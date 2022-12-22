8 выдающихся самозванцев, вошедших в историю: Принцесса Карабу, Капитан из Кёпеника и др

В истории полно выдающихся личностей, которые вызывают гордость и уважение. Но также в ней полным-полно и самозванцев, ловко притворяющихся другими людьми, дабы заполучить желаемое. Вспомните Перкина Уорбека, которого противники Генриха VII называли Ричардом, герцогом Йоркским (младшим из двух принцев в Тауэре) и, следовательно, законным королём Англии. И чем всё в итоге закончилось? Впрочем, в начале XVII века в России было не менее трёх «Лжедмитриев», все они претендовали на звание младшего сына Ивана Грозного. Первый из них даже добрался до трона, но всех троих таки настигла злая участь…
1. Капитан из Кёпеника
Вильгельм Фойгт. \ Фото: historydaily.org.
Вильгельм Фойгт (1849-1922) провёл большую часть своей жизни в тюрьме за воровство, кражу со взломом и подделку документов, прежде чем приобрёл известность благодаря своему, так сказать, «криминальному шедевру» в октябре 1906 года. Одетый в форму капитана немецкой армии (которую он собрал из различных подержанных вещей), Вильгельм играл на беспрекословном повиновении, ожидаемом от прусских/немецких солдат.
Увлечённый собственной игрой, он командовал двумя небольшими группами солдат (отпустив сержанта, который мог бы проверить его полномочия как офицера) и занял ратушу в Кёпенике, недалеко от Берлина. Утверждая, что городские власти подозреваются в мошенничестве, он заставил солдат охранять здание, а сам «конфисковал» чуть более четырёх тысяч марок. Затем он ушёл, сказав солдатам подождать полчаса и, переодевшись в штатское, попросту исчез.
Капитан из Кёпеника - бронзовая статуя. \ Фото: de.wikipedia.org.
Позже Фойгт был арестован и отбыл часть четырёхлетнего срока, прежде чем был помилован кайзером Вильгельмом II. В итоге, Вильгельм стал международной знаменитостью, которая восхищала немцев и иностранцев одинаково тем, как он подчёркивал абсурдность немецкого милитаризма.
За время своих махинаций он умудрился сколотить приличное состояние и, выйдя на пенсию с полным комфортом, в скором времени был финансово разорён инфляцией после Первой мировой войны. О нём было снято несколько фильмов, пьес и телевизионных драм.
2. Принцесса Карабу
Кадр из фильма: Принцесса Карабу. \ Фото: filmix.co.
В 1817 году в Олмондсбери, графство Глостершир, появилась молодая женщина, говорившая на странном языке и одетая в экзотическую одежду. В последующие дни выяснилось, что она была принцессой из Ост-Индии и была похищена пиратами, но спаслась, прыгнув за борт в Бристольском проливе.
Принцесса Карабу (1792–1864) в мгновение ока вызвала бурный интерес у местной знати с её любопытным языком и привычками, и произвела неизгладимое впечатление на людей, когда посетила модный курорт Бат.
Мэри Уиллкокс. \ Фото: google.com.ua.
Но так называемая принцесса в конце концов оказалась Мэри Уиллкокс, дочерью сапожника из Девона. После того, как её разоблачили, она отправилась в Америку, где её слава позволила ей скромно скопить деньжат на жизнь, выставляя себя напоказ, и в какой-то момент она сколотила приличное состояние, продавая пиявок для медицинских целей. В конце концов она вернулась в Англию, где и закончила свои дни.
Интересный момент: история о том, что она остановилась (или потерпела кораблекрушение) на острове Святой Елены по пути в Америку, где изгнанный император Наполеон влюбился в неё, к сожалению, безосновательна. Стоит также упомянуть о том, что Фиби Кейтс сыграла Мэри в фильме «Принцесса Карабу» 1994 года.
3. Лобсанг Рампаhttp://vs-t.ru/8-vydayushhixsya-samozvancev-voshedshix-v-istoriyu-princessa-karabu-kapitan-iz-kyopenika-i-dr-2
Сирил Хоскин. \ Фото: qualita1.unblog.fr.
Лобсанг Рампа написал несколько книг об оккультных и восточных религиях, которые охотно покупались людьми в Британии 1950-х и 60-х годов. Первая такая книга, «Третий глаз», претендовала на то, чтобы быть мемуарами тибетского монаха, и была опубликована, несмотря на оговорки издателей об их подлинности.
