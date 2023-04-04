Почему японцы несчастны при высоком уровне жизни, или 11 фактов о Стране восходящего солнца

Высокие технологии гармонично сочетаются с уникальной культурой государства, но людям важно не это

1. Японцы - чайлдфри

Молодые люди не хотят рожать, а предпочитают завести собаку / Фото: aroundpet.ru

2. Ранний возраст сексуального согласия

В Японии девушки уже с 13 лет могут законно вступать в половые отношения. / Фото: static.sakh.com

3. Чавкать - это хорошо

Японские хозяйки и повара воспринимают громкие звуки как комплимент - значит, блюдо очень вкусное / Фото: travel-dom.ru

4. Фрукты - отличный подарок

Для нас фрукты - обыденность, а японцы с удовольствием примут такой дар / Фото: japan-harvest.jp

5. Царство патриархата

Японское общество - это царство патриархата, где мужчин даже приветствуют первыми / Фото: evroportal.ru

6. Страна самоубийц

Японцы знамениты своим трудоголизмом, который доводит их до переутомления, а затем и рокового шага / Фото: images.prothomalo.com

7. Чистота и порядок

Очистные сооружения в стране работают настолько хорошо, что в водостоках даже плавают разные виды рыб / Фото: forpost-sz.ru

8. В Японии нет гастарбайтеров

В Стране восходящего солнца 98% жителей составляют коренные японцы / Фото: turgeo.ru

9. Никаких подписей

Японцы всегда носят печать с собой и используют вместо личной подписи по несколько раз на день / Фото: hanko-square.com

10. Отели любви

Гостиницы оформляют креативно, так что можно найти «гнездышко» на любой вкус / Фото: bigpicture.ru

11. Нет чаевых

В японских заведениях не принято оставлять чаевые / Фото: traveltimes.ru