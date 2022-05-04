«Победившая» водную стихию: женщина, сумевшая выжить после падения в водопад

Энни Эдсон Тейлор - первый человек, кто спустился вниз по Ниагарскому водопаду в бочке и выжил.

Аnnie Edson Taylor - 63-летняя женщина, сумевшая спуститься по Ниагарскому водопаду. | Фото: mashable.com.

Энни Эдсон Тейлор отплывает от берега для совершения спуска в бочке с водопада. | Фото: mashable.com.

Схематическое расположение Энни Эдсон Тейлор в бочке. | Фото: mashable.com.

Мужчины, помогающие Энни Эдсон Тейлор выбраться после падения с Ниагарского водопада. | Фото: mashable.com.

Открытка с изображением события падения Энни Эдсон Тейлор с Ниагарского водопада в бочке . | Фото: seferia.com.