Как американский миллиардер продал IT-бизнес и помешался на омоложением

У богатых, как говорится, свои причуды, но некоторые из них причудливее других. 45-летний американец Брайан Джонсон, сколотивший миллиарды на цифровых технологиях, помешался на вечной молодости и превратил себя в ходячую лабораторию по омоложению. Он делает инновационные процедуры и живет по строгому расписанию, где каждая минута посвящена единственной цели – обновить все органы и снова стать юношей, и даже переливает себе кровь родного сына. Брайан хвастается, что, действительно, обратил время вспять, хотя далеко не все с ним согласны.
Вечная молодость вместо IT
В молодости Джонсон увлекался религией: был мормонским миссионером, окончил университет под патронажем Церкви Иисуса Христа. Но у него обнаружились большие способности к программированию, и в итоге религию он забросил. В 30 лет Брайан стал безумно богат благодаря созданному им стартапу компании PayPal. Он жил на всю катушку и уж точно не думал ни о каком ЗОЖ. К тому же, у него был лишний вес, что ему, конечно, не нравилось, но соблазны были выше желания худеть и вообще хоть в чем-то себе отказывать.
Миллиардер до экспериментов по омоложению (слева) и после (спава).
В 2013 году психика богача из Кремниевой Долины не выдержала и он впал депрессию, потеряв интерес к своему профессиональному детищу. В итоге Джонсон продал свою компанию eBay за сотни миллионов.
– Несмотря на мои успехи (я вырастил троих детей и продал бизнес Braintree за 800 миллионов долларов), по вечерам я не мог остановиться от саморазрушительного поведения, – вспоминает миллионер те времена.
Именно в тот непростой период, который психологи назвали бы кризисом среднего возраста, Брайан и увлекся омоложением, а также научными исследованиями, с ним связанными. Джонсон оборудовал у себя дома в Калифорнии лабораторию, собрал штат из десятков лучших врачей и ученых и стал проводить над собой увлекательные эксперименты.
В полезный завтрак входят имбирь, черный перец, куркума, овощи и... куча капсул с биаодобавками.
Сейчас он утверждает, что своё собственное сердце уже омолодил на пять лет, легкие – на 28 лет, а кожу – на 18, и это только начало.
Жизнь под контролем приборов
Когда Джонсон спит, его организм контролируют приборы, данные от которых потом анализируют специалисты. Ведется подсчет его сердечного ритма, работы мозга и даже числа эрекций за ночь. А а когда мужчина бодрствует – он постоянно находится в погоне за молодостью.
Бассейн, тренажеры и кардиотренировки строго по расписанию, пищевые добавки, утренний прием солнечного света для поднятия настроения и тонуса, инъекции, стимуляция электромагнитными импульсами, сдача анализов и многое другое – так проходит день одержимого омоложением миллиардера.
15-минутные заплывы в бассейне и солнечные ванны по утрам.
А еще интенсивный импульсный свет (IPL) 1 раз в месяц для экспрессии генов, приводящей к омоложению кожи, и… переливания крови.
На последнем пункте хочется остановиться подробнее. Дело в том, что идеей омоложения Джонсон увлек и своих близких – 17-летнего сына Тэлмейджа и пожилого отца, Ричарда. «Обмен поколений кровью», как назвал проведенную манипуляцию миллионер, позволит ему и его возрастному отцу обновить свой организм.
Брайан омолаживает все свои органы, мышцы, волосы, кожу, мозг и даже кровь.
Один из западных журналистов побывал на этой процедуре и рассказал, как она проходила. У сына миллионера извлекли литр крови, затем специалисты разделили её на составляющие – на плазму, эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Затем ту же манипуляцию провели с кровью Брайана. В итоге миллионеру ввели плазму сына, а его собственную плазму влили самому старшему члену семьи, дедушке Ричарду. Юному Тэлмейджу, по словам журналиста, кровь старших родственников решили не вливать, потому что, мол, его молодому организму пока это не требуется – сам справится.
Плазму миллиардера влили его отцу а сам он подпитался плазмой сына.
Невеста не оправдала ожиданий
А вот свою пассию, некогда возлюбленную Саузерн, миллиардер «забраковал». Они начали встречаться ещё в 2016 году, когда она была новатором в создании контента и популярным комиком на YouTube, а он уже начал увлекаться омоложением. Парочка жила душа в душу, однако в 2019 году случилось несчастье: у молодой женщины диагностировали рак молочной железы. А это означало, что атмосфера в доме, наполненном мечтами о вечной молодости, а, может быть, и вечной жизни, переменится.
Химиотерапия, подавленная Саузен, которой требуется моральная поддержка – всё это никак не вязалось с настроением одержимого миллиардера. В итоге Брайан указал второй половинке на дверь, вынудив ее добровольно расторгнуть их договор о поддержке Саузен на сумму 149 000 долларов в обмен на то, что он оплатит ей лечение.
Вторая половинка заболела и стала не нужна.
Молодая женщина подала в суд, заявив, что бывший возлюбленный её обманул и ничего не оплатил. На процессе она сообщила, что на протяжении трех лет их совместной жизни всё её время и всё её внимание было подчинено его личным и профессиональным потребностям. Однако Брайан мол, не оценил такую преданность и, узнав о её диагнозе, назвал их трехлетние отношения «плохой сделкой», «сплошным убытком» и «сплошным негативом».
