Короб-органайзер своими руками

Добротный квадратный короб под любой размер легко сделать своими руками. Практичный, вместительный, со съемным чехлом, который в любой момент можно постирать, он безупречно впишется в обстановку.В качестве жесткой основы в этом проекте использован упаковочный картон. Всего понадобится 5 квадратов размером 20,5х20,5 см. Расход ткани приведен для квадратного короба высотой 20,5 см с учетом всех необходимых при пошиве припусков. Готовый короб представляет собой устойчивую прочную конструкцию, которую при необходимости легко разобрать до тканевого чехла с жесткими вставками.Из одинаковых по ширине длинных полос ткани будут сформированы стенки короба. Квадратный кусок станет донышком короба, а меньший прямоугольный будет использован для обшивки вставной детали, которая обеспечит донышку нужную жесткость.Заутюживаем на каждой из заготовок для стенок 2 раза по 1 см по всей длине с одной стороны. Ткань укладываем лицом вниз.Размечаем заготовку для внешней части короба. По сути делим ткань на 4 равные части, учитывая с обоих боков припуски в 0,7 см. Отметки проставляем и снизу, и сверху. Для удобства соединяем нижние и верхние отметки прямыми линиями. Сделать их можно как при помощи мела, так и исчезающими чернилами.Складываем каждую из деталей основы пополам лицом внутрь. На время в месте стыковки отворачиваем заглаженный край. Скалываем ткань и прокладываем строчку с припуском в 0,7 см, после чего выворачиваем детали и разглаживаем швы. В местах ранее сделанного подворота вкруговую прокладываем строчку с отступом от края 0,5 см.Совмещаем детали между собой изнаночными частями друг к другу, состыковываем место шва и низ заготовок. Затем прокладываем поперечные швы по сделанным ранее меткам. В результате новая деталь разделена на 4 одинаковых сектора.Вывернув получившуюся деталь наизнанку к низу прикрепляем по периметру заготовку для донышка.Обрабатываем край и прокладываем строчку с припуском 1 см. Осталось лишь вывернуть деталь. В каждый из тканевых кармашков вставляем картонную заготовку, а затем поправляем подворот.Неиспользованной осталась лишь деталь для оформления внутренней части донышка. По длинному краю с одной стороны делаем загиб в 0,5 см и заглаживаем его. Совмещаем необработанные края, скрепляем их при помощи портновских булавок, а затем прострачиваем с припуском в 0,5 см и выворачиваем.Дальше остается поместить картонную заготовку в чехол и уплотнить донышко, вставив ее внутрь. Короб готов.Больше подробностей, касающихся изготовления складных моющихся коробов, в видео ниже: