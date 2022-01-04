У свекрови нет посудомойки, но всегда есть таблетки для нее: рассказываю, в чем хитрость!

Оказалось, пробивные способности этих таблеток справляться с грязью, жиром и въевшимися пятнами хороши не только в посудомойке. Они с успехом решают эту задачу в любом уголке дома. Надо только знать, как их правильно использовать. Советами от моей свекрови я сейчас с вами и поделюсь.

1. Чистим духовку

Я была уверена, что знаю все самые действенные способы очистки духовки. Но, как оказалось один способ все же выпал из моего пола зрения. Это чистка при помощи таблеток для посудомойки.

Метод весьма прост и сводится к следующему. В заранее приготовленную чашку с горячей водой обмакните таблетку и трите грязную поверхность как щеточкой. Пригоревшие жирные брызги отмоются за считанные минуты.

Таким образом можно отмыть противни, решетки и все стенки самой духовки.

Кастрюли и противни отмыть еще проще. Закройте слив в раковине и налейте в нее горячую воду (можно взять большой тазик), растворите в воде таблетку. Опускаем в воду посуду, которую необходимо отмыть: потемневшую кастрюлю, сковородку, противень и т.д. В идеале емкость с посудой нужно накрыть. Свекровь поверх стелет фольгу и заворачивает края за бортик раковины. Спокойно идет в огород, по возвращении через 2-3 часа достает идеально чистую посуду, которую остается лишь ополоснуть проточной водой.

2. Дезинфицируем мусорное ведро

Принцип тот же, что и при мытье посуды. В ведро наливаем горячую воду и кладем в него таблетку. Оставляем на пару часов. после сливаем воду и промываем ведро изнутри чистой водой.

Перед мытьем убедитесь, что ваше ведро целое и в нем нет трещин и дырочек.

3. Чистка унитаза Это мой самый любимый пунктик. Таблетку растворяем в воде (здесь ничего нового). Можно сделать это сразу в самом унитазе или в отдельной емкости. После полученным составом щеткой чистим весь унитаз изнутри. Особое внимание уделяем местам под ободками. Оставляем нанесенный состав на несколько часов (можно оставить на ночь). После хорошо смываем. Я уверяю, результат вас действительно удивит. 4. Идеально чистая стиральная машина С регулярностью раз в несколько месяцев я чищу стиральную машину. Признаюсь, на это удовольствие я трачу около 600 рублей (350 – средство для чистки лотка для загрузки порошка; 250 – на чистку стирального барабана). А оказалось, что на все можно потратить не более двух таблеток, в пересчете на рубли – около 20! (Покупаю таблетки в период акций, за упаковку в 100 штук отдаю 1000 рублей!) В пустой барабан кладем таблетку и запускаем на самую горячую температуру. Результат вы сможете оценить сразу по окончании стирки, заглянув в отделение для фильтра. Чтобы отмыть лоток для загрузки порошка идем проверенным способом. В таз наливаем горячую воду, растворяем таблетку и погружаем в нее лоток на пару часов. Достаем, промываем и любуемся результатом. Раствором из литра горячей воды и таблетки можно отмыть все белые пластиковые поверхности в доме: подоконники, балконные пороги, откосы, холодильник и т.п. 5. Уличная мебель Свекровь живет в частном доме. Мебель в беседке имеет свойство постоянно пылиться. С годами грязь уже не так хорошо отмывается с нее, а все больше въедается. Так вот, если в ведре теплой воды растворить таблетку и вымыть этой водой мебель, она станет гораздо чище без особых к тому усилий. Я теперь использую этот метод для мытья балкона после зимы и балконной мебели. Результат действительно очень хороший.











