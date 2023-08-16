Как американский миллиардер продал IT-бизнес и помешался на омоложением

Вечная молодость вместо IT







Миллиардер до экспериментов по омоложению (слева) и после (спава).

В полезный завтрак входят имбирь, черный перец, куркума, овощи и... куча капсул с биаодобавками.

Жизнь под контролем приборов

15-минутные заплывы в бассейне и солнечные ванны по утрам.

Брайан омолаживает все свои органы, мышцы, волосы, кожу, мозг и даже кровь.

Плазму миллиардера влили его отцу а сам он подпитался плазмой сына.

Невеста не оправдала ожиданий

Вторая половинка заболела и стала не нужна.

Саузен утверждает, что миллиардер ей изменял.

Брайан идёт к цели, и для него важно только это.

Скриншот публикации миллиардера в соцсети.

Миллиардер рассказывает в эфире о пользе портативной нейробиологии в домашних условиях и шлемов, определяющих состояние головного мозга

Мнения скептиков

Брайану советуют просто много гулять и завести собаку.











Брайан и его сын.

Бонус: цитаты одержимого миллиардера

Не все поддерживают такой образ жизни.









