Почему японцы несчастны при высоком уровне жизни, или 11 фактов о Стране восходящего солнца

Высокие технологии гармонично сочетаются с уникальной культурой государства, но людям важно не это
Япония - одна из передовых стран мира. Высокие технологии гармонично сочетаются с уникальной культурой государства. Однако есть в Стране восходящего солнца своя экзотика, которая удивляет и вызывает массу вопросов у русского человека.
1. Японцы - чайлдфри
Молодые люди не хотят рожать, а предпочитают завести собаку / Фото: aroundpet.ru
Чайлдфри - это идеология, которая характеризуется сознательным нежеланием иметь детей. На данный момент в Японии уже больше стариков, чем подрастающего поколения. Молодые люди не хотят рожать, а предпочитают завести собаку. Из-за этого население Японии быстро стареет. К слову, такая тенденция набирает обороты и в других развитых странах мира.
2. Ранний возраст сексуального согласия
В Японии девушки уже с 13 лет могут законно вступать в половые отношения. / Фото: static.sakh.com
В каждой стране законодательство регламентирует определенный возраст сексуального согласия. В среднем это 16-18 лет, но в некоторых государствах может быть меньше или больше. В Японии, например, девушки уже с 13 лет могут законно вступать в половые отношения.
3. Чавкать - это хорошо
Японские хозяйки и повара воспринимают громкие звуки как комплимент - значит, блюдо очень вкусное / Фото: travel-dom.ru
У нас чавканье за столом считается признаком невежества. Зато в Японии вы точно сойдете за своего, если будете так делать. Японские хозяйки и повара воспринимают громкие звуки как комплимент - значит, блюдо очень вкусное. Зато перекусы на ходу считаются верхом неприличия. Хотите поесть? Идите в кафе или ресторан, а не жуйте булочку в автобусе.
4. Фрукты - отличный подарок
Для нас фрукты - обыденность, а японцы с удовольствием примут такой дар / Фото: japan-harvest.jp
Для нас фрукты - обыденность, и вряд ли кто-то дарит килограмм яблок или слив на день рождения или другое торжественное мероприятие. А японцы с удовольствием примут такой дар. Дело в том, что фрукты в стране стоят очень дорого, поэтому они и приравниваются к хорошему подарку. К примеру, 1 кг груш обойдется около 1500 рублей.
5. Царство патриархата
Японское общество - это царство патриархата, где мужчин даже приветствуют первыми / Фото: evroportal.ru
Японское общество - это царство патриархата. Все высокопоставленные должности и ключевые роли в государстве и компаниях выполняют строго мужчины. В кафе и ресторанах их обслуживают первыми, даже если женщина пришла раньше. То же самое касается приветствия при встрече.
6. Страна самоубийц
Японцы знамениты своим трудоголизмом, который доводит их до переутомления, а затем и рокового шага / Фото: images.prothomalo.com
В Стране восходящего солнца зашкаливает количество самоубийств. Японцы знамениты своим трудоголизмом, который доводит их до выгорания, а затем и рокового шага. Есть даже термин кароси, который обозначает смерть от переутомления. По статистике, каждый день с жизнью прощаются как минимум 60 человек. А иногда это делают и целые семьи, если так решит главный мужчина.
7. Чистота и порядок
Очистные сооружения в стране работают настолько хорошо, что в водостоках даже плавают разные виды рыб / Фото: forpost-sz.ru
Японцы берегут окружающую среду, животный мир и экологию. Очистные сооружения в стране работают настолько хорошо, что в водостоках даже плавают разные виды рыб. В наших реалиях представить такое практически невозможно.
8. В Японии нет гастарбайтеров
В Стране восходящего солнца 98% жителей составляют коренные японцы / Фото: turgeo.ru
В Стране восходящего солнца 98% жителей составляют коренные японцы. На заработки из других государств сюда не приезжают. Правительство закрепило зарплаты на законодательном уровне и сделало их достаточными для комфортного проживания. Так что работодателям намного выгоднее устроить на работу японца, чем платить больше иностранцам.
9. Никаких подписей
Японцы всегда носят печать с собой и используют вместо личной подписи по несколько раз на день / Фото: hanko-square.com
В Японии не подписывают документы собственноручно. Для этого они используют специальную печать - инкан. Ее можно приобрести или изготовить на заказ. Японцы всегда носят печать с собой и используют вместо личной подписи по несколько раз на день.
10. Отели любви
Гостиницы оформляют креативно, так что можно найти «гнездышко» на любой вкус / Фото: bigpicture.ru
Подобная услуга действует у аэропортов и вокзалов. Это отели, в которых могут уединиться влюбленные пары. Особой популярностью они пользуются у молодых людей, ведь часто им сложно отыскать место для свидания. Гостиницы оформляют креативно, так что можно найти «гнездышко» на любой вкус.
11. Нет чаевых
В японских заведениях не принято оставлять чаевые / Фото: traveltimes.ru
В японских заведениях не принято оставлять чаевые. Сотрудники могут подумать, что вы относитесь к ним свысока, и воспримут это как личное оскорбление. Если вы хотите поблагодарить за вкусную кухню или хорошее обслуживание, сделайте небольшой подарок. К примеру, оставьте шоколадку.
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