Позже Рампа был разоблачен как Сирил Хоскин, сын водопроводчика. При встрече он не стал отрицать этого и объяснил, что согласился на то, чтобы его тело было захвачено духом Рампы после того, как он упал с дерева в Темзе Диттон, пытаясь сфотографировать сову.
Памятник Лобсангу Рампе. \ Фото: yandex.ua.
Хоскин/Рампа написал ещё несколько книг, которые внесли большой вклад в популяризацию буддизма в Британии и Америке. Одна из них, «Жизнь с ламой», была, как утверждал писатель, продиктована ему его любимой сиамской кошкой Миссис Фифи Грейвискерс.
4. Джозеф Сир
Фердинанд Демара. \ Фото: fosmedia.me.
Фердинанд Демара родился в зажиточной Массачусетской семье, но в шестнадцать лет ушёл из дома, чтобы стать монахом, а в 1941 году вступил в армию США. Это было началом его карьеры самозванца.
Демара позаимствовал имя товарища, дезертировал, снова стал монахом, затем вступил в военно-морской флот США, инсценировал своё самоубийство и под другим именем стал преподавателем психологии. После того, как Демара был пойман и отбыл срок за дезертирство, он вступил в другой религиозный орден, прежде чем в очередной раз позаимствовать имя молодого знакомого врача.
Доктор Джозеф Сир. \ Фото: oneplusnews.com.
Как доктор Джозеф Сир он был хирургом на канадском эсминце во время Корейской войны. Когда на корабль было доставлено шестнадцать раненых, он быстро прочитал несколько медицинских учебников и успешно прооперировал их всех.
Мать настоящего доктора Сира прочитала об операции в газете и пожаловалась, но Королевский канадский флот решил не выдвигать обвинений, и Демара вернулся в США, где работал на различных работах под псевдонимами. Это включало работу больничного капеллана в Калифорнии, но, когда этот обман тоже был разоблачён, ему всё же разрешили остаться на своём посту, поскольку он был популярен среди пациентов и персонала. Он провёл последние обряды актёру Стиву Маккуину, когда тот умёр в 1980 году. В фильме «Великий Самозванец» главную роль сыграл Тони Кертис в роли Демары.
5. Элизабет Богли (Кэсси Л. Чедвик)
Кэсси Л. Чедвик. \ Фото: yan.vn.
Уроженка Канады Элизабет Богли была под разными именами (она несколько раз выходила замуж) ясновидящей, содержательницей борделя и мошенницей. Будучи чрезвычайно опытным подражателем, с длинным криминальным прошлым, скрытым изменением личности, она утверждала, что является незаконнорождённой дочерью Эндрю Карнеги. Сказочно богатый стальной магнат, как она утверждала, дал ей несколько векселей на миллионы долларов, и она должна была получить баснословную сумму после его смерти.
Это означало, что банки были готовы ссудить ей очень большие суммы. Она правильно рассчитала, что никто не будет смущать Мистера Карнеги расспросами о ней. Кроме того, все кредиты выдавались по абсурдно высоким процентным ставкам – факт, который банки не хотели бы афишировать.
Элизабет Богли — знаменитая мошенница, которая выдавала себя за незаконнорожденную дочь мультимиллионера Эндрю Карнеги. \ Фото: pranksters.com.
За восемь лет Богли получила от десяти до двадцати миллионов долларов и жила в роскоши, купив себе несколько бриллиантовых ожерелий, а также шикарный дом с вычурным интерьером и золотым органом.
Когда Богли наконец привлекли к суду, Эндрю Карнеги присутствовал на её процессе. Сенсация этого дела была такова, что ей разрешили взять с собой в тюремную камеру множество предметов роскоши, где она и умерла в свой юбилей в возрасте пятидесяти лет.
6. Касик государства Пояис
Грегор Макгрегор. \ Фото: newscenter.com.ng.
Уроженец Шотландии Макгрегор вступил в британскую армию в возрасте шестнадцати лет и служил без отличия до отъезда в 1810 году. Затем он отправился в Южную Америку, чтобы сражаться с антииспанскими повстанцами в Венесуэле и Новой Гранаде (современная Колумбия), где его военный послужной список был запятнан.
