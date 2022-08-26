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Загадка самой известной картины Кустодиева: кем на самом деле была «Купчиха за чаем»

Знаменитый русский художник Борис Кустодиев в своем творчестве часто обращался к образам купчих, самой известной среди этих работ является «Купчиха за чаем». С картиной связано немало любопытных фактов: на самом деле художнику позировала совсем не купчиха, к тому же написанное в 1918 г. полотно до сих пор вызывает множество споров: относился ли Кустодиев к своей модели с иронией или искренне ею восхищался?

Загадка самой известной картины Кустодиева: кем на самом деле была «Купчиха за чаем»

Загадка самой известной картины Кустодиева: кем на самом деле была «Купчиха за чаем»

Б. Кустодиев. В старом Суздале, 1914

Тема размеренной купеческой провинциальной жизни была для художника связана с воспоминаниями о счастливом детстве и юности. Хотя материальные условия жизни его семьи были очень стесненными – отец рано умер, и заботы о четверых детях легли на плечи матери – все же в доме царила атмосфера любви и счастья. 25-летняя вдова старалась прививать детям любовь к живописи, театру, музыке и литературе. С купеческим бытом Борис Кустодиев был хорошо знаком с самого детства – семья арендовала флигель в купеческом доме в Астрахани. Впоследствии художник будет неоднократно возвращаться к своим детским воспоминаниям о неспешной счастливой жизни в провинциальном городе.

Загадка самой известной картины Кустодиева: кем на самом деле была «Купчиха за чаем»

Б. Кустодиев. Яблоневый сад, 1918

Загадка самой известной картины Кустодиева: кем на самом деле была «Купчиха за чаем»

Б. Кустодиев. Купчиха, пьющая чай, 1923

«Купчиху за чаем» Кустодиев написал в 1918 г.

, в 40-летнем возрасте. Годы счастливой юности давно остались позади, а с приходом большевиков к власти эта жизнь была утрачена безвозвратно. Купеческие усадьбы и дородные купчихи за уставленными снедью столами теперь жили только в памяти художника. Времена были голодные и страшные, о чем он писал режиссеру В. Лужскому: «Живем мы здесь неважно, холодно и голодно, все только и говорят кругом о еде да хлебе… Я сижу дома и, конечно, работаю и работаю, вот и все наши новости».

Загадка самой известной картины Кустодиева: кем на самом деле была «Купчиха за чаем»

Б. Кустодиев. Провинция, 1919

К тому же в это время у художника были серьезные проблемы со здоровьем – еще в 1911 г. ему поставили диагноз «костный туберкулез», позже в позвоночнике образовалась опухоль, болезнь прогрессировала, и к моменту написания «Купчихи за чаем» Кустодиев уже три года был прикован к инвалидному креслу. С тех пор, по словам художника, его миром стала его комната. Но тем живее работало воображение. «Картины в моей голове сменяются, как кино», – говорил Кустодиев. Чем хуже становилось его физическое состояние, тем ярче и жизнерадостнее были его работы. В этом он находил свое спасение. Поэтому утверждения о том, что в своих картинах он намеревался изобличить дореволюционный мещанский быт, иронизируя над умиротворенными купчихами, вряд ли имеют под собой реальные основания.

Загадка самой известной картины Кустодиева: кем на самом деле была «Купчиха за чаем»

Б. Кустодиев. Троицын день, 1920

На самом деле «Купчиха за чаем» была вовсе не купчихой, а настоящей баронессой. Очень часто моделями для купчих Кустодиеву служили представительницы интеллигентной среды. На этот раз художнику позировала его соседка по дому в Астрахани Галина Владимировна Адеркас – баронесса из древнего рода, ведущего свою историю с XIII в. На тот момент девушка была студенткой-первокурсницей медицинского факультета, хотя на картине она выглядит гораздо старше и внушительней, чем была в действительности. Однако автор и не преследовал цели портретного сходства – это скорее собирательный образ, который становится олицетворением всего уездного городка.

Загадка самой известной картины Кустодиева: кем на самом деле была «Купчиха за чаем»

Б. Кустодиев. Купчиха за чаем, 1918. Эскиз

О дальнейшей судьбе Галины Адеркас известно очень мало: по некоторым сведениям, она оставила занятия хирургией и занялась пением. В советское время пела в составе русского хора в Управлении музыкального радиовещания Всесоюзного радиокомитета, участвовала в озвучивании фильмов. Следы теряются в 1930-1940-х гг. – предположительно, она вышла замуж и выступала в цирке.

Загадка самой известной картины Кустодиева: кем на самом деле была «Купчиха за чаем»

Б. Кустодиев. Купчиха и домовой, 1922

Кустодиев еще не один раз возвращался к излюбленной теме и писал купчих. До сих пор длятся споры о том, было ли это иронической стилизацией мещанского быта или ностальгией по безвозвратно утраченному прошлому. Судя по особенной теплоте, с которой художник относится к своим купчихам, эти картины стали для него бесконечным прощанием со счастливой юностью и милым сердцу миром.

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