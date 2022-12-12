Как на Руси ведьм распознавали, и Каким образом женщины ими становились

Слово ведьма известно практически всем людям. А вот кто такая ведунья? Таким словом в языческие времена на Руси называли прорицательниц, знахарок и повитух. Представительницы ведовства по тем временам считались образованными людьми, поскольку разбирались не только в травах, но и в металлах, могли использовать волшебные заговоры, предсказывать будущее и даже контролировать природные явления. По сути ведунья — это и есть ведьма. Читайте в материале, каким было ведовство на Руси и как становились ведьмами.
Она ведьма, но сама об этом не знает
Иногда девушка могла не знать, что обладает особыми способностями. /Фото: mogura.ru
Как же на Руси распознавали ведуний? Дело в том, что некоторые женщины могли даже и не предполагать, что являются ведьмами. Но были конкретные признаки, по которым знающие люди могли точно сказать — она ведьма!
Деревенские жители внимательно относились друг к другу и всегда знали, что какая-то из девушек даёт правильные и эффективные советы, а иногда после ее просьб идет дождь или заканчивается ураган. Возможно, она была способна создавать красивые узоры, прекрасно петь, сочинять былины. А когда кто-то это обижал такую женщину, то наказание приходило немедленно. Причём пострадавшая даже не участвовала в этом. Тогда говорили, что вступается сама Мать Земля.
Среди сельских жителей бытовало мнение, что начинать общую женскую работу должна конкретная крестьянка. Например, когда женщины жали хлеб, то первый сноп должна была сжать та работница, которую выбрали сообща. Ведь если у женщины была тяжёлая рука, то сезон жатвы можно было считать испорченным: люди подворачивали ноги, ранились о серпы, растягивались спины. А если «зажинку» выполняла девушка, обладающая хорошей, радостной энергетикой, то и дальше всё шло прекрасно. Женщины замечали способности селянки и в будущем именно она начинала жатву. Ведуньи могли понимать не только людей, но и животных. Иногда они выполняли функции ветеринара.
Как ведуньи девушек «вербовали»
Свои способности ведунья должна была передать по наследству.
Практически в каждой деревне была девушка, которая проявляла особые способности. Но её талант обычно не выходил за рамки крестьянского быта. Если же про нее узнавала ведунья, которая искала себе помощницу, то всё менялось. Ведь ведовство, если можно так выразиться, это семейный бизнес. Умения и знания передавались по наследству. Что делать если нет детей? Тогда и выбиралась какая-то посторонняя девушка, которая должна была узнать все тонкости профессии и её секреты. Информацией не должны были владеть злые и недостойные женщины. Чтобы этого не произошло, ведунья иногда устраивали кандидатке экзамен.
Если вспомнить русские народные сказки, то можно найти аналогии этому правила. Знаменитая Баба-Яга всегда просит героиню сказки о какой-то помощи. Если девушка достойная, положительная, она всегда поможет. И награду она получает именно за своё открытое сердце и желание делать добро. А завистливые персонажи всегда думаю только о себе, поэтому остаются с носом.
Невероятные способности ведуний
Многие ведуньи были талантливыми врачевателями. /Фото: nasregion.cz
Способности ведуний были просто невероятными. По сути они были прекрасными врачами: лечили женщин от последствий тяжёлых родов, выгрызали младенцам грыжи, обрабатывали тяжёлые раны. Их знания позволяли добиваться хороших результатов. Например, ведунья знала, что если человек ранен стрелой, то надо смотреть, какой у стрелы наконечник. Если каменный, то дело плохо — он ломался, обломки могли попадать в рану. Ведьмы применяли окуривание, собирали лекарственные травы, делали наговоры.
Растениям уделялось большое внимание. Ведуньи знали все о травах: как их собирают, когда это делают, как используют. Растениям приписывались магические свойства. Дополнительно использовались наговоры, которые считались важным условием при осуществление любых лечебных действий. Для окуривания применяли можжевельник. Прекрасно ориентировались ведуньи и в металлах. Их использовали как индикатор состояния человека. Например, если женщина водила золотым колечком по руке и на коже появлялись тёмные полосы, значит человеку грозила серьезная опасность и следовало немедленно провести обряд защиты. После этого снова проводили кольцом по руке и смотрели, исчезла ли полоса или нет.
Темные ведьмы и какие «мелочи» в деревне плохими не считались
Злые ведьмы общались с нечистой силой.
Но не все ведуньи были хорошими. Были среди них и злые. Более того, некоторые женщины знали, что обладают тёмными силами. Некоторые использовали свои способности для получения власти над людьми. Если какой-то человек оскорблял ведьму, завидовал ей, то у него немедленно возникали проблемы. Считалось, что тёмные ведьмы обладают такими свойствами, как зависть и жадность. А светлые имели прекрасный характер и никогда не требовали оплаты за свою помощь.
Говорили, что злой человек, который владеет колдовством, очень опасен. Ведь никто не знал, что ему может прийти в голову. Ради потехи или из зависти такие ведьмы наводили порчу, в том числе и свадебную,, насылали болезни на людей и животных, наговаривали неурожай. Люди верили, что злая ведьма может отобрать у коровы молоко, даже не приближаясь к ней. И что темные ведуньи якшаются с нечистой силой, и даже вступают с нечистью в интимные отношения.
Конечно, такие впечатляющие способности имели в основном мифологические персонажи. Что касается мелочей, то используя различные ритуалы, навредить могла любая крестьянка Такое поведение не считали ведьминским. Перестала курица нести яйца — ну что поделать, не смертельно. Но злых людей осуждали, поскольку способность сознательно наносить вред окружающим считалась нехорошим делом. Бытовало мнение, что злая ведьма зачастую вредит для того, чтобы в конце жизни не умирать медленно и мучительно. Ей следовало свои знания и умения кому-либо передать. Чаще всего это были дети. или, как выше говорилось, выбранная ведуньей девушка.
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