Вернувшись в Великобританию в 1821 году, Макгрегор заявил, что он был Касиком – правителем государства Пояис, земли с благоприятным климатом, плодородной почвой и установленной британской колонией. С помощью агрессивной и проницательной пиар-кампании Макгрегор собрал большую сумму инвестиций и отправил туда группы колонистов, которые, прибыв на место, были весьма разочарованы увиденным. Когда разразился скандал, он попытался осуществить аналогичную схему во Франции, за которой последовали более мелкие аферы, ни одна из которых не привела к его тюремному заключению.
Не желаете на Пояис? \ Фото: thetchblog.com.
Переехав в Венесуэлу, Макгрегор потребовал гражданства и почётного звания генерала, и в конечном итоге был признан героем освобождения. Когда он умер в 1845 году, его похоронили со всеми воинскими почестями, а за гробом последовали президент и Кабинет министров. Poyais на картах, которые он использовал, находится в современном Гондурасе и остаётся в основном дикой природой даже сегодня.
7. Джордж Псалманазар
Джордж Псалманазар. \ Фото: pellcenter.org.
В 1704 году историко-географическое описание Формозы поступило в продажу в лондонских книжных магазинах. Автором был Джордж Псалманазар, который утверждал, что является уроженцем острова (современный Тайвань), который очень немногие европейцы посещали. Он объяснял свою бледную европейскую кожу (вероятно, он был французом) тем, что представители высшего класса Формозы, как и он сам, жили под землёй.
Книга хорошо продавалась. Она была полна всевозможных подробностей о жизни и обычаях жителей Формозы: он утверждал, что есть человеческое мясо считается вульгарным, но не греховным, и что ежегодно приносится в жертву восемнадцать тысяч мальчиков. Книга была проиллюстрирована изображениями формозанцев различных классов и профессий, а также описывала формозанский язык, грамматику и алфавит.
Псалманазар завоевал большое доверие и симпатии в протестантской Британии, утверждая, что он был изгнан из своей страны католическими миссионерами. Это было за несколько лет до того, как трещины начали появляться в его истории благодаря рассказам людей, которые на самом деле были в Формозе. К 1710 году Псалманазар стал посмешищем, и ему пришлось устроиться клерком.
Джордж прожил ещё пятьдесят три года, оставшаяся часть его жизни была долгим искуплением неутомимой халтуры и добросовестной учёности. В 1749 году он написал статью о Формозе для географического справочника, в которой демонстративно высмеивал свой собственный рассказ.
По словам друга Псалманазара и постоянного собутыльника доктора Джонсона, Псалманазар был добрым, уважаемым и очень любимым членом общины в старости.
8. Серая Сова
Серая Сова. \ Фото: livejournal.com.
Арчибальд Белани был брошен обоими родителями в детстве и воспитывался в Гастингсе у властной и снобистской тётки, которую он возненавидел. Вполне возможно, что эта несчастливая семейная жизнь привела его к жизни в фантастическом мире, в котором он стал одержим коренными американцами и проводил много часов, практикуя свои навыки метателя ножей и стрелка.
После того, как его уволили с работы в местной лесной компании, когда он почти разрушил помещение фирмы (его другие хобби включали розыгрыши и производство самодельных взрывчатых веществ), он эмигрировал в Канаду, где работал проводником и охотником на пушнину в Северном Онтарио. За это время он принял обличье Серой Совы и стал утверждать, что является сыном отца-шотландца и матери-апачи.
Арчибальд Белани. \ Фото: google.com.ua.
Служа в канадской армии во время Первой мировой войны, Серая Сова был легко принят своими товарищами, которые отметили его навыки снайпера и метателя ножей и его способность оставаться неподвижным на ничейной земле, как будто выслеживая добычу, в течение очень долгого времени.
Под влиянием женщины-могавка по имени Гертруда Бернард (одна из нескольких жён или гражданских жён), Серая Сова бросил заниматься добычей пушнины и вместо этого стал защитником природы, а между войнами опубликовал несколько книг и статей, которые сделали его знаменитым. Более четверти миллиона человек слышали его выступление, когда он совершил лекционное турне по Британии в 1930-х гг. по всему англоязычному миру, Серая Сова был пионером современного природоохранного движения.
Белани был разоблачён только после его смерти в 1938 году.
Его подвиги были показаны в биографическом фильме 1999 года «Серая Сова» режиссёра Ричарда Аттенборо с Пирсом Броснаном в главной роли.
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