Лайфхаки от хозяек, которым нужно дать премию за смекалку

Отлично, когда среди родственников и друзей много тех, кто любит заниматься бытом. Они могут поделиться полезными хитростями, которые позволят облегчить бытовую рутину и сделать ее приятнее. А если в вашем окружении нет таких людей, читайте в нашей статье. Мы стараемся собирать самые крутые лайфхаки, которые заходят хозяйкам на ура.

Лайфхак 1: Избавляйтесь от запаха с помощью соды

Лайфхак 2: Используйте лопатку, чтобы из кастрюли не выкипала вода

Лайфхак 3: Мойте холодильник сухой горчицей

Лайфхак 4: Солите жидкое мыло

Лайфхак 5: Стирайте вещи вместе с шерстяными клубками

Лайфхак 6: Обрабатывайте окна пеной для бритья

Лайфхак 7: Гладьте белье сразу с двух сторон

Лайфхак 8: Боритесь с запахом в обуви с помощью крахмала

И этот материал – не исключение.Помойте руки содой.Если вы любите готовить рыбу или часто работаете с луком, то прекрасно знаете, как тяжело потом избавиться от запаха на руках и разделочной доске. Не спасает ни обычное мыло, ни средство для посуды. К счастью, есть простой способ, который поможет очистить ладони от загрязнений и нейтрализовать неприятный аромат. Мы говорим про пищевую соду. Намочите руки водой, насыпьте на них небольшое количество соды и тщательно потрите друг о друга. После этого ополосните ладони теплой водой и насухо вытрите полотенцем.Что касается разделочной доски, то здесь вам понадобится другое средство. Посыпьте поверхность солью, а затем пройдитесь по ней половинкой лимона. Так вы убьете сразу нескольких зайцев: продезинфицируете поверхность, избавитесь от загрязнений и удалите неприятный запах, даже если он стойкий.Деревянная лопатка не позволит воде оказаться на плите.Вне зависимости от того, что вы готовите – макароны, суп или отварной картофель – от плиты нельзя отходить ни на шаг. Стоит лишь отвлечься на пару минут, как вода из кастрюли выкипит, и вам придется сразу после приготовления ужина намывать варочною поверхность.Чтобы избавить себя от лишней работы и не переживать о том, что как только вы отойдете от плиты, содержимое кастрюли устроит бойкот, используйте деревянную лопатку. Да-да, вы все правильно поняли – она не позволит пене и воде выйти за пределы посуды. Нужно лишь положить ее поверх кастрюли вместо крышки.Сухая горчица уберет все запахи.На просторах интернета можно найти большое количество лайфхаков, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: с помощью соды, кофе, активированного угля, черного хлеба. Мы же предлагаем воспользоваться другой хитростью – менее известной, но не менее эффективной.Возьмите сухую горчицу, разведите ее в небольшом количестве воды и полученным раствором помойте полки и стенки холодильника. После этого уберите остатки горчицы влажной тряпкой и вытрите поверхности насухо. Вместе с порошком исчезнет и неприятный запах.На заметку: Горчичный порошок также помогает очистить сковороду от нагара. Нужно налить в посуду теплой воды, добавить немного горчицы и оставить на 10-15 минут. За это время загрязнения размягчатся, и вы сможете убрать их обычной губкой без страха повредить антипригарное покрытие.Соль сделает жидкое мыло гущеЖидкое мыло и средство для мытья посуды – это наиболее часто используемая бытовая химия, которая обычно очень быстро заканчивается. Если хотите сократить расходы, попробуйте покупать дешевые средства и просто добавлять в них немного соли, чтобы они загустели и лучше пенились. Но тогда лучше мыть посуду в перчатках, потому что дешевая бытовая химия редко содержит в своем составе ухаживающие компоненты, а соль может пересушить нежную кожу рук.Положите в барабан несколько клубков шерсти.Чем чаще вы стираете шерстяные вещи, тем менее мягкими они становятся. Если вам жалко выбрасывать любимый свитер, и вы всеми силами хотите вернуть ему былую текстуру и внешний вид, воспользуйтесь следующим лайфхаком. Вместе с шерстяной одеждой положите в барабан стиральной машины несколько мотков ниток из такого же материала, после чего включите режим сушки.Одной процедуры будет вполне достаточно для того, чтобы вещь вновь стала мягкой, нежной, приятной на ощупь и восстановила опрятный внешний вид. Кстати, это еще и отличный способ сэкономить, ведь специальные кондиционеры для шерсти стоят совсем недешево.Пена не позволит окнам запотеть.А эта хитрость точно придется по душе автолюбителям. Для того, чтобы предотвратить запотевание стекол, на поверхность нужно нанести небольшое количество пены для бритья, распределить ее тонким слоем и оставить на 5-7 минут. По истечении времени уберите остатки пены влажной салфеткой и насухо протрите стекло. Главное – не передержать средство, иначе оно схватится и его сложно будет отмыть.Кстати, этот лайфхак отлично работает не только со стеклами в машине, но также с окнами и зеркалами в квартире – обязательно попробуйте. Особенно эффективным он будет в ванной, где после принятия душа постоянно запотевает зеркало.Положите фольгу на гладильную доску.Многие хозяйки терпеть не могут глажку, что совсем неудивительно, ведь приходится отутюживать вещи с обеих сторон, а на это уходит много времени и сил. К счастью, есть одна хитрость, призванная максимально облегчить и ускорить этот процесс. Вам понадобится всего лишь три вещи: гладильная доска, фольга и, собственно, утюг.Для начала снимите с гладильной доски защитный чехол, а затем полностью застелите ее фольгой. Если не получается хорошо зафиксировать материал, чтобы он не ерзал, воспользуйтесь скотчем. Но обратите внимание, что его нужно крепить на обратной стороне доски, а не там, где вы будете гладить одежду. Сверху застелите фольгу тонкой простыней, детской пеленкой или любой другой хлопковой тканью, и приступайте к глажке.Обратите внимание: Если у вас нет гладильной доски, вы можете застелить фольгой любую другую поверхность, на которой вам будете удобно разглаживать белье. Обеденный стол отлично подойдет для этих целей.В чем секрет этого лайфхака? Пока вы проглаживаете изнаночную сторону вещи, разглаживается и другая сторона. Это происходит за счет тепла, которое отражает фольга. Понятно, что на постоянной основе использовать хитрость напряжно (фольги не напасешься), но если у вас планируется «большая глажка», берите на заметку.Насыпьте в кроссовки немного крахмала.Существует много способов, как избавиться от неприятного запаха в обуви. Но далеко не все из них могут подойти конкретно вам. Если вы еще не нашли свой идеальный метод, попробуйте следующее средство. Возьмите обычный картофельный крахмал и насыпьте в ботинки или кроссовки несколько столовых ложек. Оставьте обувь на 5-6 часов (а лучше на ночь), после чего уберите остатки средства. Крахмал устранит не только запах пота, но также аромат, присущий самой обуви.Еще один отличный способ, который поможет справиться с проблемой – заморозка. Положите обувь в полиэтиленовый пакет и положите в морозилку на ночь. Утром, когда вы достанете ее из холодильника, то удивитесь чистоте и аромату свежести.