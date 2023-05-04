Кто был прототипом Скруджа Макдака из мультфильмов Диснея

Образ дядюшки Скруджа полюбился маленьким зрителями ещё в момент выхода в печать комикса Christmas on Bear Mountain в 1947 году. Позже он перекочевал в мультипликационный сериал конца 1980-х. Создатель образа, художник-иллюстратор Карл Баркс, тогда, в 1947 году искал вдохновение в рождественских сказках и нашёл его в повести «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса. Но у Скруджа Макдака были как вымышленные, так и вполне реальные прототипы.
Эбенезер Скрудж
Сеймур Хикс в роли Эбенезера Скруджа. Кадр из фильма «Скрудж». / Фото: www.wikipedia.org
Герой повести Чарльза Диккенса вошёл в историю литературы как самый большой скряга. Согласно сюжету произведения, он являлся владельцем огромного состояния, относился с презрением к бедным людям и отчаянно ненавидел Рождество. Правда, к финалу Эбенезер Скрудж «перевоспитался» и даже решил раздавать свои несметные богатства нуждающимся. Кстати, у книжного Скруджа был полный тёзка, занимавшийся торговлей кукурузой в Эдинбурге.
Чарльз Фостер Кейн
Кадр из фильма «Гражданин Кейн». / Фото: www.kinopoisk.ru
Ещё один вымышленный персонаж, послуживший Карлу Барксу вдохновением для создания образа Скруджа Макдака. Это главный герой популярного фильма 1941 года «Гражданин Кейн». Он всю жизнь усердно трудился, стал газетным магнатом, однако непомерная жажда наживы превратила его в отъявленного эгоиста, потерявшего не только друзей и семью, но и самого себя. К счастью, Скрудж Макдак очень отличается от Кейна. Хотя бы потому, что считает семью дороже любых богатств, а потому племянники мультипликационного героя, хоть и страдают иногда от скупости дядюшки, но всё же любят Скруджа Макдака.
Джон Элвз
Джон Элвз. / Фото: www.gargalianoionline.gr
Этот господин жил в XVIII веке и прославился своей невероятной жадностью. Он был членом британского парламента и наследником двух огромнейших состояний, но при этом своим внешним видом больше всего напоминал лицо без определённого места жительства. Он ходил исключительно в обносках, а его меню состояло из объедков. Джон Элвз мёрз в собственном доме, потому что в целях экономии отказывался разжигать камин, а в вечернее время передвигался в темноте, дабы не пользоваться свечами. Столь патологическая скупость, по слухам, передалась ему по наследству от матери, которая якобы заморила себя голодом, пытаясь сэкономить на еде.
Кадр из мультсериала «Утиные истории». / Фото: www.hallaminternet.com
Если бы дядюшку Скруджа изобразили в полном соответствии с этим господином, то образ получился бы крайне неприятным. Поэтому мультипликационный герой, хоть и отличается жадностью, не отказывается от маленьких радостей жизни, к примеру, шоколада.
Джеймс Вуд
Джемс Вуд перед Gloucester Old Bank, гравюра Джорджа Роу. / Фото: www.wikipedia.org
Британский банкир XVIII века заслужил прозвище «глостерский скряга», но при этом никогда не экономил на своём желудке, питался он всегда очень хорошо и не собирался отказываться от гастрономических удовольствий. От деда он унаследовал банк Gloucester Old Bank, в котором, в целях экономии, оставил всего двух работников. В отличие от предыдущего персонажа, камин Джеймс Вуд топил, правда, тем углём, который собирал в карманы своего поношенного сюртука. Он был частым гостем в доках Глостера, потому что там разгружались лодки с углём и была возможность собрать неплохой урожай. Когда возникала необходимость посетить Лондон, он пользовался любым способом сэкономить на поездке. Говорят, он однажды прибыл в Глостер из Тьюксбери на задней площадке катафалка, где обычно перевозилось тело умершего. Скупость и богатство принесли Джеймсу Вуду национальную известность.
Эндрю Карнеги
Эндрю Карнеги. / Фото: www.pittsburghquarterly.com
Известный американский предприниматель, кажется, по духу находится ближе всего к экранному персонажу. Он имел шотландские корни, всю жизнь много работал, начав свою трудовую деятельность с должности «смотрителя бобин» на ткацкой фабрике. Природная бережливость позволила ему пройти путь от простого рабочего до владельца собственной компании и мультимиллионера. Эндрю Карнеги любил роскошь, но при этом прославился своей благотворительностью, пожертвовав, по сегодняшнему курсу, более пяти миллиардов долларов.
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