А еще брошенная женщина пожаловалась, что во время их отношений Брайан убедил ее позволить ему спать с другими женщинами и постоянно и открыто ей изменял. Видимо, безудержный секс с разными партнершами миллиардер также считал источником молодости.
Саузен утверждает, что миллиардер ей изменял.
Сам Брайан Джонсон в ответ на эти обвинения заявил через своих представителей, что Саузен – вымогательница.
Если посмотреть аккаунт миллиардера в соцсети, можно сделать вывод, что по поводу расставания с «плохой сделкой» и судебных тяжб он явно не переживает. И никаких угрызений совести он тем более не испытывает. Все его внимание направлено только на борьбу с естественным для человека процессом старения.
Брайан идёт к цели, и для него важно только это.
– Теперь я чувствую себя более счастливым, живым и наполненным, чем когда-либо прежде, - делится Брайан. – Я делаю сотни измерений биологических процессов своего организма, позволяя моему сердцу, печени, легким и почкам самим говорить о том, что им нужно для поддержания своего идеального состояния. Мой разум – существо, рассказывающее истории, – не имеет права ходить в продуктовый магазин, просматривать кладовую, спонтанно заказывать пиццу, есть десерт - в общем, принимать любое решение, связанное с едой. Это мое автономное «Я».
Скриншот публикации миллиардера в соцсети.
Брайан тратит 2 млн. долларов в год на свое омоложение, но в то же время он и продолжает зарабатывать миллионы, являясь основателем и гендиректором компании Kernel, разрабатывающей нейропротезное устройство для улучшения работы мозга, а также OS Fund – фонда стоимостью 100 миллионов долларов, который инвестирует в научно-технические стартапы, направленные на улучшение качества жизни.
Миллиардер рассказывает в эфире о пользе портативной нейробиологии в домашних условиях и шлемов, определяющих состояние головного мозга
Мнения скептиков
А вот интернет-подписчики вовсе не единодушны в поддержке миллиардера. Некоторые дают ему более простые советы по поддержанию организма вечно молодым:
– Брайан, для физического и психического здоровья нужно одно – собака! Или, если вы не любите собак, то кот, – пишет ему некая Молли.
– Мне 60 и я танцую, медитирую, занимаюсь йогой и стараюсь хорошо питаться. Прикладываю усилие спать по 8 часов за ночь и свела стресс к минимуму, - делится своим опытом другая подписчица, Донатта.
Брайану советуют просто много гулять и завести собаку.
– Эй, Брайан, также сосредоточьтесь на вирусах. Старение, рак и вирусы – главные ключевые проблемы биологии человека, – советует Сахас.
А один интернет-пользователь написал, что он изучает в университете такое явление, как нарциссизм, и именно с этой точки зрения ему интересна страничка миллиардера. Брайан, по мнению юного исследователя, самый яркий из известных примеров нарциссов.
– Интересно наблюдать, как люди, которые имеют все атрибуты нарциссизма и получили клинический диагноз как таковые, не видят себя нарциссами, – замечает парень. – Это интригует, потому что это все равно что сказать инвалиду, что причина, по которой он не может ходить, заключается в том, что у него нет ног, и он будет это отрицать. Тем не менее, я уверен, что у этого человека есть впечатляющие выводы о сохранении молодости, насколько это возможно. Но что это за жизнь? Если мы все равно умрем – все, что они вкладывают в свое тело, будет пищей для червей на 6 футов под землей, как и у всех остальных людей.
Брайан и его сын.
Есть среди подписчиков миллиардера и скептики, если не сказать «хейтеры». Они высмеивают его, замечая, что все богачи «кринжовые», и утверждая, что он выглядит как гей или трансвестит. Также некоторые пользователи уверяют, что все бесконечные процедуры Брайана вовсе его не омолодили.
– 45? Да он выглядит как дедушка! – написал один из подписчиков, и некоторые комментаторы его поддержали.
Бонус: цитаты одержимого миллиардера
«XX век: живи быстро и умри молодым. 2023 год: не умирайте, потому что мы не знаем, как на самом деле долго и хорошо мы сможем прожить».
«Мы способны де-факто обеспечить оптимальное здоровье и благополучие в обществе, перепрофилируя наш разум на все более возвышенные пути существования».
«Наша практическая и ближайшая цель – привести в соответствие более 35 триллионов клеток, которые делают каждого из нас тем, кто мы есть. Стараемся, насколько это в наших силах, обеспечить оптимальное здоровье и молодость. Практически это достигается путем наделения наших органов полномочиями по принятию решений в замкнутой системе с использованием научных доказательств и данных».
«Стремитесь выглядеть и чувствовать себя как можно лучше? Выбирайте систему, в которой ваше тело + наука и данные выполняют всю работу. Это сродни тому, чтобы сказать «да» Интернету, компьютерам и искусственному интеллекту для улучшения нашей жизни».
Не все поддерживают такой образ жизни.
«Люди XX века отвергли бы эту идею как бредовую болтовню. Внимательные наблюдатели в 2020-х годах могут сделать паузу, прежде чем отвергнуть эту идею».
«Независимо от того, веришь ты в это или нет, этим стоит заниматься, поскольку это, возможно, самая важная работа, которую кто-либо из нас когда-либо выполнял».
«Нам повезло, что мы существуем; давайте вместе поиграем в бесконечную игру».
Текст: Анна Белова
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