала
Михаил Горбачев - поклонник Твин Пикс. Фото:gosindex.ru
Бывший советский лидер был страстным поклонником "Твин Пикс". Как то он даже позвонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу, чтобы тот выяснил задумку сценаристов и узнал, кто же убил Лору Палмер.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии